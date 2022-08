Ladendieb gefasst

Speyer (ots) – Am 22.08.2022 gegen 15:30 Uhr nahm ein 30-jähriger Mann in einem Kaufhaus in der Maximilianstraße mehrere Kleidungsstücke mit in die Umkleidekabine. Nach Verlassen der Kabine stellte die Laden-Detektivin fest, dass mehrere Kleidungsstücke fehlten, welche zuvor mit in die Umkleide genommen wurden. Der Mann verließ den Kassenbereich ohne die Kleidungsstücke zu bezahlen.

Die Laden-Detektivin konnte beobachten, dass der Mann in einen nahe gelegenen Imbiss ging und informierte die Polizei. Der 30-Jährige konnte einer Kontrolle unterzogen werden. In seinem mitgeführten Rucksack befand sich Kleidung im Wert von 160 Euro. Es wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Verkehrsunfall- Beteiligter gesucht

Speyer (ots) – Am 19.08.2022 gegen 16:00 Uhr kam es im Bereich einer Tankstelle in der St.-German-Straße zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Dabei fuhr der PKW Fahrer aus dem Tankstellengelände auf die St.German-Straße und wollte in die Lindenstraße einbiegen. Dabei übersah er einen 74- jährigen Mann mit seinem Fahrrad. Dieser stürzte zu Boden.

Die Unfallbeteiligten verzichteten zunächst auf eine polizeiliche Unfallaufnahme und tauschten keine Personalien aus. Nachträglich bemerkte der Radfahrer aber doch Schäden am Fahrrad und hatte doch Verletzungen erlitten.

Zeugen oder der Unfall beteiligte PKW-Fahrer werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsüberwachung im Stadtgebiet

Speyer (ots) – Insgesamt 22 Verkehrskontrollen wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag 23.08.2022 in der Wormser Landstraße durchgeführt. Bei den meisten Verkehrsteilnehmern kam es zu keinerlei Beanstandungen. In 8 Fällen stellten die Beamten aufgrund fehlender Warnwesten/Verbandskasten oder nicht mit geführtem Führerschein einen Mängelbericht aus.

Unfall mit verletzter Person

Speyer (ots) – Am Montag 22.08.2022 gegen 17:00 Uhr befuhr ein 82-jähriger Mann mit seinem Pkw die Dudenhofer Straße in Speyer in Richtung Innenstadt und wollte nach links auf den Abbiegestreifen in Richtung Obere Langengasse wechseln. Dabei übersah er einen Pkw, welcher bereits neben ihm auf dem Abbiegestreifen stand.

Es kam zum Zusammenstoß. Dabei zog sich die Beifahrerin, des bereits stehenden Fahrzeugs, eine leichte Schürfwunde am linken Arm zu. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3.500 Euro.

Einbruch in Firma

Speyer (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 19.08.2022, 15:30 Uhr und dem 22.08.2022, 07:30 Uhr Zugang zu einer Firma in der Stockholmer Straße. Dazu versuchten sie zunächst eine Tür aufzubrechen, was nicht gelang. Anschließend betraten Sie über ein aufgehebeltes Fenster das Innere der Lagerhalle.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden dürfte aber ca. 1.000 Euro betragen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter Tel: 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.