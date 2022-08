Sturzbetrunken und aggressiv

Kaiserslautern (ots) – Ein Handgemenge mit mehreren Beteiligten ist der Polizei in der Nacht zu Dienstag aus der Marktstraße gemeldet worden. Zeugen teilten gegen 1.15 Uhr mit, dass sich in der Fußgängerzone drei Personen prügeln würden.

Als die Polizeistreife vor Ort eintraf, stießen die Beamten zunächst auf einen sturzbetrunkenen jungen Mann, der an Arm und Hand blutete. Der Rettungsdienst wurde verständigt und nahm den 27-Jährigen zur weiteren Versorgung mit ins Krankenhaus. Hier fiel der Mann unangenehm auf, weil er randalierte und mutwillig sein Blut verspritzte. Er wurde deshalb von der Streife überwacht, bis seine Wunden versorgt waren.

Dem Polizeigewahrsam entging der 27-Jährige nur, weil seine Mutter ihn im Krankenhaus abholte und zusicherte, ihn unter Kontrolle zu bringen. Zum “Abschied” beleidigte er noch die Polizeibeamten.

Die Ermittlungen zur ursprünglich gemeldeten Auseinandersetzung in der Innenstadt ergaben, dass der 27-Jährige nach einem Streit mit seiner Freundin zwei Scheiben eingeschlagen und sich vermutlich dabei die blutenden Verletzungen zugezogen hatte. Dann geriet er noch mit einem Bekannten in Streit und schlug auch auf diesen ein. Ein weiterer Bekannter stand dabei, griff aber offenbar nicht ein. Auf den Täter kommen nun Anzeigen wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und Beleidigung zu. |cri

Geldwechseltrick versucht

Kaiserslautern (ots) – Einen mutmaßlichen Wechseltrick hat am Freitag ein Unbekannter in der Innenstadt versucht. Der Mann sprach gegen 16:30 Uhr einen 37-Jährigen an, weil er angeblich 1.000 Euro benötige. Der Verdächtige präsentierte Geld in einer unbekannten, ausländischen Währung und behauptete, dass es sich um 1.000 Euro handele. Der mutmaßliche Betrüger bat den 37-Jährigen darum, die Währung in Euro umzutauschen.

Er gab an, dass er das Geld dringend für ein Auto-Ersatzteil benötige, aber alle Banken bereits geschlossen haben. Der 37-Jährige erkannte die Masche. Er ließ sich nicht auf den Handel ein, sondern erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und bitten nun um Hinweise: Wem ist am Freitagnachmittag in der Innenstadt, insbesondere rund um die Kerststraße (Fußgängerzone), ein korpulenter Mann aufgefallen.

Er ist etwa 1,65-1,70 Meter groß. Der Verdächtige hat kurze, dunkle Haare und trug einen Dreitagebart. Er hat einen gebräunten Teint. Der Mann spricht russisch und englisch. Er hatte eine schwarze Umhängetasche aus Leder bei sich.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Mit über 1 Promille auf dem Roller

Kaiserslautern (ots) – Weil er zu tief ins Glas geschaut hatte, musste die Polizei einen E-Scooter-Fahrer in der Nacht zu Dienstag aus dem Verkehr ziehen. Die Streife war kurz vor halb 3 in der Brandenburger Straße auf den Rollerfahrer aufmerksam geworden. Als die Beamten den jungen Mann stoppten, um ihn einer Kontrolle zu unterziehen, schlug ihnen die Alkoholfahne des 27-Jährigen entgegen.

Ein erster Atemtest bescheinigte dem Mann einen Pegel von 1,11 Promille. Er musste deshalb den Roller vor Ort stehen lassen und zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Der 27-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. |cri

Verkehrsunfall mit betrunkenem Fahrradfahrer

Kaiserslautern (ots) – Am späten Montagnachmittag teilte eine Anwohnerin einen Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer in der Hussongstraße mit. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde an der Unfallörtlichkeit ein 30-jähriger Mann aus Kaiserslautern am Boden liegend angetroffen. Dieser gab auf Nachfrage an “zu viel” Alkohol getrunken zu haben und mit seinem Fahrrad auf einen geparkten PKW am Straßenrand aufgefahren zu sein.

Hierbei habe er die Windschutzscheibe des PKW beschädigt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,91 Promille. Ihm wurde daraufhin im Krankenhaus Kaiserslautern eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Eine weitere medizinische Behandlung lehnte der Mann ab. |cpe

Aufgebrochene Geldkassetten gefunden

Kaiserslautern (ots) – In einem Baustellenbereich in der Pariser Straße sind am Montag zwei aufgebrochene Geldkassetten gefunden worden. Beide sehen so aus, als wären sie schon längere Zeit der Witterung ausgesetzt, das heißt vermutlich lagen sie schon länger am jetzigen Fundort in Höhe des Hauses Nummer 15. Die Polizei geht davon aus, dass die Kassetten aus aufgebrochenen Zigarettenautomaten stammen. Bislang konnten sie noch keinem konkreten Fall zugeordnet werden. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die gesehen haben, wer die Geldkassetten abgelegt hat, oder die Hinweise geben können, wie lange sie schon dort lagen, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-2250 Kontakt mit der Polizeiinspektion 2 aufzunehmen. |cri

Wiederholtes Fahren ohne Fahrerlaubnis

Kaiserslautern (ots) – Am Montagabend kontrollierte die Polizei einen 31-Jährigen aus Kaiserslautern. Der Mann ist bereits polizeilich bekannt und seit dem Jahr 2011 nicht mehr im Besitz einer deutschen Fahrerlaubnis. Bei der Kontrolle zeigte er zudem eine nicht für Deutschland gültige ausländische Fahrerlaubnis vor.

Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und ein entsprechendes Strafverfahren hinsichtlich Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. |cpe

Kreis Kaiserslautern

Zündelnde Täter festgenommen – ein Polizeibeamter verletzt

Ramstein-Miesenbach (ots) – In der Nacht zum Dienstag 23.08.2022 wurden zwei zündelnde Männer unmittelbar nach der Tat festgenommen. Ein Zeuge meldete, dass die beiden Männer in einer Garage eines Ramsteiner Lebensmittelmarktes Feuer entfacht, dies aber wohl eigenständig wieder gelöscht hätten.

Die entsandten Streifenwagen konnten die Personen im Nahbereich sichten und deren Flucht zu Fuß verhindern, wobei sich ein Beamter bei der Ergreifung leicht verletzte. Im Rahmen der anschließenden Maßnahmen wurde bei den 2 Polizei bekannten Männern aus der Verbandsgemeinde Ramstein mutmaßliches Diebesgut gefunden und sichergestellt. Es wurden Strafverfahren eingeleitet. |PI LAN – RoBi

Reifen aufgeschlitzt

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Unbekannte Täter haben einen Radladerin Rodenbach beschädigt. Am Montag wurde der Polizei gemeldet, dass das Fahrzeug in der Baumschulstraße mit plattem Reifem gefunden wurde. Unbekannte hatten den Gummimantel des Hinterreifens an mehreren Stellen durchstochen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Tatzeit liegt zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Samstagmorgen 8 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Handy genutzt – frontal in einen parkenden Lkw gerauscht

Bruchmühlbach (ots) – Am Montagmorgen musste die Polizei Landstuhl einen doch eher außergewöhnlichen Unfall aufnehmen. Am frühen Morgen war ein “E-Biker” auf der ehemaligen Landstraße von Eichelscheiderhof in Richtung Vogelbach unterwegs. Kurz vor der L 395 krachte er in einen dort geparkten Lkw.

Wie sich herausstellte, hatte er während seiner Fahrt sein Handy genutzt. Der junge Mann aus dem Kreis Kusel musste verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Sein Gefährt hat wohl nur noch Schrottwert. | pilan-RoBi

Drohnenflug im Wohngebiet

Otterberg (ots) – Am gestrigen Montag stellte eine Anwohnerin der Wiesenstraße eine Drohne über ihrem Wohnanwesen fest. Die Drohne sei nach Angaben der 61-jährigen Dame im Zeitraum von 20 Uhr bis 20:30 Uhr für zirka fünf Minuten über ihrem Grundstück stehen geblieben. Aufgrund der Höhe der Drohne konnte nicht festgestellt werden, ob diese mit einer entsprechenden Kamera ausgestattet war.

Eine entsprechende Absuche nach dem Piloten durch Kräfte der Polizeiinspektion Kaiserslautern blieb ohne Erfolg. Zeugen, die im vorgenannten Zeitraum Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter der Nummer 0631 369-2150 an die Polizeiinspektion Kaiserslautern zu wenden.

Die Polizei weist darauf hin, dass Kamera basierte Drohnenflüge in bewohnten Gebieten einer Genehmigung bedürfen. Die entsprechenden Regelungen hierzu finden sich in der nationalen Luftverkehrsordnung und der entsprechenden EU-Drohnen-Verordnung. |cpe

Einbruch in Grundschule Erlenbach

Kaiserslautern (ots) – Mehrere tausend Euro Schaden haben Einbrecher am Wochenende in der Grundschule Erlenbach verursacht. Vermutlich drangen die Täte zwischen Samstag, 11 Uhr und Montag, 6 Uhr, in das Gebäude ein. Sie brachen die Eingangstür auf. Im Schulhaus machten sie sich an weiteren Türen und verschlossenen Schränken zu schaffen. Sie wurden ebenfalls gewaltsam aufgebrochen.

Entwendet haben die Einbrecher nach aktuellen Erkenntnissen nichts. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf