Mainz (ots) – In der Sendung “Aktenzeichen XY”, am Mittwoch 24.08.2022 wird der Fall der verbrannten Frauenleiche aus Münster-Sarmsheim zum Thema werden. Die Ermittlungen zu der am 15.06.2022 in Münster-Sarmsheim unter einer Autobahnbrücke aufgefundenen Frauenleiche werden weiterhin fortgeführt.

Die Ermittler erhoffen sich mit der Veröffentlichung in der deutschlandweit ausgestrahlten Sendung des ZDF, weitere Hinweise zu erlangen, um die Identität der immer noch unbekannten Frau zu klären. Da sie in einer Vollmondnacht aufgefunden wurde, bekam die Sonderkommission den Namen “Luna”. Unter diesem Namen ist die Frau mittlerweile im Ruheforst in Waldalgesheim (Ruhebiotop 748) beerdigt worden.

Zur Identifizierung der Toten und zur Ermittlung der Gesamtumstände bittet die Kriminalpolizei Mainz die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Staatsanwaltschaft Mainz hat eine Belohnung in Höhe von 5.000 EUR für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ausgesetzt. Über die Zuerkennung und Verteilung wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Personen bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Mainz unter der Telefonnummer 06131-65 3633 rund um die Uhr entgegen.

Lesen Sie auch unsere Pressemitteilung vom 03.08.2022 mit weiteren Informationen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/5288395