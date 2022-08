Karlsruhe – Einbruch in Freibad

Karlsruhe (ots) – Zwei unbekannte männliche Täter, brachen am Wochenende in ein

Freibad in Wolfartsweier ein und entwendeten dort eine geringe Menge Bargeld.

Gewaltsam verschafften sich die zwei Einbrecher zwischen Freitag, 20:15 Uhr und

Samstag, 08:20 Uhr Zutritt zum Freibad in der Schloßbergstraße. Sie drangen in

mehrere Räumlichkeiten ein und versuchten erfolglos einen dort befindlichen

Tresor zu öffnen. Lediglich mit einer geringen Menge Bargeld konnten die Männer

anschließend unerkannt durch die angrenzende Unterführung in Richtung

Landesstraße 623 flüchten.

Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben,

wenden sich bitte unter 0721/49070 an das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach.

Weingarten / Bundesstraße 3 – Schwer verletzter Fahrer wird nach Verkehrsunfall mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert

Karlsruhe (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Bundesstraße

3 musste der schwer verletzte Fahrer eines Mercedes-Benz mit einem

Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge

war der 26-Jährige gegen 08.15 Uhr auf der Bundesstraße 3 von Untergrombach in

Richtung Weingarten unterwegs, als er laut eigenen Angaben einem querenden Wild

ausweichen musste. In der Folge fuhr er eine Böschung hoch und kollidiert dort

mit einem Baum. Um den Verletzten zu bergen trennten die Einsatzkräfte der

herbeigeeilten Feuerwehr das Dach des Fahrzeugs ab. Im Anschluss brachte ihn ein

Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nach bisherigen

Erkenntnissen jedoch nicht. Der geschätzte Sachschaden am Fahrzeug beziffert

sich auf etwa 13.000 Euro.

Hambrücken – Zwei mutmaßliche Diesel-Diebe auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Karlsruhe (ots) – Mehreren Polizeistreifen ist es am Sonntagabend gelungen zwei

Langfinger beim Diesel-Klau in Hambrücken zu stören und in der Folge dingfest zu

machen.

Gegen 22:25 Uhr brachen die beiden 31- und 38-jährigen Tatverdächtigen in eine

Baustelle in der Hauptstraße ein und versuchten Sprit aus den dort abgestellten

Baumaschinen zu entwenden. Offenbar durch die herbeieilende Polizei in ihrem

Vorhaben gestört, ergriffen sie zunächst die Flucht. Sie ließen am Tatort die

von ihnen benutzten Pkws, zahlreiche leere Benzinkanister sowie

Aufbruchswerkzeug zurück. Im Rahmen der Fahndung konnten die beiden Flüchtigen

gefasst werden. Der mögliche Schaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Beide müssen nun mit einer Anzeige wegen dem Verdachts des gewerblichen

Kraftstoffdiebstahls rechnen.

Karlsruhe-Südstadt – Zwei Transporter in Brand geraten

Karlsruhe (ots) – In der Nacht zum Montag sind gegen 01.45 Uhr zwei vor einem

Wohngebäude in der Werderstraße geparkte Transporter in Brand geraten. Auch die

in Nähe befindliche Hausfassade und ein Fahrrad waren von den Flammen betroffen.

Allerdings konnte die Berufsfeuerwehr Karlsruhe schlimmeres verhindern und den

Brand rasch eindämmen. Einer der Bewohner klagte anschließend über

Atemwegsreizungen, ansonsten kamen offenbar keine Menschen zu Schaden. So blieb

es bei einem geschätzten Sachschaden von etwa 50.000 Euro.

Kriminaltechniker gehen nach erster Begutachtung davon aus, dass an einem der

beiden Fahrzeuge ein technischer Defekt im Motorraum als Ursache in Betracht

kommt.

Diebe schlagen im Schlaf zu

Mannheim/Heidelberg (ots) – Am frühen Samstagmorgen (20. August) wurden drei

Personen im Zug bestohlen, als sie auf dem Weg von Frankfurt nach Mannheim und

Heidelberg eingeschlafen sind. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

In den frühen Morgenstunden nutzten die Geschädigten die Zugfahrten von

Frankfurt nach Mannheim und Heidelberg, um noch etwas zu schlafen. Diese

Tatgelegenheiten bemerkten auch bislang unbekannte Diebe und entwendeten den

Geschädigten Taschen und Rucksäcke. In einem Fall ist ein Schaden von etwa 60

Euro entstanden, in einem anderen Fall betrug die Schadenshöhe etwa 1.000 Euro.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Diebstahls in mehreren Fällen. Hierzu

wird auch die Videoüberwachung in einem der Züge herangezogen.

Weiterhin weist Bundespolizei Reisende darauf hin, ihr Gepäck und

Wertgegenstände zu keiner Zeit unbeaufsichtigt zu lassen. Gerade auf längeren

Zugfahrten bieten sich ein kleines Schläfchen an. Doch auch hier sollten Gepäck

und Wertgegenstände so verstaut oder befestigt sein, dass sie nicht unbemerkt

entwendet werden können.

Graffiti auf Züge gesprüht – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Sonntagnachmittag (21. August) haben mehrere unbekannte

Tatverdächtige zwei Züge der Deutschen Bahn AG in einer Abstellanlage am

Hauptbahnhof Heidelberg besprüht. Der Schaden beläuft sich auf circa 10.500

Euro.

Gegen 16 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Beförderungsunternehmens vier

Personen mit Warnwesten im Gleisbereich. Sofort nachdem sie den Mitarbeiter

erkannten, rannten die vier Unbekannten Richtung Stadtgebiet davon.

Täterbeschreibungen liegen derzeit nicht vor.

Die unbekannten Täter ließen bei ihrer Flucht verschiedene Tatwerkzeuge zurück.

Eine Streife der Bundespolizei stellte diese sicher. Die Beweismittel werden nun

einer kriminaltechnischen Untersuchung zugeführt.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gegen unbekannt

aufgenommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder den Tätern geben

können, werden gebeten sich mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in

Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 – 120 160

oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen. Zudem nimmt

jede Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Rheinstetten – 58-jähriger Fußgänger schwer verletzt – Polizei bittet um Hinweise

Rheinstetten-Mörsch (ots) – Ein alkoholisierter 58-Jähriger war am Sonntagmorgen

gegen 07.45 Uhr zu Fuß an der Einmündung der

Marie-Curie-Straße/Erschließungsstraße, unweit der S-Bahn-Haltestelle „Mörsch –

Am Hang“ unterwegs und wurde schwer verletzt. Den bisherigen Ermittlungen des

Verkehrsunfalldienstes zufolge wurde der Mann möglicherweise Opfer eines

Verkehrsunfalls. Demnach sei er von einem dunklen Kleinwagen angefahren worden,

wobei der Fußgänger diverse Rippenbrüche und einen Schlüsselbeinbruch

davongetragen habe. Der 58-Jährige kam unter Einsatz eines Rettungsteams mit

Notarzt in die Notaufnahme eines Krankenhauses. Über den Pkw oder einen

Fahrzeugführer konnten bislang keinerlei Erkenntnisse erlangt werden.

Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter 0721

944840 mit dem zuständigen Autobahnpolizeirevier Karlsruhe in Verbindung zu

setzen.

Karlsruhe – Sexuelle Belästigung und Körperverletzung an Straßenbahnhaltestelle – zwei 17-Jährige leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein unbekannter Täter belästigte am frühen Sonntagmorgen eine

17-Jährige an der Straßenbahnhaltestelle Europaplatz in Karlsruhe. Als die junge

Frau sich wehrte, wurden sie und ihre Freundin von dem Täter geschlagen.

Nach aktuellem Kenntnisstand suchte der noch unbekannte Mann an der

Straßenbahnhaltestelle des Karlsruher Europaplatzes zwischen 04:10 Uhr und 05:45

Uhr zunächst Körperkontakt zu der 17-Jährigen. Als sie ihn abwies, fasste ihr

der Täter an das Gesäß. Die 17-Jährige gab dem Mann daraufhin eine Ohrfeige und

der Unbekannte schlug ihr in der Folge mit seinem Mobiltelefon ins Gesicht. Eine

von zwei Freundinnen, die beide dazwischen gingen, erhielt daraufhin vom Täter

ebenfalls einen Schlag gegen den Kopf. Anschließend flüchtete der Unbekannte zu

Fuß in Richtung Marktplatz. Die beiden 17-Jährigen wurden leicht verletzt.

Der Täter wurde als 20-25 Jahre alt, 180 cm groß, dunkelhäutig mit lockigem Haar

und schwarzer Kleidung beschrieben. Außerdem waren die Wangen mit blauer Farbe

angemalt.

Zeugen, die der Kriminalpolizei Hinweise zum Täter oder zum Tathergang geben

können, wenden sich bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer

0721/666-5555.

Ubstadt-Weiher – Kraichtal – Unfall auf der L554, Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am Sonntagmorgen ereignete sich auf der Landesstraße 554 ein

Unfall zwischen zwei Pkws, bei dem der mutmaßliche Unfallverursacher die Flucht

ergriff.

Ein 38-jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr gegen 09:45 Uhr mit seinem Opel die

Verbindungsstraße zwischen Kraichtal, Unteröwisheim und Ubstadt-Weiher. Ein ihm

entgegenkommender Pkw geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit ihm.

Anschließend entfernte sich der Fahrer des Fahrzeugs wohl unerlaubt von der

Unfallstelle. Er fuhr offenbar ein silberfarbenes Fahrzeug, welches auf der

Fahrerseite beschädigt sein müsste.

Am Fahrzeug des Geschädigten war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden

in einer Höhe von circa 9.000 Euro, die Insassen blieben zum Glück unverletzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese können sich mit der

Verkehrspolizeiinspektion unter der Telefonnummer 0721/94484-0 in Verbindung

setzen.

Malsch – Eine Schwer- und zwei Leichtverletzte nach Reitunfall

Malsch (ots) – Bei einem Reitunfall am Sonntagmorgen zwischen Schöllbronn und

Völkersbach wurde eine 67-jährige Fußgängerin schwer verletzt. Nach den

bisherigen Ermittlungen war eine 19-jährige Reiterin gegen 11.55 Uhr im Galopp

auf einem Wald- und Feldweg von der Carl-Schöpf-Hütte in Richtung

Rimmelsbacherhof unterwegs. Als die Reiterin auf dem Weg zwei Fußgänger

erkannte, versuchte sie das Pferd abzubremsen. Da das Pferd jedoch nicht

reagierte und weitergaloppierte kam es in der Folge zum Zusammenstoß zwischen

den Fußgängern und dem Pferd. Die Reiterin wurde hierbei vom Pferd abgeworfen

und die beiden Fußgänger stürzten zu Boden. Glücklicherweise wurden der

66-jährige Fußgänger und die Reiterin lediglich leicht verletzt. Das Pferd trug

nach bisherigen Erkenntnissen keine Verletzungen davon. Herbeigeeilte

Rettungskräfte brachten die beide Fußgänger in ein Krankenhaus.

Waldbronn – Radfahrer bei Unfall verletzt – Polizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots) – Verletzt wurde ein 52-jähriger Rennradfahrer bei einem Unfall

mit einem Pkw am Samstagnachmittag in Waldbronn. Der Pkw-Fahrer entfernte sich

wohl anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Rennradfahrer fuhr auf der St.-Barbara-Straße in Richtung Bahnhof

Reichenbach. An der Kreuzung mit der Merkurstraße missachtete offenbar ein

56-jähriger VW-Fahrer die Vorfahrt des Radfahrers. Dieser musste nach ersten

Ermittlungen wohl abrupt stark abbremsen und stürzte hierbei Boden. Er verletzte

sich an der Hand, auch das Fahrrad wurde beschädigt. Der Autofahrer fuhr nach

Angaben des Radfahrers nach einem kurzen Handzeichen einfach weiter.

Polizeiliche Ermittlungen führten schließlich zum Autofahrer.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese können sich mit dem

Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/32000 in Verbindung

setzen.