Mannheim-Käfertal: Frau von unbekanntem Mann ins Gesicht geschlagen – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am Sonntagmorgen um kurz vor 08 Uhr schlug ein bislang

unbekannter Täter auf dem Fußweg hinter der Lärmschutzwand zwischen Waldstraße

und Dornheimer Ring eine 27-jährige Passantin nach einer verbalen

Auseinandersetzung auf die Wange, beleidigte diese und spuckte ihr ins Gesicht.

Ein noch unbekannter Passant, der mit einem Hund spazieren war, könnte den

Vorfall beobachtet haben und stellt somit einen wichtigen Zeugen dar. Kurz zuvor

soll der Täter auch den unbekannten Zeugen aggressiv angegangen sein.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 20 – 30 Jahre alt, etwa 190 cm

groß, blonde lange Haare bis zu den Ohren, blaue Augen, trug eine Basecap und

ein graues T-Shirt

Das Polizeirevier Käfertal sucht nun dringend Zeugen, insbesondere den

Hundehalter, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können und bittet

diese, sich unter der Telefonnummer 0621/71849-0 zu melden.

Mannheim-Sandhofen: Fahrerflucht nach Zusammenstoß mit einem Fußgänger – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Im Tarnowitzer Weg kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag

gegen ca. 01.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorroller und einem

Fußgänger. Hierbei wurde der Fußgänger beim Überqueren der Fahrbahn von dem

Fahrer des Motorrollers erfasst. Beide Beteiligten kamen nach dem Zusammenstoß

zu Fall. Der Fußgänger wurde hierbei verletzt und anschließend in einem

Krankenhaus medizinisch versorgt. Der Fahrer des Motorrollers entfernte sich

nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Ob dieser verletzt wurde

und welcher Schaden bei dem Roller entstand, ist derzeit noch unbekannt. Die

Polizei sucht Zeugen, die folgende Angaben machen können:

Angaben zum Unfallhergang?

Wo ist ein unfallbeschädigter Roller mit (massiv) ausgelaufenem

Motorenöl festgestellt worden?

Motorenöl festgestellt worden? Wer kann Angaben zur Verkehrstüchtigkeit des verletzten

Fußgängers machen?

Sollten sie sachdienliche Hinweise geben können, setzen sie sich mit der

Verkehrspolizeiinspektion Mannheim unter 0621-174-4222 in Verbindung.

Mannheim-Innenstadt: 23-Jähriger nach sexuellem Übergriff und Angriff auf Polizeibeamte in Untersuchungshaft

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Samstagmorgen gegen 08:00 Uhr berührte ein

23-Jähriger in einer Diskothek in den U-Quadraten nach mehreren gescheiterten

Annäherungsversuchen eine 35-Jährige unsittlich. Eine aufmerksame Mitarbeiterin

verwies den Mann daraufhin der Diskothek. Vor dem Gebäude geriet der 23-Jährige

dann in einen Streit mit einem 34-jährigen Sicherheitsmitarbeiter in dessen

Verlauf er diesen beleidigte und körperlich anging. Zunächst flüchtete der

23-Jährige in Richtung Hauptbahnhof, wurde allerdings von dem 34-Jährigen

gestoppt und gemeinsam mit hinzukommenden Polizeibeamten vorläufig festgenommen.

Auch die eingesetzten Polizeibeamten beleidigte der 23-Jährige und trat zudem

nach zwei der eingesetzten Beamten. Der 34-Jährige, sowie die beiden

Polizeibeamten wurden hierbei leicht verletzt. Der 23-Jährige wurde am Sonntag

einem Haftrichter vorgeführt, der Fluchtgefahr bei dem Mann als gegeben ansah

und die Untersuchungshaft anordnete. Die Staatsanwaltschaft Mannheim und das

Polizeirevier Mannheim-Innenstadt ermitteln nun wegen sexueller Belästigung,

Beleidigung, Körperverletzung, sowie Widerstands gegen und tätlichen Angriffs

auf Vollstreckungsbeamte.

Mannheim Oststadt: Mann mit Messer verletzt; Kriminalpolizei ermittelt

Mannheim (ots) – Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in der Lameystraße

am Sonntagabend hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

Nach einer Auseinandersetzung am Samstag, traf am Sonntagabend eine fünf-köpfige

Gruppe nahe des Wasserturms erneut auf zwei Konkurrenten des Vortags, wobei

einer davon eine Eisenstange in der Hand hielt. Um einen weiteren Konflikt zu

vermeiden, flüchtete die fünf-köpfige Gruppe kurz nach 21 Uhr zu Fuß, wobei

diese in der Lameystraße von den zwei Männern eingeholt wurden. Dabei soll einer

der beiden Verfolger einem 24-Jährigen der fünfer Gruppe mit einem spitzen

Gegenstand im Gesicht verletzt haben. Als ein 27-Jähriger daraufhin einschritt,

soll der Täter diesen mit einem Messer am Körper verletzt haben. Gleich darauf

flüchtete der Aggressor mit seinem Begleiter. Der 24- und 27-Jährige wurden

medizinisch versorgt und kamen zu weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Eine

Lebensgefahr bestand für keinen der beiden.

Bei den anschließenden Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein

Polizeihubschrauber eingesetzt war, wurde ein Tatverdächtiger wenig später

festgenommen. Die Ermittlungen konzentrieren sich derzeit gegen einen

18-jährigen Mann.

Mannheim: Mehrere Einbrüche von Samstag auf Sonntag – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 19 und 10 Uhr

gelangten bisher unbekannte Täter in das Innere einer Apotheke in der Sandhofer

Straße, indem sie mit einem Glasschneider ein Loch in die Schaufensterscheibe

schnitten. Aus der Kasse der Apotheke stahlen die Unbekannten einen

dreistelligen Bargeldbetrag. Der Schaden am Schaufenster liegt bei 500 Euro.

In der gleichen Nacht, zwischen 23 und 4 Uhr, ebenfalls in der Sandhofer Straße,

entwendeten Unbekannte aus einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses

einen Rucksack. Hierzu behalfen sich die Unbekannten eines Tisches im

Außenbereich, um an das Küchenfenster der Wohnung zu gelangen. Der am Fenster

abgestellte Rucksack, welcher Kleidung und einen Geldbeutel beinhaltete, wurde

schließlich durch die Unbekannten gestohlen.

Unberechtigten Zugang verschafften sich unbekannte Täter außerdem auf ein

Firmengelände in der Walter-Bothe-Straße. Die Täter kletterten über den Zaun des

Betriebsgeländes und stießen ein Fenster des Fabrikgebäudes auf. Danach

kletterten die Unbekannten in das Gebäude. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden

keine Gegenstände entwendet. Ein Sachschaden entstand nicht.

Inwiefern die Taten zusammenhängen, ist Teil der derzeitigen Ermittlungen.

Hierzu wurde auch die zentrale Kriminaltechnik zur Spurensicherung beauftragt.

In allen Fällen ermittelt die Polizei wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugen, welche

sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen haben, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Mannheim-Oststadt: Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung

Mannheim (ots) – Am 21.08.2022 gegen 21:15 Uhr kam es im Bereich der Lameystraße

in Mannheim zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei

wurden zwei Männer verletzt und mussten zur Behandlung in Krankenhäuser

verbracht werden. Im Rahmen der anschließenden, umfangreichen Fahndung konnten

fünf verdächtige Personen festgenommen werden. Die Hintergründe der Tat sind

derzeit noch unklar, möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu einer weiteren

Auseinandersetzung am Mannheimer Wasserturm, die wenige Minuten vor dem

geschilderten Konflikt gemeldet worden war. Zeugen beider Vorfälle werden

gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Heidelberg unter der Telefonnummer

0621 174-4444 in Verbindung zu setzten. Die Ermittlungen zum Vorfall sind durch

die Kriminalpolizei aufgenommen worden.

Mannheim-Neckarau: 50-Jähriger bei Gebäudebrand schwer verletzt

Mannheim (ots) – Wie bereits berichtet, kam es am Sonntagnachmittag, kurz vor

13.14 Uhr, zu einem Gebäudebrand in der Mannheimer Wattstraße, bei dem ein

50-jähriger Bewohner durch das Brandgeschehen schwer verletzt wurde. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand kam es aus noch unbekannter Ursache zum Brand im

Obergeschoss des zweigeschossigen Gebäudes. Zuvor hatten Zeugen das

Brandgeschehen bemerkt und den Notruf verständigt. Durch die eintreffende

Feuerwehr konnte der 50-jährige Bewohner aus dem Gefahrenbereich gerettet und

der Vollbrand im Obergeschoss schnell gelöscht werden. Der Verletzte wurde dem

eingetroffenen Notarzt übergeben und mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes

Krankenhaus eingeliefert. Durch das Brandgeschehen ist das Obergeschoss des

Gebäudes nicht mehr bewohnbar. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Der

entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf

150.000-200.000EUR. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zur

Brandursache aufgenommen, die durch Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion

fortgesetzt werden.

Mannheim – Friedrichsfeld – Taxifahrer bedroht und bestohlen – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen, kurz nach 01.30 Uhr, stiegen vier

bislang unbekannte Täter in Mannheim-Friedrichsfeld in ein Taxi und ließen sich

von dem 63-jährigen Fahrer in den Bereich des Straßburger Rings befördern. Dort

angekommen wurde der 63-Jährige von einem der Unbekannten unvermittelt mit einer

Pistole bedroht und zur Herausgabe seines Bargelds aufgefordert. Da es sich

hierbei offensichtlich um eine Plastikpistole handelte, ging der Fahrer nicht

auf die Forderung ein sondern setzte sich zur Wehr. Im weiteren Verlauf wurde er

von den anderen unbekannten Fahrgästen geschlagen, bevor die Unbekannten zu Fuß

von der Örtlichkeit flüchteten. Zuvor entnahmen die Unbekannten noch ein

Mobiltelefon aus dem Taxi, dass im Rahmen der weiteren Maßnahmen wieder

aufgefunden werden konnte. Durch den Angriff wurde der 63-Jährige leicht

verletzt. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen

führten nicht mehr zur Feststellung der unbekannten Täter. Zeugen des Vorfalles,

die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den unbekannten Tätern geben können,

werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mannheim,

unter Tel.: 0621-174-4444, in Verbindung zu setzten.

Mannheim: Nach körperlicher Auseinandersetzung Bargeld geraubt

Mannheim (ots) – Wegen des Verdachtes des schweren Raubes ermittelt die

Kriminalpolizei Mannheim gegen mehrere, bislang noch unbekannte Täter.

Sie sollen den 22-jährigen Geschädigten am Sonntagmorgen, gegen 2:30 Uhr, im

Bereich der Wasserturmanlage zunächst körperlich angegangen und mit einer Stange

geschlagen haben. Als der Geschädigte durch den Angriff zu Boden ging wurde ihm

eine Tasche entwendet. Zudem erlitt eine Platzwunde. Als zeitgleich eine

Funkwagenbesatzung auf die Wasserturmanlage zufuhr, flüchteten die unbekannten

Täter zu Fuß von der Örtlichkeit und konnten im Rahmen der eingeleiteten

Fahndung nicht mehr festgestellt werden.

Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben

können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444

oder mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 in Verbindung

zu setzen./MG

Mannheim-Oststadt: Transporter Fahrer übersieht Radfahrer – Unfall

Mannheim (ots) – Am Nachmittag des vergangenen Freitages befuhr ein Transporter

Fahrer die Möhlstraße in Richtung Planetarium. In Höhe der dortigen

Autowaschanlage bog der 44-Jährige Fiat Fahrer nach rechts auf das Gelände ab

und übersah hierbei den jugendlichen Radfahrer, welcher ordnungsgemäß den

dortigen Radweg in gleiche Richtung befuhr. Der 15-Jährige Radfahrer konnte

nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem rechten hinteren

Kotflügel des Transporters. Hierbei wurde der Jugendliche leicht verletzt und

musste mit dem hinzugerufenen Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus

transportiert werden. Am Unfallfahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von

etwa 1000 EUR./MK

Mannheim-Schönau: Unbekannter Rollerfahrer fährt Fußgänger an und flüchtet – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In der Nacht zum Sonntag, kurz nach 01.30 Uhr, kam es auf dem

Tarnowitzer Weg zwischen Lilienthalstraße und Pillauer Straße zu einem

Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger beim Überqueren der Fahrbahn von einem

Motorroller erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Der 34-jährige Fußgänger

erlitt mehrere Schürfwunden, Prellungen sowie Platzwunden im Gesicht und wurde

durch den Rettungsdienst behandelt. Auch der unbekannte Rollerfahrer kam bei dem

Zusammenstoß zu Fall. Anschließend entfernte er sich, ohne jedoch seinen

Feststellungspflichten nachzukommen. Zeugen, die sachdienlich Hinweise geben

können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sandhofen, unter 0621-174

777690, in Verbindung zu setzen./MK

Fahrlässige Brandstiftung – 68219 Mannheim-Rheinau, Harpener Straße

Göppingen (ots)

68219 Mannheim-Rheinau, Harpener Straße

Am Samstagabend, kurz vor 21:00 Uhr, geriet eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Mannheim-Rheinau, Harpener Straße, in Brand, da der 36-jährige Mieter Essen auf dem eingeschalteten Herd stehen ließ und einschlief. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, jedoch entstand in der Wohnung des 36-Jährigen ein erheblicher Schaden, der diese unbewohnbar macht.

Der Brandverursacher erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste in ein Mannheimer Krankenhaus eingeliefert werden.

Die weiteren Wohneinheiten des Anwesens konnten weiterhin genutzt werden, weshalb die zuvor aus dem Gebäude geflüchteten Mitbewohner nach dem Feuerwehreinsatz wieder dorthin zurückkehrten.

Der entstandene Schaden wird auf ca. 120 000 Euro geschätzt.

Vor Ort waren die Feuerwehr Mannheim mit einem Löschzug, ein Notarzt und drei Rettungsfahrzeuge sowie Streifen des Polizeipräsidiums Mannheim und der Wasserschutzpolizei Mannheim m Einsatz.

Mannheim – B 38a – AS MA-Neckarau – Fahrstreifen nach Verkehrsunfall wieder freigegeben

Mannheim (ots) – Nach dem Verkehrsunfall auf der B 38a in Höhe der

Anschlussstelle MA-Neckarau sind alle Fahrstreifen der B 38a wieder freigeben.

Zum derzeitigen Kenntnisstand war ein 44-Jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Audi

kurz vor 11.30 Uhr aus Feudenheim kommend, alleinbeteiligt – kurz nach der

Auffahrt Richtung MA-Innenstadt – nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und

hatte sich auf dem Grünstreifen überschlagen. Der Fahrer wurde nach aktuellem

Stand nicht schwer verletzt, aber zur weiteren Abklärung durch den

Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Die Unfallursache

ist noch unklar. Der Pkw Audi wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Die

Höhe der entstandenen Sachschäden sind derzeit noch nicht bekannt.

Mannheim – Streitschlichter von Jugendlichen zusammengeschlagen – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Opfer seiner Zivilcourage wurde am Freitagabend gegen 22.00 Uhr

ein 53-jähriger Ladenburger, der im Mannheimer Quadrat G 4 einen Streit unter

Jugendlichen schlichten wollte. Als er beim Versuch der Schlichtung verbal

angegangen wurde und daraufhin die Polizei verständigte, wurde er aus der Gruppe

heraus zu Boden geschlagen und im weiteren Verlauf am Boden liegend gegen den

Kopf getreten. Der Geschädigte zog sich unter anderem eine Platzwunde am Kopf zu

und musste in einem Krankenhaus untersucht und behandelt werden. Die Gruppe

konnte sich noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernen, entwendete zuvor aber

noch das Mobiltelefon des Mannes. Auch ein weiterer Mann, der vor Ort schlichten

wollte, wurde durch die Jugendlichen angegriffen und am Ellenbogen verletzt. Die

Täter werden wie folgt beschrieben: 3 – 4 männliche Personen, 1 weibliche

Person, alle maximal 18 – 19 Jahre alt, 170 – 180 cm groß, haben italienisch

gesprochen. Weibliche Person: weißes Oberteil, schwarze Haare; Männliche

Personen: Eine Person sehr dünn mit Brille, eine andere Person trug eine rote

Jacke und eine Mütze. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen

aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter 0621 12580 entgegengenommen.

Mannheim – Radfahrer beim Abbiegen übersehen – 15-Jähriger nach Unfall in Krankenhaus

Mannheim (ots) – Am Freitagnachmittag gegen 17:00 Uhr befuhr ein 44-jähriger

Fiat-Fahrer die Möhlstraße in Mannheim und bog auf das Grundstück einer dortigen

Tankstelle ein. Hierbei übersah er einen in gleicher Richtung auf dem Radweg

fahrenden 15-jährigen Fahrradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer

wurde hierbei leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus

verbracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ungefähr 1000 Euro.

Mannheim – Mit abgebrochener Glasflasche angegriffen – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Samstagmorgen gegen 04:00 Uhr gerieten an der

Straßenbahnhaltestelle Friedrichstraße im Mannheimer Stadtteil Almenhof zwei

Personengruppen aneinander. Im Rahmen der Streitigkeiten zerbrach ein bislang

unbekannter Täter eine Glasflasche und ging damit einen Angehörigen der anderen

Gruppe an. Dieser erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen, musste

jedoch in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen der Tat werden gebeten, sich

mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau (0621 83397-0) in Verbindung zu setzen.