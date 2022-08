Hockenheim/Speyer: Schwerer Unfall auf A 61; vier Verletzte

Hockenheim/Speyer (ots) – Seit 14.30 Uhr ist die A 61 in Richtung Speyer wieder

frei befahrbar. Der Verkehr, der sich in der Spitze auf rund drei Kilometern

zurückgestaut hatte, läuft wieder reibungslos. Nach den bisherigen Erkenntnissen

kam es am frühen Montagnachmittag, kurz vor 13 Uhr zu einem Auffahrunfall

zwischen zwei Autos. Vier Personen wurden dabei verletzt, zwei davon schwer.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von über

30.000.- Euro.

Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrerin kollidiert mit Auto und wird schwer verletzt

Edingen-Neckarhausen (ots) – Am Sonntagvormittag gegen 10:40 Uhr kollidierte in

der Grenzhöfer Straße eine 51-jährige Motorradfahrerin mit einem 87-jährigen

VW-Fahrer, welcher beim Ausfahren einer Grundstücksausfahrt die 51-Jährige

ersten Ermittlungen zufolge übersah. Durch den Zusammenstoß kam die

Zweiradfahrerin zu Fall und rutschte gegen einen am Straßenrand geparkten BMW.

Durch den Unfall verletzte sie sich schwer und musste mit einem Rettungswagen in

ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Der Autofahrer blieb

unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro.

Schönau / Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Gaststätte – Zeugen gesucht!

Schönau (ots) – Im Zeitraum von Samstagmorgen, gegen 01:40 Uhr, bis

Sonntagmittag, gegen 12:00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter

in der Hauptstraße gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte und verursachte einen

Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Unbekannte schlug ein Fenster im

Hinterhof des Anwesens ein und gelangte so in das Innere. Er versuchte einen

Spielautomaten aufzubrechen, was ihm jedoch misslang. Wertgegenstände konnte er

nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht erbeuten.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter

geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06223/9254-0 beim

Polizeirevier Neckargemünd zu melden.

Laudenbach/Leimen: Unfälle mit Pedelec-Fahrer – beide schwer verletzt; #helmdrauf

Laudenbach/Leimen (ots) – Schwere Kopfverletzungen erlitten zwei Pedelec-Fahrer

am vergangenen Wochenende bei Verkehrsunfällen in Laudenbach und in Leimen.

Am späten Samstagabend, kurz nach 22.30 Uhr, war ein 32-jähriger Mann mit seinem

Pedelec in der Kirchstraße, einer kurvenreichen Gefällstrecke unterwegs, verlor

in einer Kurve die Kontrolle seines Bikes und prallte mit hoher Geschwindigkeit

gegen ein geparktes Auto. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik

gebracht.

Am Sonntagnachmittag, kurz nach 13 Uhr, stürzte in der Wittelsbacherallee in

Leimen-St. Ilgen ein 45-jähriger Mann aus bislang unbekannten Gründen mit seinem

Pedelec. Dabei schlug er mit dem Kopf gegen den Bordstein und zog sich dabei

lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde er

ebenfalls in eine Klinik gebracht. Über seinen Gesundheitszustand liegen keine

weiteren Informationen vor. Ob der Mann aufgrund einer Alkohol- und/oder

Drogenbeeinflussung stürzte, muss noch geklärt werden. Die Auswertung einer

Blutentnahme dauert noch an.

Wie wichtig das Tragen eines Helms für beide Pedelec-Fahrer gewesen wäre, zeigen

wieder einmal die Folgen dieser Unfälle. Dass Fahrradhelme vor schweren

Kopfverletzungen oder gar Schlimmeren schützen können, ist unbestritten. Deshalb

weisen wir nochmals auf die bundesweite Präventionskampagne #kopfentscheidung

hin, die auch landesweit unter #helmdrauf umgesetzt wurde. Sie wurde mit dem

Ziel ins Leben gerufen, Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer vom Helmtragen zu

überzeugen. Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens unterstützen uns dabei, die

Einsicht zum Tragen eines Fahrradhelms zu wecken.

Wiesloch: Unfallflucht – Zeugen gesucht

Wiesloch (ots) – In Wiesloch kam es in der Kurpfalzstraße zu einer Unfallflucht.

Die Halterin parkte ihren neuen Mercedes-Benz am 19.08 gegen 22.00 Uhr

ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Als sie diesen am 20.08 gegen 14.45 Uhr wieder

aufsuchte, bemerkte sie den Unfallschaden. Ein bislang unbekannter Fahrer fuhr

demnach frontal auf den geparkten PKW auf und entfernte sich anschließen von der

Unfallstelle ohne den Unfall zu melden. Es entstand ein Sachschaden im

4-stelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem

Polizeirevier Wiesloch in Verbindung zu setzen. Tel.: 06222-57090

Sinsheim: Unfallflucht – Fahrer überschlägt sich mit PKW und flüchtet im Anschluss

Sinsheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 00:45 Uhr zu

einem Verkehrsunfall auf der K 4283 von Neckarbischofsheim kommend i.R.

Steinsfurt. Hierbei meldete eine Verkehrsteilnehmerin einen Fiat, welcher im

Kurvenbereich auf dem Dach lag. Der Fahrer war vor Ort und gab an, dass er einen

Abschleppdienst bereits informiert habe. Dennoch rief die Verkehrsteilnehmerin

die Polizei und informierte diese darüber. Vor Ort angekommen, lag der PKW an

Ort und Stelle und vom Fahrer fehlte jede Spur. Eine Absuche des Umfeldes durch

einen Polizeihubschrauber und weitere Einsatzkräfte verlief ohne Ergebnis. Im

Fahrzeuginneren wurden Identitätsdokumente aufgefunden. Was die Unfallursache

war und ob sich der Fahrer bei dem Unfall verletzt hat, ist derzeit noch unklar.

Der PKW wurde sichergestellt und die Ermittlungen dauern noch an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem

Polizeirevier Sinsheim unter Tel.: 07261-6900 in Verbindung zu setzen.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch – Zeugen gesucht!

Neckargemünd (ots) – Am Sonntag kam es im Bannholzweg zwischen 11.00 Uhr und

18.00 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung. Hierzu hebelte die unbekannte

Täterschaft mittels unbekanntem Werkzeug die Tür zur Wohnung auf und verschaffte

sich so Zutritt. In der Wohnung wurden mehrere Räumlichkeiten durchwühlt. Aus

einem Tresor wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Der Diebstahlschaden beläuft

sich auf mehrere tausend Euro. Der genaue Betrag muss erst noch ermittelt werden

und steht derzeit noch nicht fest.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem

Polizeirevier Neckargemünd in Verbindung zu setzen. Tel.: 06223-92540.

Mühlhausen: Einbruch in Doppelhaushälfte – Zeugen gesucht!

Mühlhausen (ots) – In Mühlhausen wurde zwischen dem 16.08.22 und dem 19.08.22 in

eine Doppelhaushälfte eingebrochen. Die bislang unbekannte Täterschaft

verschaffte sich in der Goethestraße Zugang zum Objekt, indem sie über die

Terrassentür eindrang. Hierzu wurde der Rollladen auf Höhe der Klinke zerstört

und mittels unbekanntem Werkzeug die Terrassentür aufgehebelt. Welcher

Sachschaden entstand und wie hoch der genaue Diebstahlschaden ist, wird derzeit

noch ermittelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich auf dem

Polizeirevier Wiesloch zu melden. Tel.: 06222-57090.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in Vereinsheim – Zeugen gesucht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen

20 und 12 Uhr überkletterten bisher unbekannte Täter in der Tinqueux-Allee einen

Zaun und gelangten so auf das Gelände eines Vereinsheims. Dort öffneten die

Unbekannten zunächst eine Garage und versuchten danach eine Metalltür

aufzuhebeln. An der Tür entstanden deutliche Schäden durch die Hebelwirkung,

jedoch gelangten die Täter nicht in das Gebäude. Der Sachschaden liegt im

mittleren dreistelligen Bereich. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine

Gegenstände entwendet. Zeugen, welche etwas Verdächtiges beobachtet haben,

werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 in

Verbindung zu setzen.

Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis: Präparierte Tierköder ausgelegt, Hund in Klinik – Polizei sucht nach Zeugen

Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 11 Monate alter Hund musste am

späten Samstagabend in einer Tierklinik notoperiert werden – er hatte zuvor ein

mit Draht präpariertes Wurststück verschluckt.

Der Halter des Hundes ging gegen 23.45 Uhr Am Mühlrain Gassi als er bemerkte,

dass sein Vierbeiner etwas vom Boden aufnahm und gleich darauf verschluckte,

noch bevor er darauf reagieren konnte. An der Bordsteinkante waren mehrere

Stücke Wurst ausgelegt, wobei in diese offenbar ein Draht reingedrückt wurde.

Der junge Hund wurde nur wenig später in einer Tierklinik operiert, dabei wurde

der Draht entfernt. Der 11 Monate alte Vierbeiner hat die Operation überstanden.

Die Polizeihundeführerstaffel hat noch in der Nacht die Ermittlungen wegen

Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Die ausgelegten Köder wurden

entfernt und mehrere Drähte daraus sichergestellt.

Zeugen, die möglicherweise ebenfalls betroffen waren oder Hinweise zum bislang

unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter 06223 92540 an das

Polizeirevier Neckargemünd zu wenden. Zudem suchen die Beamten eine Zeugin, die

ebenfalls in der Nacht mit zwei Hunden Am Mühlrain spazieren ging und auf die

Köder aufmerksam wurde. Die Frau soll die Köder zur Sicherheit anderer

eingesammelt haben.

Brühl / Rhein-Neckar-Kreis: 70-Jährige überfallen – Zeugen gesucht

Brühl / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagabend gegen 18:00 Uhr kam es zu

einem Raubüberfall auf eine 70-Jährige im Bereich der Silcherstraße /

Albert-Bassermann-Straße. Die Seniorin war gegen 17:50 Uhr an der Bushaltestelle

„Siedlung“ aus der Linie 710 aus Mannheim kommend ausgestiegen und dann zu Fuß

die Silcherstraße entlanggelaufen, wo sie von einem bisher unbekannten Täter mit

beiden Händen seitlich am Hals gepackt und mit dem Kopf gegen einen Briefkasten

gestoßen worden sein soll. Hierbei entriss dieser ihr die um den Hals getragene,

goldfarbene Kette, flüchtete dann zu Fuß und bog nach links in die

Alber-Bassermann-Straße ab. Der Angriff kam für die schwerhörige Seniorin völlig

überraschend, der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, über 180 cm groß,

hagere Statur. Der Mann soll ein Sport-Sweatshirt und eine dunkle Basecap

getragen haben. Möglicherweise soll sich im Linienbus, welchen die 70-Jährige

zuvor benutzte, ein Mann mit ähnlicher Beschreibung aufgehalten haben. Dieser

sei an derselben Haltestelle ausgestiegen, soll aber in die entgegensetzte

Richtung der Seniorin gelaufen sein.

Die Dame wurde durch den Angriff leicht verletzte. Der Wert der entwendeten

Kette beläuft sich auf rund 100 Euro.

Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die Ermittlungen zu dem

Unbekannten übernommen. Zeugen, die Tat beobachtet oder Hinweise auf den Täter

geben können werden gebeten sich an das Hinweistelefon des Kriminaldauerdienstes

unter der Rufnummer 0621 174 – 4444 zu wenden.

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall L596a

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei dem Verkehrsunfall am 21.08.2022 um

13.50 Uhr, befuhr der 63-jährige Fahrer eines Pkw Kia die L536 von Schriesheim

kommend in Fahrtrichtung Wilhelmsfeld. An der Einmündung zur L596a bog dieser

nach links in Richtung Altenbach ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden

Motorradfahrer frontal. In Folge dessen wurde der 47-jährige Motorradfahrer

abgewiesen und stürzte im Einmündungsbereich zu Boden. Durch die Kollision

gerieten beide Fahrzeuge in Brand. Während der Pkw-Führer nur leicht verletzt

wurde, erlitt der Motorradfahrer schwerste Verletzungen und wurde mit einem

Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. An beiden

Fahrzeugen entstand Totalschaden. Des Weiteren wurde die Fahrbahnoberfläche der

L536 stark durch den ausbrennenden PKW ON 02 beschädigt und der daneben

befindliche Grünstreifen geriet in Brand. Der Brand konnte jedoch schnell

gelöscht werden, sodass lediglich eine Fläche von ca. 50m² sowie ein Leitpfosten

durch das Feuer beschädigt wurden. Aufgrund des Fahrzeugbrands ist die Fahrbahn

jedoch so stark beschädigt, dass sie instand gesetzt werden muss. Der Verkehr

wird über den Abbiegestreifen geleitet.

BAB 5 (Gem. Heddesheim): Fahrbahnen nach Fahrzeugbrand wieder frei

Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nachdem am Nachmittag ein Mercedes auf

der BAB 5 Richtung Süden kurz vor der Ausfahrt Hirschberg in Brand geraten war,

sind die Lösch- und Bergungsarbeiten der Feuerwehr zwischenzeitlich beendet. Die

zeitweise vollgesperrte Fahrbahn ist wieder frei befahrbar. Der Schaden am

Fahrzeug beträgt rund 15.000 Euro, der Schaden an der Fahrbahn kann bislang noch

nicht benannt werden.

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall / L 596a gesperrt / Hubschrauber im Einsatz

Schriesheim (ots) – Aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls auf der L 596a / L

536 ist die Talstraße zwischen Stammberg und der Abzweigung nach Altenbach

vollständig gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einem

Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Neben Rettungsdienst,

Feuerwehr und Polizei ist auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Über das

Verletzungsausmaß liegen noch keine gesicherte Erkenntnisse vor.

Dossenheim / RNK – Angebranntes Essen führt zu Rauchentwicklung

Dossenheim / RNK (ots) – Am Samstagmittag wurde gegen 13:00 Uhr eine

Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Eduard-Mörike-Straße in

Dossenheim gemeldet.

Kurz nachdem die freiwillige Feuerwehr sich Zugang zur verrauchten Wohnung

verschafft hatte, kehrten auch die Eigentümer der Wohnung zum Anwesen zurück.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte die Rauchentwicklung ihren Ursprung in

angebranntem Essen, dass in der Küche auf dem Herd stand. Personen wurden

glücklicherweise nicht verletzt und es entstand nur geringer Sachschaden./MG

Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Täter schlagen auf Hemsbacher Kerwe auf einen Mann ein und verletzen ihn schwer; Polizei sucht Zeugen

Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits vor zwei Wochen, am Freitag,

05.08.2022, gegen 23.30 Uhr wurde auf der Hemsbacher Kerwe, Bereich Schloßgasse

und Schloßparkstraße, ein 36-jähriger Mann von einem Täter mit einer Glasflasche

niedergeschlagen und schwer verletzt.

Vorausgegangen war ein Streit zwischen dem Opfer und einer Gruppe von vier oder

fünf jugendlichen Tätern. Aus der Gruppe heraus erhielt der 36-Jährige zunächst

einen Faustschlag ins Gesicht. Anschließend wurde er mit einer Glasflasche

niedergeschlagen. Alle Täter schlugen mit Fäusten auf das zu Boden gegangene

Opfer ein.

Wie erst heute bekannt wurde, wurde das Opfer so schwer verletzt, dass es

mehrere Tage im Krankenhaus verbleiben musste und heute noch durch die Folgen

der Angriffe körperlich eingeschränkt ist.

Von den Tätern gibt es bisher nur eine sehr vage Beschreibung: Bei allen vier

oder fünf Tätern handelt es sich um jüngere Männer. Der Täter, der das Opfer

niedergeschlagen hat, ist circa 180 cm groß, hagere Statur, blonde längere

Haare, graue Bekleidung (möglicherweise Jogginganzug).

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Telefonnummer 06201

1003-0 (rund-um-die Uhr) oder dem Polizeiposten Hemsbach unter der Telefonnummer

06201 4709057 (während der regulären Bürozeiten) in Verbindung zu setzen.

Hockenheim: Unter Kokain zur Vernehmung

Hockenheim (ots) – Vielleicht wollte ein 38 Jahre alter Hockenheimer die Beamten

nur auf die Probe stellen, als er am Donnerstagvormittag unter Kokaineinfluss zu

einer Vernehmung wegen eines gegen ihn anhängigen Verfahrens beim Polizeireviers

Hockenheim erschien.

Diese hatten jedoch das richtige Näschen und stellten sofort seine

Drogenbeeinflussung fest.

Neben der Vernehmung war noch eine Blutprobe fällig. Eine Weiterfahrt wurde ihm

untersagt und die Fahrzeugschlüssel seiner Frau ausgehändigt, die als

Beifahrerin offenbar nichts von der Kokainbeeinflussung bemerkt hatte.

Mit Post von der Führerscheinstelle muss der Mann in den nächsten Wochen

rechnen.