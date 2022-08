Heidelberg: Unfall mit vier verletzten Insassen; Polizeistreifenwagen mit Totalschaden; Unfallverursacherin macht Bremsversagen geltend

Heidelberg (ots) – Heute Nacht, kurz nach 1 Uhr, fuhr eine 22-jährige

Pkw-Fahrerin mit ihrem Hyundai auf dem Baumschulenweg von Heidelberg kommend in

Richtung Eppelheim.

Als sie auf die Kreuzung Baumschulenweg und Diebsweg zufuhr, schaltet die Ampel

von Grünlicht um. Die Fahrerin versuchte noch, ihr Auto rechtzeitig vor der

Kreuzung abzubremsen, fuhr aber in den Kreuzungsbereich ein.

Dort stieß sie mit einem Polizeistreifenwagen zusammen, der aus Richtung

Pfaffengrund in Richtung Speyer Straße bei Grünlich in die Kreuzung eingefahren

war.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Polizeifahrzeug nach rechts abgewiesen

und kam erst im Grünstreifen zum Stehen. An dem Streifenwagen Mercedes-Benz

lösten alle Airbags aus und es entstand Totalschaden.

Die Fahrerin des Hyundai, ihre ebenfalls 22-jährige Mitfahrerin und die beiden

28- und 29-jährigen Polizeibeamten wurden durch den Unfall leicht verletzt. Ein

Festgenommener im Polizeiauto blieb durch den Zusammenstoß unverletzt.

Zwei Rettungswagen kamen an die Unfallstelle und versorgten die verletzten

Personen. Eine Einlieferung in Krankenhäuser war nicht erforderlich.

Die 22-jährige Fahrerin machte Bremsversagen als Unfallursache geltend. Hier

Auto wurde sichergestellt und wird nun auf technische Mängel untersucht.

Heidelberg/Bergheim: Unklarer Unfallhergang – Zeugen und verunfallter Radfahrer gesucht

Heidelberg/Bergheim (ots) – Am frühen Samstagabend gegen 17:30 Uhr kam es an der

Kreuzung Sofienstraße/Plöck zu einem Unfall zwischen einem Ford und einem bisher

unbekannten Radfahrer. Nach bisherigem Kenntnisstand soll der Ford-Fahrer beim

Abbiegen von der Sofienstraße in die Straße „Plöck“ dem Radfahrer die Vorfahrt

genommen haben. In der Folge musste der Radfahrer stark bremsen und fiel hierbei

vom Rad. Sowohl der Radfahrer als auch der Ford-Fahrer entfernten sich im

Anschluss von der Unfallstelle. Eine unabhängige Zeugin meldete der Polizei das

Geschehen. Bei der Überprüfung des näheren Umfelds durch die Polizei konnte der

Fahrer eines Fords festgestellt werden, welcher als Unfallverursacher infrage

kommt. Dieser machte jedoch keine weiteren Angaben zum Unfallhergang. Der

ebenfalls am Unfall beteiligte Radfahrer konnte im Rahmen der Fahndung nicht

mehr festgestellt werden. Er wird wie folgt beschrieben: braunes Rennrad, kurze

Hose, blaues T-Shirt, Sonnenbrille, dunkle, lockige Haare. Das Polizeirevier

Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und

nimmt Hinweise von Zeugen unter Tel.: 06221/99-1700 entgegen.

Heidelberg BAB A5, Höhe Bruchhausen – Nach Verkehrsunfall, Unfallaufnahme beendet, Fahrbahn wieder freigegeben

Heidelberg (ots) – Nach dem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

auf der BAB A5 Richtung Karlsruhe, Höhe Bruchhausen, sind alle Fahrstreifen

wieder freigegeben. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es zum Unfall aufgrund

eines Fehlers beim Fahrstreifenwechsel, insgesamt waren zwei Pkw bei dem Unfall

beteiligt. Ein Fahrzeugführer wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus

verbracht. Weitere Informationen liegen aktuell noch nicht vor.

Heidelberg – Polizeibeamter bei tätlichem Angriff verletzt

Heidelberg (ots) – Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten leistete am

frühen Samstagmorgen gegen 02.25 Uhr ein 26-Jähriger aus Heidelberg auf dem

Heidelberger Universitätsplatz. Nach einer vorausgegangenen Körperverletzung

sollte der Mann in Gewahrsam genommen werden. Im weiteren Verlauf griff er die

Beamten jedoch in Form von Fußtritten und einem Schlag ins Gesicht tätlich an.

Ein Beamter erlitt hierbei eine Schürfwunde im Gesicht. Auch gegen seine

Fixierung setzte sich der 26-Jährige zur Wehr. Er durfte den Rest der Nacht in

der Gewahrsamseinrichtung der Polizei verbringen und sieht nun einer Anzeige

wegen tätlichen Angriffs entgegen.