Fulda: Verkehrsunfall mit Verletzten – 21-jähriger Fahrer wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft

Fulda. Am Freitagvormittag (19.08.), gegen 10.40 Uhr, kam es im Bereich des Gallasinirings zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 71-jährige Frau aus Fulda schwer verletzt wurde, wir berichteten.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen war der verunfallte schwarze BMW kurz zuvor einer Streife der Polizeistation Fulda im Nahbereich aufgefallen. Als die Beamten das Fahrzeug daraufhin einer Kontrolle unterziehen wollten, versuchte der 21-jährige Fahrer sich der polizeilichen Maßnahme zu entziehen. Laut Zeugen fuhr er dabei mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit. Beim Abbiegen von der Straße „Am Jagdstein“ in den Gallasiniring verlor der Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in der Folge auf den Gehweg rechts neben der Fahrbahn. Dort wurde eine 71-jährige Fußgängerin von dem BMW erfasst, der wenige Meter weiter gegen eine Mauer fuhr. Die Fußgängerin geriet dabei zwischen Pkw und Mauer. Bei dem Versuch weiterzufahren soll der 21-Jährige die Geschädigte mehrfach mit dem PKW gegen die Mauer gedrückt und dabei den Tod der 71-Jährigen zumindest billigend in Kauf genommen haben.

Als die Streife kurz darauf an der Unfallstelle eintraf, konnten die Beamten den BMW-Fahrer vor Ort festnehmen.

Die 71-jährige Fußgängerin wurde lebensbedrohlich verletzt zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda wurde der 21-jährige BMW-Fahrer am Folgetag, Samstag, den 20.08.2022, der Bereitschaftsrichterin des Amtsgerichts Fulda vorgeführt, welche antragsgemäß Untersuchungshaftbefehl erließ. Der Mann wurde anschließend in eine hessische Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Fulda und der Kriminalpolizei in Fulda im Zusammenhang mit dem Verdacht des versuchten Mordes sowie des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens dauern weiterhin an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.