Müll im Wald zwischen Merkenbacher Stich und Rehberg entsorgt

Herborn: Rollladenlamellen aus weißem Kunststoff, Holzbretter, eine Duschwand und Hausmüll entsorgten Unbekannte in der Nähe der Baustraße zwischen dem Merkenbacher Stich und dem Rehberg.

Mutmaßlich befuhren die Täter die Baustraße vom Merkenbacher Stich aus in Richtung Rehberg. Vor dem Wald führt rechts ein Weg von der Baustraße ab, der wiederum an einer Schranke endet. Hier warfen die Täter den Unrat in den Wald.

Wann genau die Umweltsünder den Müll in die Natur warfen, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei geht momentan davon aus, dass die Täter den Müll nach dem 12.08.2022 (Freitag) entsorgten.

Hinweise zu den Tätern oder zur Herkunft der Gegenstände nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Dillenburg: Beide Außenspiegel beschädigt –

Mit Tritten oder Schlägen beschädigten Unbekannte in der Herwigstraße einen auf dem Parkplatz eines Elektronik-Fachmarktes abgestellten Golf. Zwischen Samstagabend (20.08.2022), gegen 20.00 Uhr und Sonntagmorgen (21.08.2022), gegen 10.00 Uhr traten oder schlugen die Täter gegen die beiden Außenspiegel des blauen VW. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 400 Euro. Hinweise zu den Vandalen nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg: Mit Promille durch die Stadt –

Mit 1,54 Promille war ein BMW-Fahrer am Samstagnachmittag (20.08.2022) in Dillenburg unterwegs. Eine Dillenburger Streife stoppte den 33-Jährigen und ließ ihn pusten. Der in Dillenburg lebende Mann musste mit auf die Wache, dort nahm ihn ein Arzt Blut ab. Außerdem stellten die Ordnungshüter seinen Führerschein sicher.

Herborn-Seelbach: Mit Promille Unfall gebaut –

Auf 2,08 Promille kam der Alkoholtest einer Unfallfahrerin, die am Freitagabend (19.08.2022) bei Seelbach von der Fahrbahn abkam. Die 41-Jährige war gegen 22.45 Uhr mit ihrem Audi auf der Marburger Straße in Richtung B 255 unterwegs. In Höhe der alten Landstraße in Richtung Burg verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen, kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Stein. Die in Mittenaar lebende Unfallfahrerin musste mit auf die Herborner Wache, wo ihr ein Arzt Blut abnahm und die Polizisten ihren Führerschein sicherstellten. Die Herborner Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Herborn: Fahrertür zerkratzt –

Auf rund 1.500 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den Unbekannte an einem blauen Renault zurückließen. Der „Kadjar“ parkte zwischen Freitagmorgen (19.08.2022), gegen 11.00 Uhr und Samstagabend (20.08.2022), gegen 17.30 Uhr in der Hombergstraße, in Höhe der Hausnummer 4. Mit einem spitzen Gegenstand ließen die Täter Kratzer im Lack des Franzosen zurück. Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Aßlar: Trio scheitert mit Einbruch in EDEKA –

Der Edeka-Markt in der Hauptstraße rückte am Wochenende in den Fokus unbekannter Einbrecher. Am frühen Sonntagmorgen (21.08.2022), gegen 01.35 Uhr schlugen die Täter mehrfach mit einer Gully-Abdeckung gegen eine Scheibe des Eingangsbereichs. Zeugen wurden durch den Lärm auf die drei Männer aufmerksam. Offensichtlich fühlte sich das Trio gestört und floh zu Fuß. Die Einbruchschäden summieren sich auf mindestens 5.000 Euro.

Die Täter waren zwischen 20 und 25 Jahre alt und trugen OP-Masken. Einer war mit einem roten, ein Komplize mit einem schwarzen Kapuzenpullover sowie einer grauen Jogginghose bekleidet. Der dritte stammte nach Einschätzung der Zeugen aus dem osteuropäischen Raum, hatte kurze dunkle Haare und trug ein schwarzes Shirt und eine Jeans.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

Wer kann Angaben zur Identität der drei Männer machen?

Wo ist das Trio vor der Tat aufgefallen?

Wer kann weitere Angaben zu den Männern oder zu einem möglichen

Fluchtwagen in der Nähe des Edeka-Marktes machen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Naunheim: Kratzer im Lack –

In der Nacht von Donnerstag (18.08.2022) auf Freitag (19.08.2022) zerkratzten Unbekannte in der Weingartenstraße einen Audi. Zwischen 15.00 Uhr und 10.00 Uhr trieben sie über die gesamte Fahrzeuglänge einen Kratzer in den Lack des grauen A6. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Schöffengrund-Schwalbach: Pkw rollt und prallt gegen Baum –

Am frühen Samstagmorgen (20.08.2022) stellte ein Zeitungszusteller seinen Wagen mit laufendem Motor in der Straße „Schöne Aussicht“ ab. Als er den Wagen verlassen hatte, machte dieser sich selbstständig und rollte zurück in Richtung Brunnenstraße. Der Zusteller wollte Schlimmeres verhindern, öffnete die Fahrertür und versuchte den rollenden Wagen zu stoppen. Die geöffnete Tür prallte zunächst gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Skoda, riss anschließend den linken Außenspiegel eines Chevrolets ab und prallte letztlich auf einem Grundstück gegen einen Baum. Verletzt wurde niemand. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Sachschäden summieren sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 10.000 Euro.

Fußgänger auf A 45 von Lkw erfasst

Ehringshausen – A 45: Heute in den frühen Morgenstunden (22.08.20229 rückten Rettungskräfte und Polizei zu einem verletzten Fußgänger auf der A 45 aus.

Verkehrsteilnehmer alarmierten gegen 01.40 Uhr die Polizei. Die Anrufer berichteten von einem offensichtlich verletzten Mann, der in einem Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Ehringshausen und Herborn – in Fahrtrichtung Dortmund – am rechten Fahrbahnrand an einer Leitplanke lehnte. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung des 24-Jährigen. Momentan geht die Polizei davon aus, dass der im Lahn-Dill-Kreis lebende Mann zu Fuß auf der Autobahn unterwegs war und von einem vorbeifahrenden Laster erfasst wurde. Der Mann trug schwerste Kopfverletzungen davon und wurde in eine Siegener Klinik transportiert. Der 40-jährige Lkw-Fahrer aus Tschechien kam mit dem Schrecken davon.

Ein Bereitschaftsstaatsanwalt beauftragte einen Sachverständigen, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren.

Warum der Mann zu Fuß auf der Sauerlandlinie unterwegs war, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizeiautobahnstation Mittelhessen bittet Verkehrsteilnehmer, denen der Fußgänger heute in den frühen Morgenstunden auf der A45 zwischen Ehringshausen und Herborn auffiel, sich unter Tel.: (06033) 7043-5010 zu melden.