Auto landet im Graben auf dem Dach: Alkoholisierter Fahrer nach Unfallflucht festgenommen

Baunatal (Landkreis Kassel): In der Nacht zum heutigen Montag entdeckte eine Streife der Polizeistation Fritzlar gegen 1:30 Uhr auf der Straße zwischen Niedenstein-Ermetheis und Baunatal-Großenritte zufällig ein im Graben auf dem Dach liegendes, total beschädigtes Auto. Wie die Polizisten feststellten, befanden sich in dem VW und im näheren Umfeld keine Personen mehr. Da aufgrund des hohen Schadens nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Fahrer oder mögliche Insassen schwer verletzt oder orientierungslos sein könnten, wurde sofort eine gemeinsame Suche mit Streifen des Polizeireviers Süd-West eingeleitet, die zunächst ohne Erfolg verlief.

Die weiteren Ermittlungen führten die Polizisten schließlich zur Halteranschrift in Baunatal, wo sie den mutmaßlichen Fahrer festnehmen konnten. Der unter Alkoholeinfluss stehende 20-Jährige war nach derzeitigem Kenntnisstand kurz nach Mitternacht mit dem VW in Richtung Niedenstein unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über das Auto verlor, das daraufhin von der Straße abkam und sich überschlug. Dabei ging der Unfall für ihn noch relativ glimpflich aus, denn er konnte sich mit leichten Schürfwunden an beiden Beinen selbstständig aus dem auf dem Dach liegenden Auto befreien und flüchtete anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. Ein Atemalkoholtest bei dem jungen Mann ergab 1,9 Promille, weshalb ihm auf dem Revier eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem stellten die Polizisten seinen Führerschein sicher. Der VW, an dem Totalschaden entstanden war, wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die weiteren Ermittlungen gegen den 20-Jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht werden bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt.

Einbruch am Altmarkt: Hinweise auf geflüchtetes Pärchen erbeten

Kassel-Mitte: Ein bislang unbekanntes Pärchen ist in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 4:30 Uhr in die Räume eines Vereins in der Straße „Die Freiheit“, Ecke Altmarkt, eingebrochen. Während der männliche Täter über eine Regenrinne auf das Vordach des Gebäudes kletterte, ein Fenster gewaltsam öffnete und so in die Büroräume einstieg, stand seine Komplizin offenbar „Schmiere“ im Hinterhof. Eine Anwohnerin war durch Scheibenklirren auf den Einbruch aufmerksam geworden. Als sie die mutmaßlichen Täter ansprach, ergriffen diese die Flucht in Richtung Brüderstraße. Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte das Pärchen Bargeld erbeutet. Von ihnen liegt folgende Beschreibung vor:

Täter: Kurze braune Haare, dünn, schwarze Kleidung, Hose mit vielen Taschen.

Täterin: Mitte 30, ca. 1,75 Meter groß, normale Statur, „fettige“ blonde Haare, schwarze Kleidung.

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Geldbörse gestohlen – Bundespolizei sucht Zeugen

Bundespolizeiinspektion Kassel

Gießen (ots) – Ein 62-jähriger Mann aus Herborn wurde Sonntagabend (21.8.)

zwischen 19 Uhr und 20 Uhr Opfer von Dieben. Der 62-Jährige saß in der

Hessischen Landesbahn (Zugnummer: 29334) auf der Fahrt von Lich in Richtung

Gießen, als er bestohlen wurde. Er gab an, dass während der Zugfahrt die

Geldbörse samt Inhalt aus seinem Rucksack entwendet worden sei.

In der Geldbörse befanden sich neben persönlichen Dokumenten auch Bargeld. Die

Schadenshöhe wird auf 80 Euro geschätzt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Angaben zu dem Fall oder Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561-816160 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Ertappter Dieb droht auf Flucht mit Messer und attackiert Autobesitzer: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Wesertor: Auf frischer Tat ertappte ein Autobesitzer aus Kassel am Samstagnachmittag einen mutmaßlichen Dieb, als er gegen 17:15 Uhr zu seinem in der Kurt-Wolters-Straße geparkten Jeep zurückkehrte. Der unbekannte Mann steckte den Kopf durch die heruntergelassene Scheibe des Pkw und suchte im Innenraum offensichtlich nach Wertsachen. Als der 63-jährige Autobesitzer ihn anschrie, suchte der Ertappte das Weite und flüchtete in die Bremer Straße. Der Kasseler nahm sofort die Verfolgung auf und konnte den Flüchtenden in der Müllergasse einholen. Nachdem er den Täter festgehalten hatte, zückte dieser plötzlich ein Messer und schubste den 63-Jährigen gegen ein geparktes Auto, wodurch er zu Boden ging. Anschließend trat er den dort liegenden Mann mehrfach gegen den Kopf, nahm ihm die beim Angriff beschädigte Brille weg und rannte davon. Die nach Bekanntwerden sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Der verletzte 63-Jährige wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor:

Ca. 45 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, Bart, ungepflegtes

Gebiss, trug ein schwarzes Cappy, ein schwarzes T-Shirt und eine

schwarze lange Hose.

Die Kasseler Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können. Hinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Bewohner ertappt Einbrecher: Täter flüchtet nach kurzem Gerangel; Kripo bittet um Hinweise

Kassel-Niederzwehren: Einen Einbrecher, der über das offen stehende Fenster in eine Wohnung eingestiegen war, überraschte am Freitagabend ein Bewohner im Kasseler Stadtteil Niederzwehren. Nach einem kurzen Gerangel mit dem Täter flüchtete dieser ohne Beute wieder über das Fenster nach draußen und verschwand. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Einbrecher geben können.

Der Notruf des Bewohners des Zweifamilienhauses in der Wilhelm-Busch-Straße war gegen 22:30 Uhr bei der Polizei eingegangen. Sofort hatten mehrere Streifen die Fahndung nach dem flüchtigen Täter, der von dem Anrufer als junger, schlanker, etwa 1,90 Meter großer Mann mit dunkler Bekleidung beschrieben wurde, aufgenommen, ohne dass man des Einbrechers jedoch noch habhaft werden konnte. Wie die Anzeigenaufnahme am Tatort durch Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) ergab, war der Unbekannte über das mehr als zwei Meter hoch gelegene Schlafzimmerfenster in die Wohnung geklettert. Unmittelbar danach betrat zufällig der Bewohner das Zimmer und versuchte noch, den ungebetenen Gast festzuhalten, der jedoch um sich schlug, sich lösen konnte und flüchtete. Durch die Befreiungsschläge des Täters wurde der Bewohner leicht im Gesicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt und dauern an. Zeugen, die am Freitagabend in der Wilhelm-Busch-Straße verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Polizist erkennt auf Heimweg vom Nachtdienst gesuchten Räuber: 21-Jähriger festgenommen

Kassel: Nachdem eine 40-jährige Frau aus Melsungen am 7. August 2022 in der Kölnischen Straße in Kassel durch zwei unbekannte Täter sexuell belästigt und anschließend beraubt wurde, konnte am Sonntagmorgen ein 21-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Ein aufmerksamer Beamter des Polizeireviers Mitte war gegen 6:15 Uhr auf seinem Heimweg vom Nachtdienst in der Mauerstraße auf den Mann aufmerksam geworden. Er erkannte in dem 21-Jährigen den bis dato unbekannten Täter einer polizeiinternen Fotofahndung wieder, den eine Kamera in einer Tankstelle in der Kasseler Nordstadt beim Bezahlen mit der bei dem Raub erbeuteten EC-Karte aufgezeichnet hatte. Sofort alarmierte der Polizist seine Kollegen, die den Tatverdächtigen nur wenige Augenblicke später festnahmen und auf die Dienststelle brachten. Der in Bad Wildungen wohnende 21-Jährige konnte zweifelsfrei als einer der Täter identifiziert werden, die auf den Fotos der Tankstelle zu sehen waren. Die Taten räumte der Festgenommene nicht ein und verhielt sich äußerst aggressiv. Da keine Haftgründe vorlagen, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Sicherstellung seines Handys auf freien Fuß entlassen.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatten die beiden Täter die 40-Jährige an dem Sonntagmorgen gegen 5:25 Uhr auf ihrem Weg zum Hauptbahnhof angesprochen und an das Gesäß gefasst. Als sie sich wehrte, hatten die Männer sie zu Boden gestoßen und ihr die Handtasche entrissen. Mit dem Bargeld und der EC-Karte aus der Handtasche der Melsungerin begaben sich die Täter anschließend zu der Tankstelle in der Nordstadt, wo sie bereits eine halbe Stunde nach dem Raub den ersten von mehreren Einkäufen mit der noch nicht gesperrten Karte tätigten und dabei von der Kamera des Geschäfts aufgezeichnet wurden. Die weiteren Ermittlungen zu dem noch unbekannten Komplizen des 21-Jährigen werden von den Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo geführt.