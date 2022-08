Darmstadt

Alarmanlage verschreckt Einbrecher

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Sonntag 21.8.2022 hat gegen 3 Uhr ein Unbekannter in der Bismarckstraße versucht in ein Speditionsgebäude einzubrechen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hat er eine Scheibe des Gebäudes zerstört, wodurch er nach bisherigen Erkenntnissen von er ertönenden Alarmanlage des Objekts aufgeschreckt wurde und flüchtete daraufhin.

Bisherigen Ermittlungen zufolge beträgt der Schaden mehrere Hundert Euro. Das Kommissariat 21/22 ermittelt nun gegen den Unbekannten und nimmt Hinweise zum Sachverhalt unter der Telefonnummer 06151/9690 entgegen.

Mehrere Keller im Visier von Kriminellen

Darmstadt (ots) – In den vergangenen Tagen kam es in Darmstadt zu mehreren Kellereinbrüchen. Am Sonntag (21.8.) haben bislang unbekannte Kriminelle zwischen 10 und 18 Uhr nach derzeitigem Kenntnisstand 10 Kellerverschläge in einem Mehrfamilienhaus in der Straße “Schwarzer Weg” aufgebrochen und durchsucht.

Zudem haben sich zwischen Freitagmittag (19.8.) und Samstagabend (20.8.) Kriminelle Zutritt zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Alicenstraße verschafft. Hier brachen sie mehrere Kellerräume auf, durchsuchten sie und entwendeten mehrere Gegenstände.

Insgesamt beläuft sich der Schaden nach ersten Erkenntnissen auf mehrere Hundert Euro. Was die Unbekannten bei ihrem Vorhaben erbeuten konnten, muss nun ermittelt werden. Ob die Taten zusammenhängen muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Hinweise zu den Tätern werden vom Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 969 – 0 entgegengenommen.

Vor diesem Hintergrund gibt die Polizei Tipps zur richtigen Sicherung von Kellerräumen:

Halten Sie Kellertüren stets geschlossen.

Bewahren Sie im Keller möglichst keine Wertsachen auf.

Sichern Sie ihre Räder auch im Keller mit entsprechenden Schlössern ab.

Versehen Sie den Kellerverschlag von innen mit einem Sichtschutz.

Sichern Sie die Tür Ihres Kellers vor Aushebeln, zum Beispiel durch eine oben verschraubte Latte.

Sichern Sie Kellerfenster durch zusätzliche Gitter oder Lichtschächte durch entsprechende Verankerung des Lichtschachtrostes.

Achten Sie bewusst auf fremde Personen im Gebäude (besonders in größeren Mehrfamilienhäusern) und auf dem Grundstück. Sprechen Sie diese Personen an, indem Sie ihnen Hilfe anbieten.

Informieren Sie die Polizei (Notruf 110), wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt.

Kriminelle versuchen Roller zu entwenden – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Zwischen Montag (15.8.) und Samstag (20.8.) haben unbekannte Kriminelle versucht einen Roller der Marke Derbi auf einem Parkplatz in der Nieder-Ramstädter Straße zu entwenden. Die Täter scheiterten bei ihrem Vorhaben aus bislang unbekannten Gründen und sind unerkannt ohne das Gefährt geflüchtet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand dennoch ein Schaden von ca. 500 Euro. Hinweise zu den Tätern werden vom Kommissariat 43 in Darmstadt unter Tel: 06151/969-0 entgegengenommen.

Motorrad auf offener Straße entwendet

Darmstadt (ots) – Im Zeitraum vom Sonntag (7.8.) bis Freitag (19.8.) haben Diebe ein Motorrad der Marke Suzuki in der Mendelssohnstraße auf bislang unbekannte Weise entwendet. Das Bike stand an der Straße, als sich die Unbekannten an diesem zu schaffen machten. An dem Motorrad war zum Tatzeitpunkt das Kennzeichen “DA-UA 394” angebracht. Der Schaden beläuft sich nach derzeitigen Ermittlungen auf ca. 2.000 Euro.

Hinweise zum Verbleib des Motorrades und zu den Tätern werden vom Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 969-0 entgegengenommen.

Einbrecher erbeuten Bargeld

Darmstadt (ots) – Am Sonntag 21.8.2022 verschafften sich gegen 13 Uhr bislang Unbekannte gewaltsam über die Balkontüre Zutritt zu einer Wohnung in der Noackstraße. Sie durchsuchten die Wohnräume, fanden Bargeld sowie eine Mütze und flüchteten.

Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand dadurch ein Schaden von über 1.000 Euro. In diesem Zusammenhang ermittelt das Kommissariat 43 in Darmstadt und nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

Abwesenheit von Einbrechern ausgenutzt

Darmstadt (ots) – Im Zeitraum vom Dienstag 9.8.2022 bis zum Montag 22.8.2022 haben bislang unbekannte Täter eine Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Gerhart-Hauptmann-Straße aufgehebelt. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume, fanden verschiedene Schmuckstücke und konnten damit unerkannt flüchten.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist durch die Einbrecher ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib des Schmucks werden vom Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Katalysatordiebe schlagen mehrfach zu

Darmstadt (ots) – Zwischen Montag (15.8.) und Samstag (20.8.) haben unbekannte Täter im Sensfelderweg und in der Gardistenstraße mehrere Katalysatoren von Autos der Marke Opel und Volkswagen abgeschnitten und entwendet.

Hierbei richteten sie nach bisherigen Erkenntnissen einen Schaden von mehreren Tausend Euro an. Wenn Sie Verdächtiges wahrgenommen haben, melden Sie sich bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0.

Darmstadt-Dieburg

Kriminelle erbeuten Lastkraftwagen

Weiterstadt (ots) – Am Montag 22.8.2022 betrat gegen 01 Uhr ein bislang unbekannter Mann ein Firmengelände in der Carl-Zeiss-Straße und entwendete dort einen LKW. Wie es dem Kriminellen gelang, das Fahrzeug zu entwenden, muss noch geprüft werden.

Zum Tatzeitpunkt war das Kennzeichen “DA-SF 1004” an dem Fahrzeug angebracht. Der entstandene Schaden wird nach derzeitigen Erkenntnissen auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Wer in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Groß-Gerau

Polizei führt Geschwindigkeitskontrollen durch – 3 Fahrverbote drohen

Gernsheim (ots) – Am Sonntag (21.08.2022 führten Beamte der Polizeistation Gernsheim in der Zeit zwischen 13.45 Uhr und 15.15 Uhr auf der Bundesstraße 426, im Bereich Fängenhof, sowie in der Zeit zwischen 16-17.30 Uhr auf der Landesstraße 3112 in Fahrtrichtung Gernsheim Geschwindigkeitskontrollen durch. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit in beiden Bereichen liegt bei 70 km/h.

Von insgesamt 74 gemessenen Fahrzeugen waren 23 Wagenlenker zu schnell unterwegs. Der unrühmliche Spitzenreiter wurde mit 117 “Sachen” auf der Bundesstraße 426 gemessen. Er muss nun neben zwei Punkten in Flensburg und einem Bußgeld in Höhe von 320 Euro zusätzlich mit einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Zudem drohen auch zwei weiteren Autofahrern Fahrverbote, weil sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mehr als 40 km/h überschritten.

Alkoholisierter 36-Jähriger nach Einbruch festgenommen

Riedstadt (ots) – Streifen der Polizeistation Groß-Gerau haben am Freitagabend 19.08.2022 einen alkoholisierten 36-Jährigen nach einem Einbruch in ein Spielwarengeschäft im Stadtteil Wolfskehlen festgenommen. Gegen 19 Uhr wurde der Einbruch in dem Anwesen in der Bertha-von-Suttner-Straße über Notruf gemeldet. Umgehend wurden Streifen verständigt, die noch in Tatortnähe den Tatverdächtigen festnehmen konnte.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 36 Jahre alte Mann eine Fensterscheibe eingeschlagen, um in das Innere zu gelangen. Hier entwendete er über 100 Euro Kleingeld. Der Ertappte war bei der Festnahme stark alkoholisiert, ein Test ergab einen Wert von 1,82 Promille.

Zur Blutentnahme kam er auf die Wache, wo Strafanzeige erstattet wurde. Ob er auch für andere, gleichgelagerte Taten als Verantwortlicher in Frage kommt, müssen die weiteren Nachforschungen zeigen.

Kreis Bergstraße

Brand am Sportzentrum – Polizei ermittelt

Biblis (ots) – Ein Brand auf dem Gelände des Sportzentrums “Pfaffenaue” in der Josef-Seib-Straße, wurde den Einsatzkräften am Samstagabend (20.08.) gegen 22.30 Uhr, gemeldet. Die Feuerwehr hatte die Flammen anschließend rasch unter Kontrolle. Gebrannt hatte dort zunächst ein Mülleimer. Das Feuer hatte anschließend auf die Wand des Vereinsgebäudes übergegriffen. Hierbei wurde neben der Hauswand auch die Elektronik des Gebäudes beschädigt sowie an einem Flaggenmast befindliche Fahnen.

Nach ersten Schätzungen beträgt der entstandene Schaden rund 15.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252/7060.

Schränke nach Wertgegenständen durchsucht

Bensheim (ots) – Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Pirolweg hat das Kommissariat 21/22 die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen 10 Uhr am Dienstagmorgen (16.08.) und 19.30 Uhr am Sonntagabend (21.08.) verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter durch eine aufgehebelte Balkontür gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen im Stadtteil Auerbach. Im Inneren durchsuchten die Kriminellen unter anderem Schränke nach Wertgegenständen.

Ob sie bei ihrem Beutezug etwas entwendeten, müssen die weiteren Erkenntnisse zeigen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Ermittlungen nach Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz

Wald-Michelbach (ots) – Eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz zweier Supermärkte in der Straße “Am Bahndamm” beschäftigt derzeit die Polizei in Wald-Michelbach. Zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr am Samstagvormittag wurde ein schwarzer Audi A7 im Bereich der Heckstoßstange von einem bislang noch unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und beschädigt. Anschließend flüchtete der Verursacher unerkannt von der Unfallstelle.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können. Die Ermittler der Polizeistation Wald-Michelbach sind unter der Rufnummer 06207/9405-0 zu erreichen.

Holzhackschnitzel brennen

Grasellenbach (ots) – Im Bereich eines Lagerplatzes auf dem Gelände eines Sägewerks in der Straße “Am Sägewerk” brach in der Nacht zum Montag (22.08.) gegen 3.30 Uhr, ein Brand im Bereich eines Hackschnitzelbergs aus. Durch die Hitzeentwicklung wurde zudem ein in der Nähe befindliches Heizungsgebäude in Mitleidenschaft gezogen.

Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand nach etwa einer Stunde gelöscht.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel: 06252/7060 bei den Ermittlern zu melden.

Bargeld aus Kirche gestohlen

Bensheim (ots) – Rund 200 Euro haben Kriminelle am Sonntag (21.08.) bei einem Einbruch in die Sakristei einer Kirche in der Weserstraße erbeutet. Zwischen 11-18 Uhr verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam Zutritt und entwendeten das Geld der Kollekte.

Mit ihrer Beute suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 der Heppenheimer Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Einbruch in Feuerwehrhaus/Kriminelle erbeuten Erlös des Feuerwehrfestes

Birkenau (ots) – Die Halle des Feuerwehrstützpunkts “Am Festplatz” geriet in der Nacht zum Montag (22.08.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam durch eine Bürotür Zugang und ließen dort anschließend aus Kassen mehrere tausend Euro mitgehen. Bei dem Geld handelte es sich um den Erlös des zurückliegenden Feuerwehrfestes.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Odenwaldkreis

Hausfassade mit Farbe besprüht

Michelstadt (ots) – Die Fassade eines Wohnhauses in der Schloßstraße geriet in der Nacht zum Sonntag 21.08.2022 in das Visier von Unbekannten. Die Täter besprühten eine Wand des Gebäudes mit schwarzer Farbe und hinterließen dort einen Schriftzug.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme mit dem Kommissariat 41 der Polizei in Erbach unter Tel: 06062/9530.

Geschwindigkeitsmessung nach Anwohner Beschwerden

Reichelsheim (ots) – Nach Beschwerden der Anwohner über überhöhte Geschwindigkeit und Lärmbelästigungen durch Verkehrsteilnehmer, haben Polizeikräfte der Verkehrsinspektion am Freitagnachmittag 19.08.2022 Geschwindigkeitsmessungen in der Heidelberger Straße durchgeführt.

Bei dem Einsatz konnten die Polizisten zwischen 14-17 Uhr bei 370 gemessenen Fahrzeugen insgesamt 80 Tempoverstöße feststellen. Mit einer Verwarnung von bis zu 55 Euro müssen 65 Verkehrsteilnehmer rechnen, da sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit um bis zu 20 km/h überschritten.

Für 15 Ertappte bleibt es jedoch nicht bei einer Verwarnung, auf sie kommt ein Bußgeld und Punkte in Flensburg zu, da sie mehr als 20 km/h zu schnell waren. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer aus Erbach, der 94 km/h auf dem Tacho hatte und somit ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei und ein Monat Fahrverbot erwarten dürfte.

