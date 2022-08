Mainz

Verstärkte Kontrollen gegen Alkohol im Straßenverkehr

Mainz (ots) – Im Rahmen des Schwerpunktkontrollmonats zur Bekämpfung von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr stellte die Polizei Mainz am Wochenende gleich mehrere Verstöße fest. Dabei kam es unter anderem zu drei Verkehrsunfällen. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf der Kaiserstraße zu einem Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss. Dabei fuhr der 25-jährige Unfallverursacher mit einer Geschwindigkeit von rund 50 Stundenkilometern auf ein Fahrzeug auf, das gerade mit eingeschaltetem Warnblinker auf der äußersten rechten Fahrspur hielt. Der 29-jährige Fahrer, der sich im haltenden Fahrzeug befand, wurde durch Auslösen der Airbags leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest des Unfallverursachers ergab einen Wert von 1,65 Promille.

An einem weiteren Unfall am späten Freitagabend war ein alkoholisierter Radfahrer beteiligt. Dieser stürzte und erlitt Verletzungen, als er auf der Rheinallee von der Fahrbahn auf den Radweg wechseln wollte. Vor Ort konnte bei dem 61-Jährigen ein Atemalkoholwert von 1,22 Promille festgestellt werden.

Ein ähnlicher Unfall ereignete sich am selben Abend auf der Rheinhessenstraße. Nach einem Junggesellenabschied hatte sich ein 35-Jähriger mit dem Fahrrad auf den Heimweg gemacht. Bei langsamer Geschwindigkeit stürzte er vom Fahrrad und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille.

Auch für Radfahrer gilt eine Promillegrenze:

Ab 1,6 Promille gilt ein Radfahrer als absolut fahruntüchtig und begeht durch die Teilnahme am Straßenverkehr eine Straftat, die eine Geldstrafe, zwei Punkte in Flensburg und eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) nach sich zieht. Bereits mit deutlich weniger Alkoholgehalt im Blut und Ausfallerscheinungen, wie z.B. Schlangenlinien fahren, sind aber die Voraussetzungen für eine absolute Fahruntüchtigkeit gegeben.

Nicht nur wegen Alkohol am Steuer, sondern auch wegen gefährlicher Körperverletzung wird sich eine 22-Jährige aus Nierstein verantworten müssen. Auf einer Party schlug sie ihrem Freund am Wochenende zunächst mit einer Glasflasche ins Gesicht. Anschließend fuhr sie mit ihm gemeinsam zur Uniklinik Mainz. Neben einem Atemalkoholwert von 1,09 Promille stellten die Beamten bei der Beschuldigten vor Ort auch geringe Mengen Cannabis sicher.

In der Nacht auf Samstag hielten Polizeibeamte zudem einen 28-jährigen E-Scooter-Fahrer an, der spielerisch Schlangenlinien über die Hindenburgstraße fuhr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,09 Promille. Auch wenn es für die Nutzung eines E-Scooters keinen Führerschein braucht, decken sich die Promillegrenzen mit den Regeln für PKW-Fahrer. Der Höchstwert von 0,49 Promille war in diesem Fall also deutlich überschritten. Er muss mit einem Bußgeld in Höhe von 500 EUR rechnen.

In allen Fällen sind Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Wie bereits berichtet, führt das Polizeipräsidium Mainz im Monat August Schwerpunktkontrollen mit der Zielrichtung “Fahren unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss” durch. Hintergrund ist, dass es im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr zu einer deutlichen Steigerung bei Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss gekommen war.

Trickdiebstahl

Mainz – Altstadt (ots) – Am Sonntag, 21.08.2022, kurz vor 18:00 Uhr wird ein älteres Ehepaar in der Großen Langgasse durch einen Mann gebeten, eine 2 Euro Münze zu wechseln. Der 82-jährige habe daraufhin in seinem Geldbeutel nachgesehen. Der um den Wechsel bittende Mann habe dabeigestanden und ein großes Blatt Papier in der Hand gehalten.

Nach dem Geldwechsel sei der Mann gegangen. Das Ehepaar habe nun festgestellt, dass 135 EUR aus dem Geldbeutel entwendet wurden.

Der ungefähr 40 Jahre alte Täter sei ca. 1,80 m groß und von normaler Statur gewesen. Er habe dunkle, kurze Haare, eine lange Hose, ein dunkelblaues Polohemd sowie eine Brille mit schwarzem Rand getragen. Er hätte akzentfreies Deutsch gesprochen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Dieseldiebstahl

Mainz – Weisenau (ots) – In der Zeit vom 18.08.2022, 19:00 Uhr bis 20.08.2022, 06:00 Uhr wurde bei einem im Heilkreuzweg geparkten LKW Diesel entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

2 Verkehrsunfälle mit jeweils leicht verletzter Person

Mainz – Innenstadt (ots) – Am Freitag, dem 19.08.2022 gegen 09:00 Uhr übersieht ein von der Hinteren Bleiche kommender 23-jähriger Autofahrer, die Vorfahrt einer von rechts aus der Heidelbergerfaßgasse kommenden 21-jährigen Fahrradfahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzt die Radfahrerin und verletzt sich leicht. Der PKW wird leicht beschädigt.

Am Samstag, 20.08.2022 gegen 13:30 Uhr, kommt es in der Mainzer Innenstadt zu einem weiteren Verkehrsunfall zwischen einem Auto- und einem Radfahrer. In diesem Fall befuhr ein 17-jähriger Radfahrer aus Richtung ‘Am Gautor’ kommend die Straße ‘Am Schottenhof’. Ein 73-jähriger Autofahrer parkt hier in Längsaufstellung und will in den Verkehr wieder einfahren, übersieht dabei den Radfahrer.

Es kommt auch hier zum Zusammenstoß, wodurch der Fahrradfahrer zu Boden stürzt und sich nach bisherigem Kenntnisstand leicht verletzt. Zur Sicherheit wird er jedoch zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein städtisches Krankenhaus verbracht. An dem PKW entsteht Sachschaden.

Mainz-Bingen

Gartenhäuschen aufgebrochen

Guntersblum, Garten-/Koppelgelände (ots) – Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag, 19.08.-20.08.22, 18-06:30 Uhr, verschaffen sich Unbekannte unberechtigt Zugang zu dem Garten- und Koppelgelände gegenüber der Einfahrt Guntersblum-Süd. Es werden 7 der dort aufgestellten Hütten aufgebrochen. Entwendet werden überwiegend Werkzeuge, wie Akkuschrauber, Motorsägen, Kompressoren und Stromaggregate.

Weiterhin werden Pferdetrensen und mehrere Sättel entwendet. An einem auf dem Gelände abgestellten Pkw wird eine Scheibe beschädigt. Der Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Am Vortag sind in der Nähe der Koppel 3 männliche Personen aufgefallen, die für die sommerlichen Temperaturen ungewöhnlich dick gekleidet waren.

Wer kann Hinweise zu den drei Personen geben bzw. wer hat verdächtige Beobachtungen wahrgenommen? Hinweise bitte an die Polizei Oppenheim unter der Tel.-Nr.: 06133-9330.

Boote aufgebrochen

Nackenheim, Hafen (ots) – In der Zeit von Freitag, 19.08.22, 11:00 Uhr bis Samstag, 20.08.22, 13:00 Uhr, werden im Nackenheimer Hafen mehrere Boote durch unbekannt Täter aufgebrochen und diverse Gegenstände von den Booten entwendet. Teilweise werden die Abdeckplanen aufgeschnitten und Kajütentüren aufgebrochen um in die Boote zu gelangen.

Bei den entwendeten Gegenständen handelt es sich u.a. um Angelutensilien und Werkzeuge. Der Schaden beläuft sich vermutlich auf mehrere Tausend Euro.

Bei dem derzeitigen niedrigen Wasserstand, können die Boote teilweise auch zu Fuß erreicht werden. Die Polizei bittet um Hinweise zu möglichen Tätern. Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim unter der Tel-Nr.: 06133-9330 entgegen.

Nicht gestohlen, aber wiedergefunden

Nieder-Olm (ots) – Erleichtert aufatmen konnte am Wochenende ein 75-Jähriger aus Nieder-Olm. Als dieser am Freitagabend vom Einkaufen zurückkehrte, bemerkte er, dass seine Geldbörse fehlte. Laut eigener Aussage hatte er sie zuletzt auf einem Einkaufswagen abgelegt. Der Betroffene fuhr zunächst zum Supermarkt zurück. Da die Geldbörse dort nicht mehr auffindbar war, verständigte er die Polizei.

Neben Ausweisdokumenten, EC-Karte und einem Waffenschein hatten sich in der Geldbörse auch mehrere hundert Euro Bargeld befunden. Wenige Stunden später meldete sich der Herr telefonisch bei der Polizei und teilte mit, dass er seine Geldbörse mit vollständigem Inhalt unter dem Sitz seines PKW gefunden habe.

Polizeieinsatz wegen verdächtiger Jugendlicher

Mainz – Lerchenberg (ots) – Ein aufmerksamer Nachbar vereitelte zwei Jugendlichen in Mainz-Lerchenberg am Freitagabend einen kleinen Scherz. Beim Umparken seines Autos bemerkte er die 13- und 15-jährigen Jungen, die sich hinter dem PKW seiner Nachbarin versteckten. Da er vermutete, dass sie etwas stehlen oder beschädigen wollten, hielt er die beiden vor Ort fest.

Noch vor Eintreffen der Polizei stellte sich der deutlich harmlosere Grund heraus: Die Jugendlichen hatten einem Nachbarn einen Klingelstreich gespielt und sich deshalb hinter dem Fahrzeug versteckt gehalten. Die Polizei ergriff keine weiteren Maßnahmen.

Unfallflucht mit verletztem Radfahrer

Weinolsheim, Gaustraße (ots) – Der 17-jährige Fahrradfahrer aus Undenheim befährt am Freitag, 19.08.22 gegen 23:00 Uhr, die Gaustraße in Weinolsheim aus Richtung Dolgesheim. Ihm kommt ein Fahrzeug, mit überhöhter Geschwindigkeit im Kurvenbereich der HsNr. 32, auf seiner Fahrspur entgegen, weshalb er nach rechts auf den Bürgersteig ausweicht, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dort stößt er gegen ein Verkehrszeichen und kommt zu Sturz, wobei er sich eine Kopfplatzwunde und Abschürfungen zuzieht.

Der Fahrzeugführer setzt seine Fahrt in Richtung Dolgesheim fort, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Der 17-jährige begibt sich eigenständig ins Krankenhaus, aus dem er am gleichen Abend noch entlassen wird. Hinweise zum Fahrzeugführer bittet die Polizei unter der Tel-Nr.: 06133-9330, mitzuteilen.

Küchenbrand

Selzen, Ostergasse (ots) – Am Samstag 20.08.22 kommt es gegen 12:40 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Der Backofen gerät in Brand und das Feuer greift dann auf den Kühlschrank über. Die Feuerwehr Rhein-Selz löschte den Brand. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Ein Bewohner wird mit einer Rauchgasintoxikation vorsorglich in eine Mainzer Klinik verbracht. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Einbruch in Einfamilienhaus – Täter bei Flucht beobachtet

Budenheim (ots) – Das Ehepaar aus der Straße Am Eulenrech machte Donnerstag 18.08.2022 nur eine kleine Radtour von 19:30 bis kurz nach 20:00 Uhr. Diese Zeit nutzten unbekannte Täter um sich von der Rückseite des Anwesens Zutritt über den Wintergarten zur Terrasse zu verschaffen. Hier wird durch Aufhebeln ein Loch in die verglaste Küchentür geschlagen und die Tür durch Durchgreifen geöffnet. Im Haus werden mehrere Räume durchsucht und durchwühlt. Mit einigen Schmuckgegenständen verlassen die Einbrecher wieder das Haus.

Gerade zu diesem Zeitpunkt kommen die Bewohner von dem kleinen Radausflug zurück und sehen die beiden Unbekannten noch wegrennen. Die Männer können wie folgt beschrieben werden:

Die erste Person ist etwa 30-40 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, bekleidet mit einem blauen, langärmligen Shirt, einer schwarzen Mütze und einer kurzen, schwarzen Sporthose. – – Der zweite Täter war etwa 1,70-1,80 Meter groß, hatte dunkle, kurze Haare und einen dunklen kurzen Vollbart, bekleidet mit einer kurzen, schwarzen Cargo-Hose und einem grauen T-Shirt.

Die beiden Männer sind in Richtung des angrenzenden Waldes geflüchtet. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung mit mehreren Streifenwagen können die beiden Täter nicht gefunden werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.