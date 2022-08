PKW-Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Schifferstadt (ots) – Am Sonntag 21.08.2022 gegen 23:55 Uhr, wurde ein 24-jähriger PKW-Fahrer in der Bahnhofstraße einer Kontrolle unterzogen. Der Fahrer (polnischer Staatsbürger) gab an, dass sich sein Führerschein in Polen befinden würde. Eine Führerscheinabfrage ergab jedoch, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel an einen Berechtigten übergeben. Gegen den Mann wird wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, gegen die Halterin bezüglich des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Eine Sicherheitsleistung wurde erhoben.

Unter Drogeneinfluss Pkw gefahren

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Montag 22.08.2022, gegen 02.10 Uhr, kontrollierte eine Streife hiesiger Inspektion auf der L 523, Ortsausgang Bobenheim-Roxheim in Richtung Worms, einen 43-jährigen Mann aus Alzey mit seinem Pkw. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Mann drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein Drogentest verlief positiv auf Amfetamin. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sowie ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

