Waldbrand

Speyer (ots) – Am Samstagnachmittag 20.08.2022 gegen 17:30 Uhr, brannte ein rund 600 qm großes Waldstück zwischen der B9 und dem Meisenweg. Zeugen hatten kurz nach dem Brandausbruch zwei Kinder und einen Mann am Brandort gesehen. Die Kinder riefen kurz nach dem Brandausbruch noch um Hilfe, waren aber beim Eintreffen der Feuerwehr und Polizei nicht mehr vor Ort.

Die Kinder und der Mann konnten bei einer Suche nicht mehr angetroffen werden. Ob die Kinder etwas mit dem Brandausbruch zu tun haben, ist derzeit noch unklar. Vor Ort stellten die Beamten ein Feuerzeug und eine Bauchtasche sicher.

Die Personen werden wie folgt beschrieben:

Kinder: alle ein ähnliches Aussehen, ca. 1,30 m bis 1,50 m groß, ca. 8-10 Jahre, kurze dunkelblonde Haare. Sie trugen kurze Hosen und dunkle T-Shirts

Mann: ca. 30 Jahre, sportliche Statur, ca. 1,75 m groß. Er trug dunkle Kleidung, ein kurzes T-Shirt, eine lange Hose und eine dunkelblaue Kappe

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat die Kinder und/oder den Mann in der Nähe des Waldes am Meisenweg gesehen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.