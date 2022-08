Geburtstagsfreude getrübt

Oberotterbach (ots) – Am 21.08.2022, um 10:35 Uhr, wurde in der Weinstraße der Fahrer eines E-Rollers einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrzeugführer wurde deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Zudem zeigt er auch drogentypische Auffallerscheinungen. Der Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1,9 Promille.

Anschließend wurde dem 22-jährigen Fahrer an seinem Geburtstag eine Blutprobe entnommen. Die Geburtstagsfreude dürfte dadurch etwas getrübt worden sein.

Einbruch in Einfamilienhaus

Gommersheim (ots) – Die Polizei Edenkoben sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch in ein Wohnanwesen in der Schänzelstraße am vergangenen Freitag 19.08.2022 zwischen 09.30-14.30 Uhr geben können. Dabei schlugen Unbekannte ein Wohnzimmerfenster ein und gelangte in das Einfamilienhaus.

Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten mehrere Schmuckstücke. Von den Tätern fehlt jede Spur. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06323/9550 erbeten.

Alkoholisiert über die Autobahn

A65/B10 (ots) – Am vergangenen Samstag 20.08.2022 um 15 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer einen grünen LKW, der auf der A 65 (aus Karlsruhe kommend) in Richtung B10 nach Annweiler unterwegs war. Dabei kam es zu mehreren Gefahrensituationen, weil der Fahrer wiederholt auf die Gegenfahrbahn geriet bzw. mehrmals nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Grund für die Fahrweise konnte bei der anschließenden Kontrolle geklärt werden.

Aufgrund einer intensiven Alkoholfahne wurde der Fahrer zum Test gebeten. Dieser ergab 1,6 Promille, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des 59-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323/9550 an die Polizei Edenkoben zu wenden.

Motorradfahrer übersieht vorausfahrenden Biker

Burrweiler (ots) – Zu einem Verkehrsunfall zwischen 2 Motorradfahrern kam es Sonntag 21.08.2022 um 12 Uhr auf der Landstraße 507 bei Burrweiler. Ein 65-jähriger Biker wollte an der Abzweigung zur K 59 nach links in Richtung Hainfeld abbiegen. Ein 61-jähriger Motorradfahrer erkannte die Situation zu spät und kollidierte trotz einer Gefahrenbremsung mit dem abbremsenden Zweirad.

Der 65-jährige Fahrer stürzte auf die Fahrbahn, blieb aber unverletzt. An beiden Motorrädern entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden liegt bei über 2.000 Euro.

Einbrüche

Silz/Pfalz (ots) – In der Nacht von 21./22.08.2022, wurde in der Hauptstraße in eine Werkstatt eingebrochen. Die Täter stiegen über einen Zaun auf das Werkstattgelände und brachen in das Werkstattgebäude ein. Im Gebäude wurden mehrere verschlossene Türen aufgebrochen und die Räumlichkeiten durchsucht. Das Diebesgut ist bislang noch nicht genau bekannt. Der angerichtete Sachschaden wird auf 5.000 Euro beziffert.

In der unmittelbaren Nachbarschaft verschafften sich in der gleichen Nacht bislang noch unbekannte Täter Zugang in ein Wohnanwesen. Es wurden jedoch keine Gegenstände entwendet. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden 1.000 Euro.

In beiden Fällen werden Zeugen gebeten Hinweise, welche im Bereich der Hauptstraße 3-7 gemacht wurden, der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Geldbeuteldiebstahl aus PKW

Edenkoben (ots) – Unbekannte haben letzte Woche in den Forstwiesen aus einem unverschlossenen PKW, der in der Hofeinfahrt abgestellt war, eine Geldbörse aus der Mittelkonsole entwendet. Mit der EC-Karte, die sich im Portemonnaie befand, wurden inzwischen 12 unberechtigte Abbuchungen getätigt. Die Ermittlungen laufen.

Die Polizei appelliert: Auch auf privatem Gelände muss das Fahrzeug gegen Unbefugte gesichert werden. Wertgegenstände sollten niemals im Fahrzeug zurückgelassen werden.