Unvermittelt attackiert – Zeugen gesucht

Weilerbach (ots) – Weil sie von einem Unbekannten attackiert wurden, haben sich 2 Männer in der Nacht zu Sonntag 21.08.2022 bei der Polizei gemeldet. Nach Angaben der beiden stark alkoholisierten 19-Jährigen, waren sie gegen 02:30 Uhr zu Fuß in Weilerbach unterwegs, als sie von dem fremden Mann angesprochen wurden. Im Verlauf des Gesprächs fing der Unbekannte unvermittelt und ohne erkennbaren Grund an auf sie einzuschlagen.

Es kam zu einem Gerangel auf dem Boden, wobei sich die beiden 19-Jährigen mehrere Schürfwunden zuzogen. Dann gelang es ihnen sich von dem Mann loszureißen und nach Hause zu flüchten. Der Täter lief in unbekannte Richtung davon.

Von ihm liegt folgende Beschreibung vor: etwa 40 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß, breite Statur, korpulente Figur. Der Mann war ebenfalls stark alkoholisiert.

Eine erste Fahndung vor Ort verlief negativ. Es ergaben sich keine Hinweise auf den Unbekannten. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder wissen, um wen es sich bei dem Fremden handeln könnte, werden gebeten, sich unter der Tel. 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Wer hat den Quad-Unfall gesehen?

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Weil er im Verdacht steht, einen Unfall verursacht und sich anschließend aus dem Staub gemacht zu haben, ermittelt die Polizei gegen einen jungen Mann aus dem Landkreis. Bei dem Unfall erlitt eine Jugendliche aus der Verbandsgemeinde Landstuhl eine schwere Rückenverletzung. Die Ermittler suchen Zeugen, die den Vorfall am späten Samstagabend in Krickenbach gesehen haben.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen saß das 15-jährige Mädchen als Mitfahrerin auf dem Quad des jungen Mannes und fiel herunter. Dadurch zog sie sich eine Wunde am Kopf sowie Wirbelverletzungen zu.

Unabhängige Zeugen, die den Unfallverlauf sowie die Situation davor oder danach näher beschreiben können, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 Kontakt aufzunehmen. |cri

Nach Fußballspiel: Ermittlungen wegen Körperverletzung

Mehlingen (ots) – Zu tumultartigen Szenen sei es am Sonntag im Sportpark Fröhnerhof rund um ein Fußballspiel in der A-Klasse des Südwestdeutschen Fußballverbands gekommen. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Am Nachmittag eilten Polizeistreifen zu dem Trainingsgelände, weil den Beamten eine größere Schlägerei gemeldet wurde. Ein Anrufer berichtete der Polizei von etwa 150 beteiligten Personen.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war keine Auseinandersetzung mehr im Gange. Die Polizisten stellten jedoch unter den mehr als 100 Anwesenden 2 leicht verletzte Personen fest. Nach aktuellen Erkenntnissen brach der Schiedsrichter nach einer Tätlichkeit gegen den Referee die Spielbegegnung ab, dann kam es zum Disput.

Zeugen berichteten von tumultartigen Szenen an denen sich Fußballer, Betreuer und Zuschauer beteiligten. Der Schiedsrichter und ein Spieler wurden hierbei leicht verletzt. Weitere Verletzte oder Beteiligte gaben sich nicht zu erkennen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Feuer im Wald – Polizei bittet um Hinweise

Mehlbach (ots) – Ein 15-Jähriger wählte am Sonntag den Notruf, weil er im Wald bei Mehlbach Rauch bemerkte. Gestrüpp und ein vertrockneter Baum brannten. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen und verhinderte deren Ausbreitung. Die Polizei schließt eine vorsätzliche Brandlegung nicht aus. Sie hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Beamten bitten um Hinweise: Wem sind am Sonntagmittag im Wald nördlich der Waldstraße Personen aufgefallen? Wer hat zwischen 12 Uhr und 14 Uhr Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Steine auf Autos geworfen?

Rodenbach (ots) – Eine Gruppe Jugendlicher soll am frühen Sonntagabend 21.08.2022 in der Friedhofstraße vorbeifahrende Autos mit Steinen beworfen haben. Ein Autofahrer, dessen BMW X3 getroffen und beschädigt wurde, meldete sich bei der Polizei und teilte mit, dass sich die Verantwortlichen zunächst aus dem Staub machten. Es sei ihm jedoch zusammen mit seinem Beifahrer gelungen 2 Tatverdächtige ausfindig zu machen und zu stellen.

Vor Ort konnten von der Polizei zwei weitere Jugendliche ermittelt werden, die mutmaßlich an der “Aktion” beteiligt waren. Ihre Eltern und Sorgeberechtigten wurden verständigt und kamen ebenfalls vor Ort. Da es unterschiedliche Schilderungen gibt, dauern die Ermittlungen an.

Wenig später meldete ein Anwohner der Hasenstraße, dass eine Gruppe Jugendlicher seine Haustür beschädigt habe. Weitere Zeugen berichteten von verbalen Streitereien und einem “Knall”, den sie gehört hatten. Dabei könnte es sich um den Moment der Sachbeschädigung handeln.

Aufgrund der aktuellen Erkenntnisse geht die Polizei davon aus, dass es sich bei den Tätern um dieselbe Personengruppe wie in der Friedhofstraße handelt.

Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Kaiserslautern

23-Jähriger schlägt und tritt um sich

Kaiserslautern (ots) – Gleich mehrere Strafanzeigen hat sich ein junger Mann aus dem Stadtgebiet am frühen Sonntagmorgen eingehandelt. Gegen den 23-Jährigen wird wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstands ermittelt.

Gegen 5 Uhr war es auf dem Parkdeck einer Disco zu einer handfesten Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten gekommen. Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen als erste vor Ort ein und trennten die Streithähne voneinander. Allerdings wurde einem Polizeibeamten dabei mehrmals ins Gesicht geschlagen. Der Beamte wurde dadurch verletzt.

Mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte der Kaiserslauterer Stadtinspektionen gelang es schließlich, den Täter zu Boden zu bringen und zu fesseln. Der 23-jährige Mann war erheblich alkoholisiert und leistete massiven Widerstand; immer wieder trat er nach den Polizisten und beleidigte sie fortwährend. Er wurde schließlich in Gewahrsam genommen, zur nächsten Dienststelle gebracht und räumte ein, im Laufe des Abends Betäubungsmittel konsumiert zu haben.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, und nachdem er sich beruhigt hatte, durfte er die Dienststelle wieder verlassen. Die strafrechtlichen Ermittlungen werden natürlich fortgesetzt. |cri

Betrug durch vermeintliche Freundin

Kaiserslautern (ots) – Im Rahmen eines vertraulichen Gespräches teilte eine 45-jährige Frau aus Kaiserslautern ihrer 22-jährigen Freundin die Geheimzahl ihrer Bankkarte mit. In der Folge erleichterte diese ihre Freundin im Zeitraum von Ende Juli bis Mitte August 2022 um einen Gesamtbetrag von zirka 1.850 Euro, bis der Geschädigten anhand der Kontoauszüge der Betrug auffiel.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei rät hierzu: Gehen sie mit persönlichen Daten sorgsam um und vermeiden sie, auch Personen aus dem näheren Umfeld, ihre sensiblen Daten anzuvertrauen.|cpe

Platzverweis und Strafanzeige für Kneipenbesucher

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat in der Nacht zum Montag 22.08.2022 in der Altstadt einen 36-Jährigen einer Gaststätte verwiesen. Außerdem handelte sich der Mann eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung ein. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen belästigte der Kneipenbesucher andere Gäste.

Der Verdächtige habe sich aggressiv verhalten und seine Freundin mit einem Barhocker bedroht, so Zeugen. Er habe die Frau leicht verletzt, als er sie wegschubste. Alarmierte Polizeikräfte erteilten dem Mann einem Platzverweis. Wegen des mutmaßlichen Angriffs auf seine Freundin leiteten die Beamten ein Strafverfahren gegen den 36-Jährigen ein. |erf

Tageswohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntag, den 21.08.2022 wurde durch einen bisher unbekannten Täter im Zeitraum von 17:12-17:30 Uhr eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kurt-Schuhmacher-Straße 34 in Kaiserslautern aufgebrochen. Hierbei wurde die Wohnungstüre aufgehebelt und aus dem 1-Zimmer Apartment ein Tablet, sowie eine Spielekonsole entwendet.

Hinweise auf einen möglichen Täter bestehen zum derzeitigen Zeitpunkt nicht. Zeugen, denen im vorgenannten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich unter der Nummer 0631 369-2620 an die Kriminalinspektion Kaiserslautern zu wenden |cpe

Wer hat den VW Golf malträtiert?

Kaiserslautern (ots) – Auf dem Parkdeck einer Disco in der Zollamtstraße ist am Wochenende ein Pkw beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Die Halterin des VW Golf entdeckte die “Bescherung” am Sonntagvormittag gegen 01 Uhr und meldete sich anschließend gleich bei der Polizei.

Die 23-jährige Frau hatte ihr Auto nach eigenen Angaben in der Nacht gegen 0.20 Uhr auf dem Parkdeck abgestellt. Als sie es rund zehn Stunden später wieder holen wollte, stellte sie fest, dass in der Zwischenzeit der Außenspiegel auf der Beifahrerseite beschädigt wurde und es mehrere Dellen und Lackkratzer an verschiedenen Stellen ibt. Diese könnten durch Tritte entstanden sein. Der Gesamtschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die beobachtet haben, wer den VW Golf beschädigte, oder die sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Zu tief ins Glas geschaut…

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zu Sonntag musste die Polizei im Stadtgebiet mehrere alkoholisierte Verkehrsteilnehmer stoppen. Manche kamen sozusagen noch einmal glimpflich davon, auf andere kommen nun Anzeigen zu.

Unter anderem hatten es die Polizeibeamten mit zwei betrunkenen E-Scooter-Fahrern zu tun. Den ersten davon zogen Polizisten gegen 1 Uhr in der Paul-Ehrlich-Straße noch rechtzeitig aus dem Verkehr, bevor er alkoholisiert losfahren konnte. Der 27-Jährige war der Streife aufgefallen, weil er neben einem Elektroroller stand und alkoholische Getränke zu sich nahm. Darauf angesprochen, gab der Mann an, dass er noch mit dem Scooter fahren wolle, da er ja “nicht so viel getrunken” habe. Ein freiwilliger Test widersprach dieser Einschätzung – demnach hatte der 27-Jährige einen Alkoholpegel von 0,94 Promille. Dem Mann wurde deshalb das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt; gleichzeitig wurde ihm erklärt, welche Konsequenzen ihm drohen, wenn er trotzdem fährt. Der 27-Jährige zeigte sich einsichtig und versprach, den E-Roller stehen zu lassen.

Weniger “Glück” hatte ein 31-Jähriger, den eine Streife kurz vor halb 5 in der Straße “An der Kalause” sichtete. Als der Mann seinerseits das Polizeifahrzeug entdeckte, stieg er unvermittelt von seinem Roller ab und nahm sein Mobiltelefon in die Hand. Daraufhin wurde er einer Kontrolle unterzogen und sofort fiel der Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes auf. Ein erster Test vor Ort zeigte einen Wert von 0,99 Promille. Dem 31-Jährigen wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und er musste für weitere Tests mit zur Dienststelle kommen. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss zu.

Noch rechtzeitig verhindern konnten Polizeibeamte gegen 6 Uhr eine Trunkenheitsfahrt in der Zollamtstraße. Die Streife war dort auf einen jungen Mann aufmerksam geworden, der neben seinem Auto stand. Von den Polizisten nach seinen Plänen befragt, gab der 22-Jährige an, dass er gleich nach Hause fahren möchte. Weil er gleichzeitig einräumte, im Verlauf des Abends Alkohol getrunken zu haben, wurden ihm die rechtlichen Konsequenzen erläutert, falls er in alkoholisiertem Zustand losfährt. Ein “vorsorglicher” Atemtest bescheinigte dem Mann einen Pegel von 0,69 Promille – also zu viel, um sich ans Steuer zu setzen. Führerschein und Autoschlüssel wurden deshalb sichergestellt. Der 22-Jährige kann die Sachen auf der Wache abholen, wenn er wieder nüchtern ist.

Gegen 6.30 Uhr wurde eine Streife in der Brandenburger Straße auf eine junge Frau am Steuer eines Ford Fusion aufmerksam. Weil bei der Kontrolle auffiel, dass die 25-Jährige eine Alkoholfahne hat, wurde sie zum Atemtest gebeten – Ergebnis: 1,18 Promille. Die Frau musste deshalb ihr Auto stehen lassen und zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Führerschein und Autoschlüssel wurden einbehalten. Die 25-Jährige muss mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. |cri

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Kaiserslautern (ots) – Ein junger Autofahrer aus Kaiserslautern muss vermutlich in nächster Zeit ohne seinen Führerschein zurechtkommen. Der 20-Jährige fuhr am frühen Samstagmorgen in der Kaiserslauterer Innenstadt mit dem PKW eines Bekannten und stieß in Nähe der Pfalzgalerie gegen einen Verkehrspoller. Der Aufprall war so heftig, dass beide Airbags auslösten und der 17-jähriger Beifahrer leichte Kopfverletzungen erlitt.

Anwohner stellten den Verkehrsunfall unmittelbar fest und verständigten zeitnah die Polizei. Eine Unfallursache war auch schnell festgestellt, denn der Atemalkoholtest beim Fahrzeugführer ergab 1,72 Promille, was letztendlich eine Blutentnahme zur Folge hatte.

Das Unfallfahrzeug war erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Es entstand ungefähr 3.000 Euro Sachschaden. Die Polizei leitet ein Strafverfahren ein.|re

Motorradfahrer verletzt

Kaiserslautern (ots) – Der Freitagnachmittag endete für einen Motorradfahrer aus dem Landkreis Kusel nach einem Verkehrsunfall im Krankenhaus. Der 61-Jährige befuhr mit seinem Kraftrad im Kaiserslauterer Gewerbegebiet die Merkurstraße. Weil der Verkehr im Baustellenbereich stockte, wollte der Motorradfahrer offensichtlich an der Fahrzeugschlange vorbeifahren.

Zur gleichen Zeit aber versuchte ein 36-jähriger Pirmasenser mit seinem PKW aus dem Verkehrsstau heraus zu wenden und missachtete hierbei den Motorradfahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Der Motorradfahrer stürzte und erlitt schwere, aber glücklicherweise keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Er musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden. Es musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei vorerst auf 11.000 Euro. Es wird wegen des Fehlverhaltens beider beteiligten Verkehrsteilnehmer ermittelt.|re

Diebe stehlen Katalysatoren

Kaiserslautern (ots) – Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag trieben in der Kaiserslauterer Innenstadt Diebe ihr Unwesen. Wie der Polizei teilweise erst nachträglich bekannt wurde, entwendeten bisher unbekannte Täter in der Theodor-Zink-Straße an zwei geparkten Autos die Katalysatoren. Ein dritter Diebstahl wurde in unmittelbarer Nähe, nämlich in der Stahlstraße gemeldet.

Die Täter hatten es ausschließlich auf Fahrzeuge der Marke Opel Astra abgesehen. Der Gesamtschaden liegt deutlich im vierstelligen Bereich. Zeugen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Sachdienliches im Bereich Barbarossaring/Volkspark wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 (0631 369 2150 oder pikaiserslautern1@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.|re

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen

Kaiserslautern (ots) – Ein bisher unbekannter Randalierer trieb am frühen Samstagmorgen in der Kanalstraße sein Unwesen. Er beschädigte vier am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Mehrere Anwohner wurden gegen 03.40 Uhr auf den Randalierer aufmerksam und verständigten die Polizei. Der Täter konnte im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden.

Er verursachte ungefähr 1.000 Euro Sachschaden. Der Randalierer war männlich, ungefähr 18 Jahre alt und bekleidet mit einem grünen Kapuzenpullover sowie Jeans. Außerdem trug er eine schwarze Bauchtasche.

Die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 bittet um sachdienliche Täterhinweise per Telefon unter 0631 369 2150 oder per Email unter pikaiserslautern1@polizei.rlp.de.|re