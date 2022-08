Mehlingen (ots) – Die Polizei ermittelt gegen 4 Personen im Alter von 21, 23, 25 und 30 Jahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen einen 15-Jährigen. Nach aktuellen Ermittlungen war der Jugendliche mit 3 Gleichaltrigen unterwegs. Weil die Männer seine Begleiterinnen verbal belästigten, forderte sie der 15-Jährige auf, die jungen Frauen in Ruhe zu lassen.

Daraufhin attackierten ihn die Männer. Sie versetzten dem Jugendlichen Schläge und Tritte. Die jungen Frauen brachten sich in Sicherheit und alarmierten die Polizei.

Einsatzkräfte nahmen die mutmaßlichen Angreifer vorübergehend fest. Die Männer waren alkoholisiert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde jedem Verdächtigen eine Blutprobe entnommen.

Den 15-Jährigen brachte der Rettungsdienst ins Krankenhaus.

Die Tat fand am Sonntagabend 21.08.2022 in der Mittelstraße statt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel: 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf