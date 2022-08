Friedelsheim: Rock am Weiher – Klein aber fein

Friedelsheim – Rock am Weiher, oder liebevoll RaW, fand inzwischen zum 25. Mal statt. In Friedelsheim im Garten vor der Mennonitenkirche wurde vom 19. bis 21. August 2022 kräftig abgerockt.

Den Auftakt machten am Freitag Abend „Die PÄrlen“ und „Benahuahi“. Es gab sogar hohen Besuch der Weinprinzessin von Friedelsheim und Gönnheim, Sophie Bielmeier. Das traditionelle Weiherstechen am Samstag musste auf Grund des Wasserstandes im Burggraben leider ausfallen. Abends kamen „Indeed“ und „Mind Trip“ auf die Bühne. Der Sonntag wurde nachmittags mit dem Spielmobil für die Kids eröffnet. Anschließend die zwei Bands „Lescheer“ und „Dezernat X“. Top Act am Abend war das legendäre Quiz. Bei super Wetter und sehr guter Stimmung war das kleine „Festival“ ein toller Erfolg und man darf jetzt auf das nächste Jahr gespannt sein.