Suchmaßnahmen in Germersheim

Germersheim (ots) – Aktuell finden im Bereich der Bundesstraße 35 bei Germersheim Suchmaßnahmen durch Rettungskräfte des Deutschen Roten Kreuzes, der Feuerwehren und der Polizei statt. Laut Hinweise von Passanten könnte eine männliche Person gegen 13:15 Uhr von der Rheinbrücke B 35 in den Rhein gefallen sein. Gegebenenfalls wird nachberichtet.

Überlauter PKW gestellt

Wörth (ots) – Am Samstag 20.08.22 hörte die Streife um 22:00 Uhr einen VW Golf mit einer überlauten Auspuffanlage, welcher in Wörth auf der Hanns-Martin-Schleyer-Straße fuhr. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 19-jährige Autofahrer eine Sportauspuffanlage am Golf montiert hatte.

Diese war jedoch durch offensichtliche Aufbohrungen/Veränderungen so laut, das diese der Norm stark abweichende Lautstärke verursachte. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Unfall durch ungesicherte Ladung

Rheinzabern (ots) – Am Samstag 20.08.2022 befuhr um 15:19 Uhr eine 30-jährige Autofahrerin aus Ludwigshafen die B9 in Fahrtrichtung Wörth. Vor der Autofahrerin fuhr ein weißer Transporter, vermutlich ein Mercedes Sprinter in gleicher Fahrtrichtung. Dieses Fahrzeug verlor auf der B9, in Höhe Anschlussstelle Kieswerk aufgrund mangelnder Ladungssicherung während der Fahrt eine Holzplatte, welche auf die Fahrbahn flog.

Die nachfolgende Autofahrerin fuhr trotz ausreichendem Sicherheitsabstand über die Platte und beschädigte ihr Auto am Unterboden. Der Transporter setzte seine Fahrt.

Von dem unfallverursachenden Fahrzeug sind nach derzeitigem Stand nicht viele Daten bekannt. Die Streife vor Ort nahm den Unfall auf, der PKW der Unfallgeschädigten musste abgeschleppt werden.

Zeugenhinweise zum Unfallverursacher können jederzeit der Polizei Wörth unter Tel. 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de gerne mitgeteilt werden. Das eingeleitete Strafverfahren in Verbindung mit der Verursachung des Verkehrsunfalles wird der Staatsanwaltschaft in Landau vorlegt.

Streit zwischen 6 Heranwachsenden

Germersheim (ots) – Am späten Freitagabend kam es zwischen 21:30-23 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen der Richthofstraße und der Glacisstraße in Germersheim. Nach einem vorausgegangenen Streit zwischen insgesamt 6 männlichen Personen, sprühte einer der 4 unbekannten Jugendlichen zwei 19-jährigen Heranwachsenden unvermittelt Pfefferspray aus nächster Nähe ins Gesicht.

Weiter wurde einer der Heranwachsenden durch Tritte und Schläge verletzt. Beide Verletzte wurden anschließend im Krankenhaus Germersheim behandelt. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Alkoholisierter Autofahrer unterwegs

Wörth (ots) – Am 20.08.2022 stellte die Streife der PI Wörth um 23:15 Uhr am Kühgrunddamm einen niederländischen PKW fest. Das Auto wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen, obwohl zuvor keine fahrerischen Auffälligkeiten vorlagen. Bei dem 41-jährigen, niederländischem Staatsangehörigen konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden.

Ein angebotener, freiwilliger Alkotest ergab zunächst einen Wert von etwas weniger als 1,1 Promille. Ein erneuter Test auf der Dienststelle mit einem gerichtsverwertbaren Alkotestgerät bestätigte den Wert von 1,04 Promille, weshalb ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Der Kraftfahrer aus den Niederländer bezahlte die entsprechende Geldstrafe im Rahmen des Sicherheitsleistungsverfahren sofort.

Elektrokabeldiebstahl unter Spannung

Rheinzabern (ots) – Unbekannte entwendeten in der Nacht vom 18.08.22 auf den 19.08.22 eine noch unbekannte Meteranzahl von Kupferkabel von einem Kieswerkgelände. Das Kabel stand zum Tatzeitpunkt unter Elektrospannung und musste vermutlich auf eine gefährliche Art und Weise durchtrennt werden. Während der Anzeigenaufnahme konnte noch ein PKW Anhänger auf dem umzäunten Gelände festgestellt werden.

Dieser wurde nach Rücksprache mit dem Besitzer im gleichen Tatzeitraum entwendet und der Diebstahl noch nicht festgestellt. Der PKW hätte vermutlich von den noch unbekannten Tätern zum Abtransport von weiterem Diebesgut dienen sollen. Nach der Anzeigenaufnahme und der Spurensicherung im Verlauf zweier eingeleiteter Strafverfahren konnte der Besitzer des Anhängers sein Fahrzeug gleich wieder mit nach Hause nehmen.

Tuning und Manipulation an PKW

Freckenfeld (ots) – Im Rahmen der Streife konnte am Freitag 19.08.22 um 15.50 Uhr in Freckenfeld ein PKW VW Golf festgestellt werden, der erhebliche, technische Veränderungen auswies. Geführt wurde der PKW von seinem 25-jährigen Besitzer. Es wurde im Rahmen der Kontrolle festgestellt, dass ein Sportluftfilter verbaut wurde, welcher nicht eigetragen war und vermutlich der Leistungssteigerung diente.

Das zunächst eingetragene Gewindefahrwerk des PKW war gefährlich soweit nach unten gedreht, sodass die Reifen am Radkasten schliffen. Dieser Umstand dürfte bei der Fahrt sehr gefährlich sein, da es jederzeit durch die Reibung von Reifen und Karosserie zu einer Reifenpanne kommen könnte. Durch die weiteren, unerlaubten Veränderungen am Fahrwerk und der daraus resultierenden, erloschenen Betriebserlaubnis wurde die Weiterfahrt sofort untersagt.

Ein Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde eingeleitet, zudem muss der Besitzer seinen PKW wieder bei einer Prüfstelle vorführen, damit eine weitere Benutzung im öffentl. Verkehrsraum durch die Zulassungsbehörde genehmigt werden kann.

Kontrolle verloren und in Zaun gefahren

Germersheim (ots) – Am Samstag 20.08.2022 gegen 22:30 Uhr verlor eine 26-jährige Pkw-Fahrerin in der Waldstraße in Germersheim die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den Zaun des FV Germersheim und stürzte die Böschung des Fußballplatzes herunter.

Die Fahrerin sowie ihre Mutter auf dem Beifahrersitz erlitten zum Glück nur leichte Verletzungen und wurden im Krankenhaus versorgt. Die Fahrerin stand zum Unfallzeitpunkt nicht unter Alkoholeinfluss. Insgesamt entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 10.000 EUR.