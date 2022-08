Gefährliche Körperverletzung vor einer Diskothek

Ludwigshafen-Stadtmitte (ots) – Am Samstag 20.08.2022 gegen 04:56 Uhr, kam es zu einer größeren körperlichen Auseinandersetzung vor einer Diskothek in Ludwigshafen, nachdem die Personengruppe zuvor aus der Diskothek verwiesen wurde. Im Rahmen der Auseinandersetzung kam es zu Flaschenwürfen, Faustschlägen und Tritten zum Nachteil mehrerer Personen.

Ein 20-Jähriger aus Ludwigshafen erlitt eine Nasenbeinfraktur. Bei den bislang unbekannten Tätern soll es sich um 5 männliche Personen gehandelt haben. Die Täter konnten weder vor Ort, noch im Nahbereich festgestellt werden.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Mann sprüht mit Pfefferspray

Ludwigshafen-Stadtmitte (ots) – Am Samstag 20.08.2022 gegen 20:15 Uhr, saßen eine 37-jährige Frau und ein 36-jähriger Mann aus Lampertheim vor einem Café in der Bahnhofstraße in Ludwigshafen. Plötzlich beleidigte ein unbekannter Mann die beiden Personen und zückte sogar ein Pfefferspray. Er sprühte damit den beiden Geschädigten in die Augen und ins Gesicht und war den 36-jährigen Mann warf zu Boden.

Im Anschluss flüchtete er in Richtung Heinigstraße. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunklere Haare und Hautfarbe, Bartträger.

Sachbeschädigung an einem geparkten PKW mit hohem Sachschaden

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am frühen Samstagmorgen im Zeitraum von 00:30-01:30 Uhr, parkte ein 42-jähriger Ludwigshafener seinen PKW, einen grauen BMW, neben dem Begütenweiher im Bremmenweg, um mit seinem Hund spazieren zu gehen. Als der Mann zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass es rundherum beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden im hohen 4-stelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 hat eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet nun um Ihre Mithilfe. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu einer tatverdächtigen Person machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Nagelstudio

Ludwigshafen-Stadtmitte (ots) – In der Nacht vom 19.08.2022 auf den 20.08.2022, kam es zu einem Einbruch in ein Nagelstudio in der Bismarckstraße in Ludwigshafen. Die unbekannten Täter gelangten durch das Aufhebeln der Eingangstüre in das Ladeninnere und entwendeten etwa 700 EUR Bargeld.

Fahrraddiebstahl

Ludwigshafen-Stadtmitte (ots) – Am Freitag 19.08.2022, zwischen 15:40-15:45 Uhr, stellte ein 24-jähriger Mann aus Ludwigshafen sein aquamarine-blaues E-Mountainbike der Marke “Haibike” vor der Bäckerei am Walzmühlcenter in Ludwigshafen ab und betrat kurzzeitig die Bäckerei. Als er zurück zu seinem Fahrrad kam, stellte er fest, dass das Fahrrad nicht mehr am Abstellort war. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 4.500 Euro.

