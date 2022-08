Flächenbrand (siehe Foto)

(TT) – Am Samstagnachmittag 20.08.2022 wurde die Feuerwehr Speyer zu einem Flächenbrand groß alarmiert. Zwischen der Bundesstraße 9 und Meisenweg brannten ca. 600 qm Waldfläche. Das rasche Ausbreiten des Feuers konnte gestoppt werden, so das die angrenzenden Häuser nicht gefährdet waren. Die Brandursache ist vermutlich Brandstiftung.

Im Einsatz war die Feuerwehr Speyer und die SEG-Sanität Speyer mit 30 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen. Einsatzdauer: 3 Stunden

Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Drogen

Speyer (ots) – Am Freitag 19.08.2022 gegen 17.20 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall im Bereich der Wormser Landstraße in Speyer. Hierbei fuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer eines Opel Corsa auf das Heck eines PKW VW Polo auf, wodurch Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstand.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurden drogentypische Hinweise bei dem 19-Jährigen festgestellt. Das Ergebnis eines vor Ort durchgeführten Drogentests verlief positiv. Dem 19-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Speyer (ots) – Am Samstag 20.08.2022 gegen 23.15 Uhr wurde ein E-Scooter im Bereich der Schützenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurde Alkoholgeruch ausgehend von dem 38-jährigen Fahrzeugführer festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei möchte darauf hinweisen, dass E-Scooter rechtlich als Kraftfahrzeuge gelten. Werden sie unter dem Einfluss von mehr als 0,5 Promille Alkohol oder von Drogen / anderen berauschenden Mitteln im öffentlichen Straßenverkehr geführt, drohen hohe Bußgelder und Fahrverbote. Ab einem Wert von 1,1 Promille oder bei 0,3 Promille mit Ausfallerscheinungen kommen sowohl eine Strafbarkeit als auch der Führerscheinentzug in Betracht. Ein absolutes Alkoholverbot gilt in der Probezeit sowie für Fahrer unter 21 Jahren.

Einbruch in Firma

Speyer (ots) – In der Nacht zum Samstag drangen unbekannte Täter gegen 00:20 Uhr in eine Firma in der Parkstadt in Speyer ein, nachdem diese sich zunächst Zutritt durch die Nutzung eines Stemmeisens verschafften. Es wurden mehrere Türen bzw. Fenster aufgehebelt und sämtliche Räumlichkeiten durchwühlt. Letztlich wurde Bargeld aus einer Kaffeekasse entwendet.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in diesem Bereich machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232/137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.