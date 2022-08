Raubüberfall an Total Tankstelle

Frankenthal (ots) – Am Samstag 20.08.2022 kam es gegen 22:05 Uhr zu einer räuberischen Erpressung an der Total Tankstelle im Foltzring. Ein bislang unbekannter, männlicher Täter hielt einer Mitarbeiterin, welche gerade dabei war die Tankstelle anzuschließen, ein Messer an ihren Hals und forderte die Einnahmen des Tages.

Nachdem die Mitarbeiterin dem Täter zwei Geldkassetten mit Bargeld in bislang unbekannter Höhe übergeben hatte, lies er von ihr ab und entfernte sich in Richtung Pilgerstraße.

Täterbeschreibung:

Nach den Angaben der Zeugin war der Täter ca. 1,90 m groß, hatte grüne Augen und sei zudem mit einer schwarzen Daunenjacke, einer dunklen Hose, sowie schwarzen Sneakern mit weißer Sohle bekleidet gewesen. Zusätzlich hätte eine weitere männliche Begleitung auf ihn gewartet.

Trotz den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Männer im Umkreis nicht mehr angetroffen werden. Lediglich eine weitere Zeugin gab an, dass sie ca. eine halbe Stunde nach der Tat, 2 Männer habe beobachten können, welche sich im Nordring, Höhe der Hausnummer 13, an einem schweren Gegenstand zu schaffen machten. Kurz darauf seien diese jedoch mit Fahrrändern davongefahren.

Geschwindigkeitskontrollen auf der Flomersheimer Brücke

Frankenthal (ots) – Durch die Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wurden am vergangenen Dienstag, den 16.08. sowie am Donnerstag 18.08.2022 Geschwindigkeitskontrollen auf der Flomersheimer Brücke durchgeführt.

Bei erlaubten 30 Stundenkilometern wurden von den etwa 3600 gemessenen Fahrzeugen insgesamt knapp 1250 Fahrzeugführer aufgrund von zu hoher Geschwindigkeit beanstandet. In den nächsten Tagen und Wochen werden Buß- und Verwarngeldbescheide übersandt. Auf die jeweiligen Spitzenreiter mit 75 und 67 km/h sowie 3 weitere Fahrer warten zudem Fahrverbote.

Verkehrsunfall mit Zeugenaufruf

Frankenthal (ots) – Am Mittag des 20.08.2022 kam es gegen 14:40 Uhr auf der Kreuzung Hans-Kopp-Straße zur Mahlastraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein Fahrzeug sei demnach nach links auf die Mahlastraße abgebogen, als die Ampel “grün” zeigte. Ein weiteres Fahrzeug sei jedoch trotz “gelb” zeigender Ampel, auf der gegenüberliegenden Frankenstraße, noch schnell über die Kreuzung gefahren, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, jedoch war eines er Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit.

Nach den Angaben einer Unfallbeteiligten soll der Vorgang von zwei unbeteiligten Fahrradfahrern beobachtet worden sein. Diese werden nun gebeten sich bei hiesiger Polizeidienststelle zu melden. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf. ca. 8.000 EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.