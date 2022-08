Landau: Die Polizei-News

Streit um Parkplatz

Landau (ots) – Bei dem Besuch eines Landauer Supermarktes gerieten am Freitagmorgen ein 58-jähriger und ein 64-jähriger Autofahrer in Streit. Beide wollten auf dem zum Supermarkt gehörigen Parkplatz in dieselbe Parklücke einfahren. Nachdem einer der Beteiligten seinen PKW in der Parklücke abgestellt hatte, kam es zu einem Streitgespräch. Ausfluss des Streits war, dass der 64-Jährige seinem Kontrahenten den Mittelfinger zeigte. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.

E-Scooter-Fahrer erfasst und geflüchtet

Landau (ots) – Ein 33-jähriger aus Landau befuhr am Freitagnachmittag gegen 16:20 Uhr mit seinem E-Sccoter die Xylanderstraße in Richtung Reiterstraße. In einer Rechtskurve im Übergang zur Reiterstraße wurde er von einem PKW erfasst und kam zu Fall. Durch den Sturz zog sich der E-Scooter-Fahrer eine Schlüsselbeinfraktur zu.

Der Zusammenstoß sei durch mehrere Zeugen beobachtet worden, welche sich in einem nahe gelegenen Restaurant aufgehalten hatten und dem Verletzten zur Hilfe eilten. Der PKW-Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern.

Wer Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben kann, möge sich bitte mit der zuständigen Polizeiinspektion Landau unter 06341 / 287-0 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Auf Wirtschaftsweg gestürzt

Landau (ots) – Auf einem parallel zur L516 verlaufenden Wirtschaftsweg/Radweg kam es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Eine 59-jährige Pedelec-Fahrerin aus dem Landkreis Böblingen kam in einer Linkskurve zu Fall, da sie wegen auf der Fahrbahn liegendem Sand/Kies die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor.

Trotz getragenem Sturzhelm erlitt die Fahrerin Kopfverletzungen, sowie eine Armfraktur und musste zu weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden.