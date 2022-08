Folgenschwere Fahrt

Offenbach/Queich (ots) – Am Freitag 19.08.2022 wurde ein Fahrzeugführer gemeldet, welcher seinen PKW unsicher führen würde. Das Fahrzeug konnte durch eine Streifenwagenbesatzung auf der K2 zwischen Offenbach und Insheim festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 45-jährige Fahrzeugführer aus dem Kreis SÜW aufgrund einer Fahrerlaubnissperre aktuell nicht befugt ist, Fahrzeuge der Klasse B zu führen. Außerdem lag ein Haftbefehl vor. Der Autofahrer konnte den zu zahlenden Betrag aufbringen und somit eine Verhaftung abwenden. Eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde gefertigt.

Sachbeschädigung

Bad Bergzabern (ots) – Zwischen dem 17.8.,15 Uhr und 18.8.22, 19.47 Uhr, kam es an einer Schule in der Lessingstraße in Bad Bergzabern zu einer Sachbeschädigung. Teile des Schulgebäudes wurden mit Farbschmiererein verunstaltet. Mögliche Zeugen bitte bei der Polizei melden.

E-Bike-Fahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Maikammer (ots) – Am Freitag 19.08.2022 gegen 17:00 Uhr stürzte ein 71-jähriger Mann, der mit seinem E-Mountainbike auf einem asphaltierten Wirtschaftsweg in der Gemarkung Maikammer unterwegs war und erlitt dabei so lebensbedrohliche Kopfverletzungen, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik nach Ludwigshafen verbracht wurde.

Der Radfahrer trug keinen Fahrradhelm! Rund 80% der schweren Hirnverletzungen beim Radfahren könnten sich durch das Tragen eines Helms vermeiden lassen. Die Polizei empfiehlt daher immer mit Fahrradhelm zu fahren.

Einbruchdiebstahl

Dierbach (ots) – Zwischen 18.8, 13.30 Uhr und 19.8.22, 10.30 Uhr, kam es in Dierbach zum Diebstahl von ca. 5 Meter Regenrinne. Der Tatort befindet sich an einem Feldweg angrenzend an der K 24. Zeugen bitte bei der Polizei melden.

Sachbeschädigung an PKW

Silz (ots) – Am 19.8.22, zwischen 16-17.15 Uhr, wurde in Silz, in der Gartenstraße, ein PKW, Marke Hyundai verkratzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 3.000 EUR.

Zeugen bitte bei der Polizei melden.