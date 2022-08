Frankfurt – Fechenheim/Bahnhofsviertel: Zwei ähnliche Fälle von Widerständen gegen Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots) – (hol) Gleich zweimal musste die Frankfurter Polizei an diesem

Wochenende ausrücken, weil gänzlich unbekleidete Menschen randalierten. In

beiden Fällen leisteten sie Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Der erste Fall ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 14:00 Uhr in

Fechenheim. Mehrere Anrufer teilten der Polizei mit, dass mitten auf der

Meersburger Straße ein nackter Mann stünde, der stark alkoholisiert sei und mit

Glasflaschen um sich werfe. Vor Ort trafen die Beamten auf einen revierbekannten

65-Jährigen, der lautstark und aggressiv umherschrie. Beim Erblicken der Streife

kam er bedrohlich mit erhobener Glasflasche auf die Polizisten zu. Nach

mehrfacher Aufforderung senkte er die Flasche und warf sie vor die Füße der

Einsatzkräfte. Als diese sich dem Mann näherten, trat und schlug er nach ihnen.

Letztendlich brachten ihn die Beamten zu Boden, legten ihm die Handfesseln an

und nahmen ihn unter fortwährenden Beleidigungen mit ins Polizeipräsidium. Die

verständigte Bereitschaftsrichterin ordnete die Ingewahrsamnahme des Mannes bis

zum Folgetag an. Zudem entnahm ein Arzt auf Anordnung der

Bereitschaftsstaatsanwältin im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wegen

Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eine Blutprobe des augenscheinlich stark

alkoholisierten 65-Jährigen. Die Ermittlungen dauern an.

Der zweite Fall trug sich am Samstagnachmittag gegen 17:00 Uhr im Foyer eines

Hotels in der Moselstraße zu. Ein Anrufer gab an, dass im Eingangsbereich des

Hotels eine nackte, schreiende Frau stünde. Der entsandten Streife bestätigte

sich dieses Bild bei ihrem Eintreffen vor Ort. Es gelang den Einsatzkräften,

kommunikativ auf die Dame einzuwirken und sie so dazu zu bewegen, sich wieder

anzukleiden und die Hotellobby zu verlassen. Plötzlich stürmte die 35-jährige

wieder los in Richtung Hotel, was eine Beamtin durch Ergreifen ihres Arms zu

verhindern wusste. Dagegen wehrte sich die Dame mit Schlägen, Tritten und durch

Spucken, so dass sie zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Anschließend

stellte sich bei der Überprüfung ihrer Personalien heraus, dass die Dame per

Haftbefehl gesucht wurde. Die Polizei brachte sie aufgrund dessen in die

nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

Frankfurt – Dornbusch: Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Streifenwagens

Frankfurt (ots) – (hol) Am frühen Samstagabend (20.08.22) kam es auf der

Eschersheimer Landstraße im Rahmen einer Einsatzfahrt zu einem Unfall zwischen

einem Streifenwagen und einem E-Roller. Die Fahrerin des Elektrorollers wurde

dabei schwer verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine Streifenwagenbesatzung mit

eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn gegen 18:00 Uhr die Eschersheimer

Landstraße vom Polizeipräsidium kommend stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer

252 überquerte eine 26-jährige Frankfurterin mit einem E-Roller die

Eschersheimer Landstraße im Bereich einer Fußgängerampel von rechts nach links.

Dabei kam es zur Kollision der beiden Unfallbeteiligten. Die Fußgängerampel

zeigte dabei nach aktuellen Erkenntnissen grün.

Die 26-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Sie wurde mit dem

Verdacht auf eine Fraktur im Bereich des Beckens zur weiteren Behandlung in ein

umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Die drei Insassen des Einsatzfahrzeugs

blieben körperlich unverletzt, die 28-jährige Fahrerin erlitt jedoch einen

Schock.

Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs zog die Polizei einen

Unfallsachverständigen hinzu. Die Eschersheimer Landstraße, Fahrtrichtung

stadtauswärts, blieb für die Dauer der Unfallaufnahme und Begutachtung durch den

Sachverständigen gesperrt.

Abseilaktion führt zu erheblichen Beeinträchtigungen im Bahnverkehr

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Frankfurt am Main (ots) – Am 20. August 2022 wurde die Bundespolizeiinspektion

Frankfurt am Main gegen 09:50 Uhr darüber informiert, dass vier Personen den

Gleisbereich am Bahnhof Frankfurt West betreten haben.

Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main verlegte unter

Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten unverzüglich zum Ereignisort und

konnte vier Personen, darunter zwei Rollstuhlfahrer feststellen, die sich aus

dem Gleisbereich in Richtung des Gehwegs Kasseler Straße abseilten und ein

Plakat mit der Aufschrift „Mobilitätswende für Alle“ präsentierten. Gegen 12:40

Uhr seilten sich die Versammlungsteilnehmer und Versammlungsteilnehmerinnen

schließlich wieder freiwillig ab und die Bahnstrecke konnte wieder freigegeben

werden. Im Anschluss an die Abseilaktion wurde die Identität der

Verantwortlichen durch die zuständige Landespolizei festgestellt und seitens der

Bundespolizei wurden die Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des unerlaubten

Aufenthalts im Gleisbereich eingeleitet.

Aufgrund der Spontanversammlung wurde das Gleis 1 im Zeitraum von 10:00 bis

12:44 Uhr und das Gleis 2 von 10:00 Uhr bis 10:40 Uhr gesperrt, was zu

erheblichen Beeinträchtigungen im Bahnverkehr führte. Das genaue Ausmaß der

Verspätungen im Bahnverkehr muss zum aktuellen Zeitpunkt noch ermittelt werden.