Fußgängerin von PKW erfasst und tödlich verletzt

Alzey (ots) – Am Samstag 20.08.2022 gegen 13 Uhr ereignete sich in der Berliner Straße ein tragischer Verkehrsunfall. Ein 56-jährige Frau aus Alzey kam vom dortigen Einkaufszentrum und wollte mit ihren Einkäufen die Fahrbahn der Berliner Straße überqueren. Eine 71-jährige Fahrzeugführerin, die ebenfalls aus Alzey stammt, wollte in diesem Moment ebenfalls vom Parkplatz des Netto-Marktes in die Berliner Straße einfahren. Dabei erfasste sie die auf der Fahrbahn laufende Fußgängerin, die mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe aufprallte.

In der Folge verliert die Fahrzeugführerin offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fährt mit diesem bis zur gegenüberliegenden Hauswand. Die Fußgängerin gerät dabei unglücklicherweise unter das Fahrzeug und wird von diesem überrollt. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstirbt die Frau auf dem Weg in die Uni-Kliniken nach Mainz.

Mehrere Zeugen, die den Unfall beobachten mussten, machten später zum Teil widersprüchliche Angaben. Zur Klärung des Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft Mainz einen Sachverständigen hinzugezogen. Die Polizei Alzey bittet Augenzeugen sich unter 06731/9112500 zu melden.

Mit Sattelzug unter Drogeneinfluss in die Schutzplanke

A 61/Rheinhessen (ots) – Einen Schlangenlinien fahrenden Sattelzug meldeten Zeugen der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 18.8.2022 gegen 9 Uhr auf der A 61 in Höhe des Parkplatzes Hauxberg in der Gemarkung Kettenheim. Zudem sei der LKW mit der Schutzplanke kollidiert und anschließend weitergefahren.

Eine Streife der Autobahnpolizei konnte den LKW dann in Höhe Worms-Mörstadt aufnehmen und kontrollieren. Dabei gab der 22-jährige Fahrer des LKW zunächst an, kurz eingeschlafen zu sein. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellten die Beamten aber fest, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss stand. Die Weiterfahrt war natürlich beendet und der 22-Jährige musste mit zur Blutprobe.

Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. An seinem LKW entstand über die gesamte Länge Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Schadenshöhe an der Schutzplanke muss noch genau festgestellt werden.

Worms

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Am Donnerstag 18.08.2022, kommt es auf dem Parkplatz der “Lidl”-Filiale in der Robert-Bosch-Straße 4 in Monsheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 51-jährige Halter des beschädigten PKW stellt seinen Wagen gegen 12:30 Uhr in einer Parkbucht neben einer Einkaufswagenrückgabestation ab.

Als er gegen 12:50 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrt, stellt er einen frisch entstandenen Streifschaden im Bereich des hinteren, linken Kotflügels fest. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.

Zeugen des Verkehrsunfalls oder Personen, die sachdienliche Hinweise zum Hergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Worms unter der Tel- 06241-852 0 zu melden.