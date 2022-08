Bellheim (ots) – Eine besorgte Mutter teilte am Samstag 20.08.2022 der Polizei mit, dass ihre 9-jährige Tochter sowie deren 13-jährige Cousine am Vortag gegen 18 Uhr von einem unbekannten Mann verfolgt wurden. Laut Aussagen der Mädchen, lief ihnen ein Mann in der Postgrabenstraße hinterher und wechselte auch die Straßenseite als sie es taten.

Schlussendlich suchten sich die Kinder in einer nahe gelegenen Bäckerei Hilfe. Zwei Verkäuferinnen setzten sich dort für die Mädchen ein und verwiesen den Mann des Geschäftes. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.