Südpfalz: Oldtimerwandern an der Südlichen Weinstraße am 10. und 11. September 2022

Maikammer / Klingenmünster / Schweigen-Rechtenbach – Aufgrund der überaus positiven Resonanz im Jahr 2021 mit über 3.000 teilnehmenden Fahrzeugen, findet die Wiederauflage 2022 an zwei aufeinanderfolgenden Tagen mit weiteren Stopps, 400 reservierten Zimmern und Abendveranstaltungen statt. Hier bietet sich jedem Teilnehmer die Gelegenheit, seine passende Route zusammenzustellen.

Ziel ist es, Oldtimerfreunden von nah und fern, sowie den Bewohnern der Südlichen Weinstraße, die Möglichkeit zu geben, automobiles Kulturgut zu erleben. Es werden Oldtimerfahrer aus dem kompletten Bundesgebiet und dem benachbarten Ausland erwartet. Teilnehmen kann alles was alt ist und Räder hat. Das rollende Museum bestehend aus Zweirädern, PKWs bis zu Traktoren und LKWs aus vergangenen Jahrzehnten.

Die Strecke verläuft über ca. 140 Kilometer durch die Region an der SÜDLICHEN WEINSTRASSE. Sie schließt einige interessante Sehenswürdigkeiten, auch am Rande der Route, bis ins benachbarte Elsass ein. Vom Weintor in Schweigen-Rechtenbach, weiterführend über sanftes Weinland mit seinen typischen Weindörfern, üppigen Obstplantagen und dem Pfälzerwald mit stillen Tälern, führt die Fahrt bis nach Maikammer.

Am Streckenverlauf wird es zahlreiche reizvolle Stopps und zum Teil private Sammlungen geben, die für das Publikum geöffnet werden. Clubs und Firmen aus dem Oldtimerbereich stellen sich vor.

Speisen und Getränke werden an der Route von Oldtimerclubs, den Orten mit ihren Vereinen und touristischen Einrichtungen unter Einhaltung der aktuellen Richtlinien angeboten.

Dank der großen Partner ohne Anmeldung und Gebühr!

Weitere Informationen über Abendveranstaltungen, interessanten Stopps und Strecke unter: www.palatina-classics.de / k.heidlauf@web.de / 0162 – 9772768.