Neustadt: Literaturvilla #33 am 01. September 2022

Neustadt an der Weinstraße – Am Donnerstag, 1. September 2022, findet um 19 Uhr mit Daniels Hang die 33. Ausgabe der Literaturvilla statt. Titel der Veranstaltung ist die jüngst im Neuwerk Verlag erschienene Novelle des Bellheimer Autors David Emling.

Die Novelle handelt von Daniel Eckhart. Er ist Anfang dreißig, typischer Vertreter der „Generation Y“ und verdient mit einem Bürojob in einer Werbeagentur seinen Lebensunterhalt. Seine Freundin Jana ist Fotografin beim Kulturdezernat der Stadt und geht damit dem Wunsch nach, von einer künstlerischen Arbeit leben zu können. Daniel hat solche Ambitionen ebenfalls und besucht einen Abendkurs in Philosophie, den der exzentrische Martin leitet. Hin- und hergerissen zwischen seinem Wunsch nach einem sicheren (Lebens-)Umfeld durch die Arbeit und seinem Traum, irgendwann die „normale Arbeit“ doch aufzugeben und als Philosoph und Essayist tätig zu sein, führt Daniel sein Leben in einer Vielzahl sozialer Kreise. Er fragt sich: Bin ich bereit, Risiken einzugehen, um meinen Traum zu leben? Oder rutsche ich den „Hang“ in die austauschbare Normalität wie so viele hinunter?

Musikalisch umrahmt wird der Abend von den impressionistisch aufregenden Gitarrenklängen des weltbekannten Gitarristen Claus Boesser-Ferrari. Die Begleitausstellung besorgt die Speyrer Fotografin Lena Csercsevics.

Literaturvilla #33 präsentiert: Daniels Hang – Lesung von David Emling und Musik von Claus Boesser-Ferrari (Gitarre)

Donnerstag 01.09.2022, 19 Uhr, Sartoriussaal in der Parkvilla im Kulturzentrum Herrenhof

Der Eintrittspreis kann frei gewählt werden: Jede/r zahlt so viel sie/er kann und will. Empfohlener Richtpreis ist € 5,-. Schüler, Studierende und Azubis haben grundsätzlich freien Eintritt. Es gibt keinen Vorverkauf, nur eine Abendkasse.

Zudem kann man an der Lesung ab 19 Uhr unter folgendem Link auch online teilnehmen: www.literatur010922.herrenhof-mussbach.de