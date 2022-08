Suchmaßnahmen – Polizeihubschrauber 2x im Einsatz

Offenbach/Annweiler (ots) – Am Donnerstag 18.08.2022 kam es in der Südpfalz gleich zweimal zu Suchmaßnahmen der Polizei mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers. Zunächst waren die Beamten auf der Suche nach einem 35-Jährigen im Bereich von Offenbach und Ottersheim. Ein Polizeibeamter hatte gegen 17 Uhr auf dem Radweg zwischen Offenbach und Ottersheim einen schon seit längerem gesuchten 35-Jährigen wiedererkannt.

Gegen den Mann liegen zwei Haftbefehle wegen Körperverletzung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vor. Der Gesuchte flüchtete mit einem E-Bike in ein Feldgebiet. Bei den anschließenden Suchmaßnahmen konnte er nicht aufgegriffen werden.

Die Suche nach einem 44-Jährigen gegen 20 Uhr, am Forsthaus bei Annweiler verlief hingegen erfreulicher Weise erfolgreich. Der Mann hatte sich im Wald verlaufen und fand nicht mehr eigenständig zurück. Durch den Hubschrauber konnte er aus der Luft ca. 2 km vom Forsthaus entfernt festgestellt und durch die Polizeibeamten zum Forsthaus zurückgebracht werden.

Verletzte Autofahrerin

A65/LD Süd (ots) – Gegen 11.20 Uhr kam es Donnerstag 18.08.2022 auf der A65 bei der Anschlussstelle LD-Süd (Fahrtrichtung KA) zu einem Verkehrsunfall, weil eine 30-jährige LKW-Fahrerin beim Fahrstreifenwechsel am Ende einer Baustelle das Auto einer 19-jährigen Autofahrerin übersah, die auf die Autobahn aufgefahren war. Hierbei kam es zur Kollision, wobei das Auto der 19-Jährigen entgegengesetzt in die Mittelleitplanke geschleudert wurde.

Hierbei erlitt die Autofahrerin Kopf- und Handverletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Während ihr Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand am LKW kein Sachschaden. Die Gesamtschadenhöhe liegt bei 5.000 Euro. Unterdessen kam es bei der Unfallaufnahme zu Verkehrsbehinderungen.

Einbruch in Schwimmbadkiosk

Edesheim (ots) – Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 17.08. 20 Uhr bis 18.08.2022, 7 Uhr in den Schwimmbadkiosk in der Leonhard-Eckel-Siedlung eingebrochen und haben Bargeld entwendet. Von den Einbrechern fehlt bislang jede Spur. Täterhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Zu schnell unterwegs

Rhodt (ots) – Überhöhte Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, bei dem ein 16 Jahre alter Kraftradfahrer am Donnerstag 18.08.2022, 23 Uhr in einer Kurve in der Weinstraße die Kontrolle über sein Kraftrad verlor und mit einem geparkten Fahrzeug kollidierte.

Hierbei erlitt der Fahrer Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sein Kraftrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei 10.000 Euro.

Betrunken gegen das Hoftor

Kirrweiler (ots) – Mit 1,6 Promille kam Donnerstag 18.08.2022, 17.30 Uhr ein 68-jähriger Radfahrer in der Marktstraße von der Fahrbahn ab und krachte gegen ein Hoftor. Hierbei erlitt der Mann trotz seines getragenen Helms Kopf- und Armverletzungen und musste in ein Krankenhaus transportiert werden.

Infolge seiner Alkoholisierung wurde eine Blutprobe angeordnet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei appelliert: Der Fahrradhelm kann bei einem schweren Sturz die Gesundheit oder gar das Leben retten.