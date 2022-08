Erpresser fordern 5.000 Euro

Kaiserslautern (ots) – 5.000 Euro haben Erpresser am Donnerstag von einer Frau aus dem Stadtgebiet gefordert. Die Forderung ging per Mail auf dem Handy der 74-jährigen Frau ein. In dem Schreiben stand, falls kein Geld auf dem angegebenen Konto eingehe, würden “spätestens nach fünf Tagen” Nacktbilder der Frau veröffentlicht.

Mal abgesehen davon, dass die Geschichte doch einfach zu abstrus war, ging die Seniorin einfach nicht auf die Forderung ein. Stattdessen erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen nach dem Absender der Mail laufen. |cri

Autoknacker scheitern an Türschloss

Kaiserslautern (ots) – In einem Parkhaus in der Martin-Luther-Straße haben sich Autoknacker an einem Alfa Romeo zu schaffen gemacht. Am Dienstag fiel dem Halter auf, dass unbekannte Täter versucht haben, das Türschloss an der Beifahrertür aufzubrechen, was ihnen aber nicht gelang. Zurück blieb allerdings ein Schaden am dem Schloss. Die geschätzte Schadenshöhe liegt bei mehreren hundert Euro.

Die genaue Tatzeit ist unklar, da der Wagen mehrere Tage abgestellt war. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Unfall verursacht und geflüchtet

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht nahm die Polizei am Donnerstag in der Krimmstraße auf. Dort fuhr ein unbekannter Fahrer um 21:10 Uhr mit seinem dunklen Kleinwagen die Straße in Richtung Mannheimer Straße entlang. In Höhe der Hausnummer 9 stieß der Fahrer mit einem am Straßenrand geparkten Dacia Duster zusammen. Nach dem Zusammenstoß verließ der unbekannte Fahrer die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Ein Zeuge beobachtete den Unfall und rief die Polizei. Da das Kennzeichen nicht vollständig von dem Zeugen erkannt wurde, bittet die Polizei um weitere Hinweise: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Unfallverursacher machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der zuständigen Polizeiinspektion Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Drogen und Waffen sicher gestellt

Kaiserslautern (ots) – Weil sie sich unbefugt auf einem Parkgelände in der Kanalstraße aufgehalten haben, sind fünf Heranwachsende am Donnerstag 18.08.2022 von der Polizei kontrolliert worden. Das Parkgelände war abgesperrt und mit einem “Betreten verboten”-Schild versehen. Dieses ignorierten die 16- bis 18-Jährigen und begingen dadurch Hausfriedensbruch.

Bei der Durchsuchung der jungen Männer fanden die Beamten unter anderem ein Messer, eine grünliche Substanz, die sich als Cannabis herausstellt und eine Pistole. Die Sachen wurden sichergestellt. Auf die Jugendlichen kommen nun neben der Anzeige wegen Hausfriedensbruchs, noch Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz hinzu. | elz

Personenkontrolle bringt Betäubungsmittel zum Vorschein

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kontrollierten Polizeibeamte einen 30-Jährigen in der Burgstraße. Die Einsatzkräfte fanden in der Hosentasche des Mannes eine kleine Menge an Betäubungsmitteln.

Die Drogen wurden sichergestellt und ihn erwartet ein Strafverfahren aufgrund Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. |clm

Graffitis auf Baustelle hinterlassen

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 18.08.2022 kam es zu Sachbeschädigungen in der Weberstraße. Auf einer Baustelle wurden 2 Bagger, ein mobiles Toilettenhäuschen, Absperrmaterial sowie ein Bauwagen mit mehreren unterschiedlichen Graffitis besprüht.

Es handelt sich um die Schriftzüge “51”, “Flyer” und “Kuzengz”. Wer Angaben zur Tat machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel: 0631 369-2250 zu melden. |clm

Einbruch in Baucontainer

Kaiserslautern (ots) – Mehrere Baucontainer in der Europaallee sind in der Nacht zu Donnerstag 18.08.2022 zur Zielscheibe von Einbrechern geworden. Mitarbeiter der betroffenen Baufirma stellten am Donnerstag fest, dass unbekannte Täter über ein Fenster in einen der Container eingedrungen sind. Dort entwendeten sie mehrere Schlüssel von Baumaschinen.

Aus einem weiteren Baucontainer entwendeten sie eine Kettensäge. Bei einem benachbarten Betrieb klauten die Unbekannten 2 Akkus inklusive Ladestation. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Die Tatzeit kann aktuell nur auf den Zeitraum zwischen Mittwoch 17.08.2022 um 17 Uhr und Donnerstag 18.08.2022 um 06:30 Uhr, eingegrenzt werden.

Zeugen, denen in diesen Stunden etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631/369-2250 an die Polizeiinspektion 2 zu wenden. |elz

Halbzeit der Aktionswochen “früher Vogel”

Westpfalz (ots) – Seit Anfang der Woche sind Mitarbeiter der Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Westpfalz als “frühe Vögel” im Einsatz. Das heißt: Das Team der Geschwindigkeits- und Abstandsüberwachung (GAÜ) startet seine alltäglichen Kontrollmessungen noch früher als sonst üblich.

Der Grund dafür ist, dass sich insbesondere in den Sommermonaten und gerade während Hitze-Perioden die Zeiten des Berufsverkehrs verlagern. Viele Berufspendler nutzen die Möglichkeit, ihre Arbeitszeiten nach vorne zu ziehen, um die kühleren Temperaturen in den Morgenstunden zum Arbeiten zu nutzen und am Nachmittag früher Feierabend zu haben. Aber: Die meisten stehen unter Zeitdruck und haben es auf ihrem Weg sehr eilig. “Hektik am Morgen ist eine weit unterschätzte Unfallgefahr. Die meisten Arbeits- und Wegeunfälle passieren im morgendlichen Berufsverkehr”, weiß Einsatzleiter Ralf Weismann vom GAÜ-Team. Um sich den sommerlichen Berufsverkehrszeiten anzupassen, sind deshalb die Kontrollteams derzeit schon ab 5.30 Uhr vor Ort einsatzbereit.

Dabei wurden seit Montag während der morgendlichen Geschwindigkeitsmessungen auf den Straßen in der Westpfalz insgesamt 6.680 Fahrzeuge gemessen. Davon waren insgesamt 428 Fahrerinnen und Fahrer zu schnell unterwegs, das war im Durchschnitt jedes 15. Fahrzeug.

Die höchste Überschreitung des gültigen Tempolimits wurde am Montag auf der B427 bei Hinterweidenthal festgestellt. Hier brauste der Fahrer eines Ford-Pkw mit 118 km/h an der Kontrollstelle vorbei. Erlaubt sind an dieser Stelle maximal 70 km/h. Den Fahrer erwarten nun laut aktuellem Bußgeldkatalog ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Die Aktion “früher Vogel” wird auch in der nächsten Woche fortgesetzt. – Wir kontrollieren für Ihre Sicherheit! Denn die Geschwindigkeit zählt auch in der Westpfalz nach wie vor zu den Hauptunfallursachen. Deshalb dient jede Tempokontrolle der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer, die auf den Straßen unterwegs sind. |cri

Kreis Kaiserslautern

Verräterischer Geruch

Kaiserslautern/Landstuhl (ots) – Wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Rhein-Neckar-Raum. Der 44-Jährige fiel am Donnerstag 18.08.2022 Kollegen der Bundespolizei im Zug von Kaiserslautern nach Saarbrücken auf, weil ein “verräterischer Geruch” aus seinem Rucksack strömte. Als die Beamten den Mann daraufhin kontrollierten, entdeckten sie verschiedene Substanzen Rauschgift sowie einen größeren Bargeld-Betrag.

Der 44-Jährige wurde deshalb an der nächsten Haltestelle für weitere Maßnahmen der Landespolizei übergeben. Er willigte in die Durchsuchung seiner Wohnräume ein, was von der örtlichen zuständigen Dienststelle am Wohnort des Mannes übernommen wurde. Auch hier wurde weiteres Beweismaterial darunter Cannabis, Utensilien für den Drogenkonsum sowie Bargeld gefunden und sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Auf dem Weg in den Urlaub verunglückt

Enkenbach-Alsenborn, BAB 6 (ots) – Eine 4-köpfige Familie aus dem Rheinpfalzkreis ist Donnerstag 18.08.2022 kurz nach 11.30 Uhr, auf der A 6 zwischen Wattenheim und Enkenbach-Alsenborn auf regennasser Fahrbahn mit ihrem Pkw ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen. Nachdem der Pkw ca. 50 Meter über den Grünstreifen geschlittert ist, überschlug er sich und blieb auf dem Dach der Richtungsfahrbahn Saarbrücken liegen.

Der 43-jährige Fahrer, seine ebenfalls 43-jährige Ehefrau sowie die beiden 10 und 16 Kinder konnten sich aus eigener Kraft aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurden zur medizinischen Abklärung vom Rettungsdienst ins Westpfalzklinikum verbracht.

Die Richtungsfahrbahn Saarbrücken musste aufgrund der Bergungsarbeiten für ca. eine halbe Stunde voll gesperrt werden. Dadurch kam es zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen. |PASt

Und wem verraten Sie Ihre Bankverbindung?

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Dass er auf eine sogenannte Phishing-Mail hereingefallen ist, hat ein Mann aus dem Landkreis am Donnerstag bei der Polizei angezeigt. Der 38-Jährige war nach eigenen Angaben einem unseriösen Link gefolgt und hatte seine Bankdaten preisgegeben.

Sozusagen der “Tatort” war einmal mehr eine Verkaufsplattform im Internet. Der Betroffene hatte in dem Kleinanzeigen-Portal ein Dachfenster zum Verkauf angeboten. Als sich ein angeblicher Interessent bei ihm meldete und vorgab, das Fenster kaufen zu wollen, kam es zu einem Online-Chat. In dessen Verlauf wurde auch die finanzielle Abwicklung des Geschäfts besprochen.

Der vermeintliche Kauf-Interessent schickte einen Link, über den die Bezahlung laufen sollte. Um sein Geld zu erhalten, sollte der 38-Jährige auf der angeklickten Seite seine Bankverbindung eingeben.

Statt der Überweisung des Kaufbetrags stellte der Mann dann allerdings eine Abbuchung von 2.000 Euro auf seinem Konto fest. Die Bankdaten, die er selbst “verraten” hatte, waren ausgespäht und missbräuchlich verwendet worden. Jetzt ermittelt das Fachkommissariat für Betrugsdelikte.

An dieser Stelle noch einmal unsere dringende Empfehlung: Vorsicht bei Geldgeschäften mit Unbekannten via Internet! Achten Sie unbedingt darauf, wem und auf welchem Weg Sie Ihre Bankdaten preisgeben! Wenn Sie von unbekannten Verhandlungspartnern zur Abwicklung einer Bezahlung einen Link erhalten, bleiben Sie misstrauisch, erst recht, wenn dieser Link zu einer dubiosen Internetseite führt, auf der Sie Ihre Daten eingeben sollen. |cri

Unfallflucht beim Vorbeifahren

Schopp (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 18.08.2022 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht. Das beschädigte Fahrzeug stand am Fahrbahnrand der Waldstraße. Zwischen 20 Uhr und 7 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Vorbeifahren den Pkw. Nach dem Unfall flüchtete der Verursacher. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Wer Angaben zum Unfallverursacher beziehungsweise zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Tel: 0631 369-2250 in Verbindung zu setzen. |clm

Geschwindigkeitskontrollen

Kreis Kaiserslautern (ots) – Beamte der Polizeiinspektionen Kaiserslautern 1 haben am Donnerstag Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In der Zeit von 13-14:30 Uhr nahmen die Einsatzkräfte den Verkehr auf der L401 von Mehlingen nach Sembach ins Visier. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 70 Kilometer pro Stunde.

Es wurden 6 Geschwindigkeitsverstöße gemessen. Alle Fahrer, die zu schnell unterwegs waren, wurden angehalten und mit ihrem Fehlverhalten konfrontiert. Der Spitzenreiter fuhr mit einer Geschwindigkeit von 105 km/h. Er muss mit einem Punkt und einem Bußgeld von 200 Euro rechnen.

Gleichzeitig überwachten die Polizisten auch die Einhaltung des Stoppschilds an der Einmündung der L393 zur L401. Hier wurden insgesamt 24 Fahrer angehalten, die das Schild missachteten. Auf sie kommt ebenfalls ein Bußgeld zu. |elz