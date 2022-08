Radfahrer betrunken unterwegs

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Donnerstag 18.08.2022 gegen 20:15 Uhr, teilt ein Zeuge mit, dass zwei Radfahrer auf einem Feldweg im Bereich des Niederwiesenweihers Schlangenlinien fahren würden. Beide Radfahrer, ein 38-jähriger Mann und eine 33-jährige Frau, wurden einer Kontrolle unterzogen.

Durchgeführte Atemalkoholtests ergaben bei dem Mann einen Wert von 2 Promille, bei der Frau von 2,4 Promille. Auf der Dienststelle wurde beiden eine Blutprobe entnommen und die Fahrräder sichergestellt. Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurden eingeleitet.

Verkehrsüberwachung der Polizei

Waldsee/Schifferstadt (ots) – Am Donnerstag 18.08.2022 führten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Geschwindigkeitsmessungen auf der K13 zwischen Waldsee und Altrip im Bereich des dortigen Campinggebietes durch. Hierbei wurden 11 Verstöße geahndet. Die Höchstgeschwindigkeit bei erlaubten 50 km/h lag bei 84 km/h. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld von 200 Euro und einen Punkt nach sich.

Im Rahmen einer Standkontrolle in der Nacht im Bereich des Südbahnhofs in Schifferstadt fiel ein 42-jähriger PKW-Fahrer auf, da an dessen PKW nachträglich ein Heckspoiler angebracht wurde. Eine allgemeine Betriebserlaubnis konnte der Fahrer für den Heckspoiler nicht vorweisen. Die Betriebserlaubnis erlosch und dem Fahrer wurde nur noch die Fahrt zu einer Prüfstelle gestattet. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.