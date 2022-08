Wiesbaden: Die Polizei-News

Erst Nachbarn angepöbelt und anschließend Widerstand

geleistet, Wiesbaden-Schierstein, Neckarstraße, 19.08.2022, 00.30 Uhr,

(pl)Ein 42-jähriger Mann hat in der Nacht zum Freitag in der Neckarstraße

zunächst Nachbarn angepöbelt und anschließend gegen die polizeilichen Maßnahmen

Widerstand geleistet. Der Polizei wurde gegen 00.30 Uhr vom Bewohner eines

Mehrfamilienhauses mitgeteilt, dass sich ein Nachbar im Wohnhaus aggressiv

gegenüber den Anwohnern verhalten und herumpöbeln würde.

Die verständigten

Polizeikräfte konnten den beschriebenen Mann bei ihrer Ankunft im

Eingangsbereich des Wohnhauses ausmachen. Als sie sich dem 42-Jährigen näherten,

zeigte sich der offenbar alkoholisierte Mann auch ihnen gegenüber äußerst

aggressiv und reagierte nicht auf die polizeilichen Anweisungen. Er sprach

Beleidigungen aus und setzte sich zur Wehr, so dass gegen ihn Pfefferspray

eingesetzt werden musste. Anschließend wurde der 42-Jährige zu Boden gebracht

und gefesselt.

Aufgrund des Pfeffersprayeinsatzes wurde der Festgenommene vor

Ort ambulant von einer verständigten Rettungswagenbesatzung behandelt. Ein

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Der

42-Jährige verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam und er muss sich nun wegen

seines Verhaltes in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

21-Jähriger mit Schnittverletzung,

Wiesbaden, Kurpark, 18.08.2022, 19.50 Uhr,

(pl)Am Donnerstagabend erlitt ein 21-jähriger Mann im Wiesbadener Kurpark eine

Schnittverletzung am Arm, aufgrund welcher er zur Behandlung in ein Krankenhaus

gebracht werden musste. Der Polizei wurde die verletzte Person gegen 19.50 Uhr

gemeldet. Als die Polizeikräfte vor Ort eintrafen, wurde der Verletzte bereits

im hinteren Bereich der Parkanlage in einem Rettungswagen behandelt.

Neben dem Rettungswagen befanden sich vier Bekannte des 21-Jährigen, welche angaben, sich mit dem 21-Jährigen und noch weiteren Personen zum Zeitpunkt des Geschehens im Kurpark aufgehalten zu haben.

Aufgrund unterschiedlicher Angaben zum Ablauf, kann ein Unfall als auch eine gefährliche Körperverletzung ursächlich für die Verletzung gewesen sein. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Junge Frau unsittlich berührt,

Wiesbaden, Murnaustraße, 18.08.2022, 15.20 Uhr,

(pl)Eine 18-jährige Frau wurde am Donnerstagnachmittag in der Murnaustraße im

Bereich des Schlachthofs sexuell belästigt. Die Geschädigte hatte sich mit

befreundenden Personen auf dem Freizeitgelände aufgehalten. Gegen 15.20 Uhr sei

ein etwa gleichaltriger Mann auftaucht, welcher sich der 18-Jährigen genähert und sie dann mehrfach unsittlich im Bereich des Gesäßes und der Brust berührt habe.

Darüber hinaus sei der Unbekannte der Geschädigten und ihren Freunden gegenüber verbal aggressiv aufgetreten und habe mit Stühlen sowie einer Flasche um sich geworfen. Verletzt wurde hierdurch niemand.

Der Täter soll etwa 18-20 Jahre alt sowie ca. 1,80-1,85 Meter groß gewesen sein und kurze schwarze Haare sowie einen braungebrannten Teint gehabt haben. Getragen habe er ein dunkles T-Shirt und eine hellblaue Jeans.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Tel. (0611) 345-0.

Brände in der Innenstadt,

Wiesbaden, Innenstadtbereich, Nacht zum 19.08.2022,

(pl)In der Nacht zum Freitag wurden im Innenstadtbereich Mülltonnen und ein

abgestellter Pkw durch Brände beschädigt. Zwischen 02.10 Uhr und 02.20 Uhr

wurden im Bereich der Schwalbacher Straße an der Ecke zur Faulbrunnenstraße

brennende Mülltonnen festgestellt. In der Greiftraße steckten unbekannte Täter

etwa im selben Zeitraum die Abdeckplane eines geparkten Pkw in Brand, wodurch

das Fahrzeug beschädigt wurde.

Zu einem weiteren Brand kam es gegen 03.40 Uhr in der Adelheidstraße. In diesem Fall stand ein Mülleimer in Flammen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Bränden übernommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. (0611) 345-0 zu melden.

Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin, Wiesbaden-Biebrich, Mosburgstraße,

Donnerstag, 18.08.2022, 17:00 Uhr

(fh)In einem Mehrfamilienhaus in der Mosburgstraße in Biebrich wurde am

Donnerstagnachmittag eine Seniorin von einem falschen Handwerker heimgesucht.

Der Mann überrumpelte die Geschädigte gegen 17:00 Uhr an der Wohnungstür und

erlangte unter dem Vorwand, „einen Wasserschaden beheben zu müssen“, Einlass in

deren Wohnung. Dort angekommen nutzte der dreiste Dieb einen unbeobachteten

Moment aus und entwendete die Handtasche der Bewohnerin. Im Anschluss verließ

der Unbekannte unter einem Vorwand eilig die Wohnung.

Bei dem Trickdieb soll es sich um einen circa 50 Jahre alten und etwa 175 cm großen Mann mit kräftiger Statur gehandelt haben. Er habe kurze braune Haare, einen dunklen Teint und ein auffälliges Muttermal unter dem linken Auge gehabt. Seine Kleidung soll der eines Handwerkers entsprochen haben.

Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn

nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen

Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der

Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die

Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine

Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis

haben.

Hinweise zu dem Dieb nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Diebstahl auf Baustelle mit ungewöhnlicher Beute, Wiesbaden, Boelckestraße /

Ernst-Galonske-Straße, Mittwoch, 17.08.2022, 16:30 Uhr bis Donnerstag,

18.08.2022, 05:45 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagfrüh haben Diebe auf dem

Gelände einer Ausgrabungsstelle in Mainz-Kastel ungewöhnliche Beute gemacht. Im

Schutze der Dunkelheit suchten die bislang unbekannten Täter das

Baustellengelände im Bereich der Boelckestraße / Ernst-Galonske-Straße auf und

entwendeten von dort neben zwei Starkstromkabeln und einer Kabelbrücke die

beiden mehrere Hundert Kilogramm schweren metallenen Toilettenkabinen.

Mit ihrer Beute im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro gelang ihnen im Anschluss die Flucht.

Spuren am Tatort deuten auf einen Lkw als Transportmittel für das Diebesgut hin.

Das 2. Polizeirevier in Wiesbaden erbittet Hinweise .

Autofahrer geht auf Fahrradfahrer los, Wiesbaden, Zietenring, Donnerstag,

18.08.2022, 08:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagmorgen wurde ein Zweiradfahrer in Wiesbaden von einem

Autofahrer körperlich angegangen und leicht verletzt. Gegen 08:30 Uhr befuhr der

56-jährige Geschädigte mit seinem E-Bike den Zietenring in Richtung Emser

Straße. Zeitgleich habe ihn ein grauer Audi A3 mit Wiesbadener Kennzeichen

überholt. Dabei sei es den Angaben des Radlers zufolge zu einem leichten Kontakt

zwischen ihm und dem Auto gekommen. Hieraufhin habe der Audi plötzlich vor dem

56-jährigen Wiesbadener angehalten und dessen Fahrer sei ausgestiegen. Dieser

habe ihn mitsamt seines Fahrrades umgestoßen und sich bedrohlich über ihm

aufgebaut. Erst als eine Unbeteiligte einschritt, stieg der Unbekannte in sein

Fahrzeug und fuhr davon.

Durch den Sturz verletzte sich der Wiesbadener leicht. Darüber hinaus entstand an seinem E-Bike Sachschaden. Der Fahrer des Audi soll etwa 185 cm groß etwa 40 Jahre alt und von kräftiger Statur gewesen sein. Er habe kurze rot/ braune Haare gehabt und dunkle Kleidung getragen.

Das 3. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt weitere

Hinweise zum Täter unter der Telefonnummer (0611) 345 2340 entgegen.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden in Wiesbaden

ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Bei Streit Außenspiegel beschädigt, Rüdesheim am

Rhein, Peterstraße Donnerstag, 18.08.2022, 02:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag wurde in Rüdesheim aus einer Personengruppe

heraus ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Gegen 02:30 Uhr vernahmen Anwohner der

Peterstraße ein Streitgespräch zwischen zwei Männern und einer Frau, in dessen

Verlauf einer der Drei gegen einen geparkten grauen BMW getreten und dessen

Außenspiegel beschädigt habe. Im Anschluss flüchtete die Gruppe in Richtung

Adolf-Kohl-Platz. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert

Euro. Eine Personenbeschreibung der drei Streithähne liegt derzeit nicht vor. Es

ist lediglich bekannt, dass die beteiligte Frau blond Haare hatte.

Die Polizeistation Rüdesheim nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06722) 9112-0

entgegen.

Mehrere Zusammenstöße mit Wildtieren – Vorsicht geboten!

Rheingau-Taunus-Kreis, Donnerstag, 18.08.2022 bis Freitag, 19.08.2022

(fh)Die Polizei weist mit Blick auf die aktuell wieder rasant steigenden Zahlen

von Wildunfällen auf deren Gefahren hin. Alleine in der Nacht von Donnerstag auf

Freitag kam es im Rheingau-Taunus-Kreis zu insgesamt fünf Zusammenstößen mit

Wildtieren, bei denen die angefahrenen Tiere in den meisten Fällen an der

Unfallstelle verendeten und ein erheblicher Gesamtschaden entstand. Im Zeitraum

von Donnerstag auf Freitag ereigneten sich die Unfälle unter anderem in

Hohenstein, Schlangenbad und Niedernhausen. Hierbei entstand ein Gesamtschaden

im hohen vierstelligen Bereich. Die beteiligten Fahrzeugführerinnen und -führer

sowie Mitfahrende verletzten sich glücklicherweise nicht.

Die Polizei rät:

Unterschätzen Sie nicht die Gefährdung durch Tiere, die plötzlich die Straße

überqueren. Gerade bei Fahrten durch ländliche Bereiche, Wald- und Wiesengebiete

sollte vorsichtig gefahren werden – rechnen Sie insbesondere in den

Morgenstunden, bei Dämmerung und nachts mit Wildwechsel. Passen Sie Ihre

Fahrweise an, beachten Sie die entsprechenden Warnschilder und seien Sie

bremsbereit. Wenn Sie Wild am Fahrbahnrand sehen, sollten Sie abblenden,

abbremsen, hupen und gegebenenfalls anhalten. Schalten Sie die Warnblinkanlage

ein und fahren Sie, wenn die Tiere sich entfernen, zunächst mit

Schrittgeschwindigkeit weiter. Beobachten Sie dabei den Fahrbahnrand – einem

Wildtier folgen oftmals noch weitere. Weichen Sie bei plötzlichem Wildwechsel

oder einer unvermeidbaren Kollision nicht in den Gegenverkehr aus – bremsen Sie

ab und halten Sie Ihre Fahrspur.

Sollte es zu einem Zusammenstoß gekommen sein, versuchen Sie nicht, einem verletzten Tier zu helfen, es zu berühren oder gar mitzunehmen. Informieren Sie stattdessen umgehend die Polizei.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. In der nächsten Woche finden im Zuständigkeitsbereich

der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nur unangekündigte Kontrollen statt.

_______________________________________________________________________

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen