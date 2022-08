Bergstrasse

Viernheim: Kriminelle überfallen Lokal/Duo entkommt mit gestohlenem Geld-Kripo bittet um Hinweise

Viernheim (ots) – Zwei unbekannte Männer haben in der Nacht zum Freitag (19.08.)

ein Lokal in der Einsteinstraße überfallen und Bargeld gestohlen. Die maskierten

Täter hatten das Lokal gegen 2.45 Uhr betreten und eine 21-jährige Angestellte

mit einem Schlagstock bedroht. Die Kriminellen forderten Geld und verschwanden

anschließend damit. In welche Richtung das Duo flüchtete, ist nicht bekannt. Die

Fahndung der Polizei blieb bislang ergebnislos.

Verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Die Kriminalpolizei in Heppenheim

(Kommissariat 10) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter

der Rufnummer 06252/7060. Die Ermittler fragen: Wem sind in der Nacht im Bereich

des Tatorts verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge aufgefallen?

Darmstadt

Darmstadt-Kranichstein: Einbrecher nutzen Urlaubszeit / Zeugenaufruf der Polizei

Darmstadt (ots) – Zwischen Freitag (12.8.) und Freitag (19.8.) haben sich

bislang unbekannte Kriminelle Zugang zu einer Wohnung in der Gruberstraße

verschafft. Hierzu hebelten die Einbrecher die Eingangstüre auf, durchsuchten

die Räume und entwendeten verschiedene Wertgegenstände.

Welchen Schaden die Täter bei ihrem Treiben verursachten und was sie genau

erbeuten konnten, muss nun im Rahmen der Ermittlung in Erfahrung gebracht

werden.

Wer Verdächtiges in dem Zeitraum wahrgenommen hat, kann sich bei dem

Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 969 – 0 melden.

Darmstadt / Südhessen: „Hessischer Polizeisommer“ im Polizeipräsidium Südhessen am 28. August

Darmstadt / Südhessen (ots) – Das Polizeipräsidium Südhessen lädt alle

Bürgerinnen und Bürger am 28. August zum „Hessischen Polizeisommer 2022“ ein.

Nach rund zwei Jahren des Abstands öffnen sich zwischen 11 Uhr und 16 Uhr im

Polizeipräsidium in der Klappacher Straße in Darmstadt die Tore. Besucherinnen

und Besucher können im Rahmen dieser ganz besonderen Veranstaltung ihre Polizei

persönlich noch besser kennenzulernen: Transparent und bürgernah, als Freund und

Helfer, Ansprechpartner in Sachen Sicherheit, zuverlässiger Partner an Ihrer

Seite und Arbeitgeber mit Zukunft. Hierfür ist ein vielseitiges Programm mit

zahlreichen Aktionen geplant:

Fahrzeugschau und Erkennungsdienst

Auf dem Gelände des Polizeipräsidiums erwartet die Gäste eine beeindruckende

Fahrzeugschau. Verschiedene Streifenwagen, ein Wasserwerfer der

Bereitschaftspolizei, ein Gefangenentransporter, ein Spurensicherungsfahrzeug

sowie ein Taktischer-Lautsprecher-Trupp, ein „All Terrain Vehicle“ und Fahrzeuge

der Tauchergruppe sind im Betriebshof ausgestellt. Weiterhin können

unterschiedliche polizeiliche Ausrüstungsgegenstände hautnah in Augenschein

genommen werden. Gleich daneben zeigen unsere Spezialistinnen und Spezialisten

des Erkennungsdienstes, auf was es bei der Spurensicherung und Spurensuche

ankommt. Ein Fingerabdruck-Pass wird hierbei besonders für Kinder das Highlight

sein.

Platz der Prävention

Das Parkdeck vor dem Haupteingang steht ganz im Zeichen der „Prävention“. Unter

anderem ein Roller- und Fahrradparcours, eine T-Wall oder eine Chill-Out-Zone

mit alkoholfreien Cocktails haben für Groß und Klein viel zu bieten.

Fahrradeigentümerinnen und -Eigentümer können nach einer vorherigen

Terminvereinbarung nebenan auch ihre Velos codieren und so für Diebe unattraktiv

machen lassen (Alle Infos dazu gibt es hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5298773). An den übrigen Ständen

wird etwa im Bereich der Verkehrsprävention im Rauschbrillenparcours die

Gefährlichkeit von Alkohol am Steuer verdeutlicht oder Präventionsprojekte

dargestellt. Am Präventionsmobil erhalten Interessierte zudem Infos rund um

aktuelle Kriminalitätsphänomene.

Einstellungsberatung

Wer bereits einen Eindruck davon bekommen hat, dass die Polizei nicht nur ein

zukunftssicherer, sondern auch ein besonders vielfältiger Arbeitsgeber ist, kann

sich am großen Stand der Einstellungsberatung gleich über

Einstellungsvoraussetzungen, das Eignungsauswahlverfahren und die verschiedenen

Studiengänge der hessischen Polizei informieren. Das Team der

Einstellungsberaterinnen und -berater geben Auskunft zu allen Fragen rund um den

Einstieg in den Polizeiberuf sowie Spezialisierungs- und Karrieremöglichkeiten.

Spannende Vorführungen

Besondere Attraktionen stehen beim Polizeisommer insbesondere für Kinder bereit.

Auf mehreren Hüpfburgen können sie sich austoben, beim Torwand-Schießen ihr

Glück versuchen und Preise gewinnen oder auf dem Polizeimotorrad ein

Erinnerungsfoto machen lassen. Natürlich darf der Kinderkommissar LEON auch

nicht fehlen, der auf dem Veranstaltungsgelände seine Runden dreht. Auf dem

Mehrzweckplatz werden unsere Diensthunde ihre guten Riecher unter Beweis stellen

und ein Drohnenführer sein Einsatzmittel in die Luft steigen lassen. Die

Senioren-Theatergruppe „Roßdörfer Spätlese“ stellt auf der Bühne verschiedene

Kriminalitätsphänomene dar, anschaulich und amüsant. Für musikalische

Untermalung sorgen das Landespolizeiorchester und die Cover Band „Sound Pack“.

Essen und Trinken

Für das leibliche Wohl ist bei so vielen Erlebnissen natürlich ausreichend

gesorgt. Diverse Getränke- und Essensstände bieten eine kulinarische Vielfalt an

und ermöglichen eine Verschnaufpause auf dem Gelände. Von der klassischen

Grillwurst, über Pizza und Pulled Pork bis zum vegan-vegetarischen Foodtruck ist

alles dabei. Kaffee und Kuchen, eine Weinauswahl, alkoholfreie Cocktails und

Getränkestände sowie Eis und Süßes runden das Angebot ab.

Anreise

Für die An- und Abreise wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Der R-Bus, der vom Hauptbahnhof bis zum Böllenfalltor und zurück fährt, hält an

der Haltestelle „Marienhospital“ genau gegenüber des Polizeipräsidiums. Die

Straßenbahnen der Linien 3 und 9 bringen Gäste bis zu den Haltestellen

Lichtenbergschule und Böllenfalltor, von wo aus es nur wenige Minuten zu Fuß bis

zum Polizeipräsidium sind. Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer können ihre

Velos unmittelbar an der Klappacher Straße auf unserem Radparkplatz abstellen.

Öffentliche Parkplätze im Bereich der Ludwigshöhstraße und der Parkplatz der

Akademie für Tonkunst sowie der am Stadion Böllenfalltor stehen all denjenigen

zur Verfügung, die mit dem Auto anreisen. Von der Akademie für Tonkunst und dem

Bereich der Ludwigshöhstraße sind es über einen ausgeschilderten Weg es nur ein

paar Gehminuten bis zum Hintereingang zum Festgelände.

Die Veranstaltung ist für Menschen mit Behinderungen geeignet und zugänglich.

Behindertenparkplätze sind ausgeschildert und befinden sich an Ecke Klappacher

Straße und Martinspfad im Bereich der Zufahrt zum Marienhospital.

Gäste, die eine Betreuung aufgrund ihrer körperlichen Einschränkung benötigen, werden

gebeten, sich im Vorfeld per E-Mail

(schwerbehindertenvertretung.ppsh@polizei.hessen.de) oder Telefon

(06151/969-15200) an den Schwerbehindertenvertreter des Polizeipräsidiums

Südhessen zu wenden.

Für kleine und große Fans der Polizei bieten wir in unserem Polizei Shop eine

limitierte „Polizeisommer“ Tasse sowie zahlreiche Artikel mit Polizeilogo an.

Für Kinder gibt es Überraschungstüten mit polizeilichem und süßem Inhalt. Kommen

Sie vorbei und lernen Sie Ihre Polizei hautnah kennen. Sie sind herzlich

eingeladen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Eine Übersicht aller Stände und Angebote ist den beigefügten Flyern zu

entnehmen.

Darmstadt: Einbrecher erbeuten Schmuck / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Am Donnerstagabend (18.8.) wurde der Polizei in Darmstadt ein

Einbruch gemeldet, welcher sich bereits am vergangenen Samstag (13.8.) ereignet

haben soll. Dabei sollen sich bislang unbekannte Kriminelle zwischen 21 und 22

Uhr Zutritt zu einer Wohnung in der Straße „Am Hopfengarten“ verschafft haben.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die Eindringlinge durch die Balkontüre ins

Innere der Wohnung gelangt, durchsuchten die dortigen Räume und fanden

verschiedene Schmuckstücke. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen beläuft sich der Schaden auf circa 1.000 Euro.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt ermittelt in der Sache und nimmt Hinweise zu

den Tätern und zum Verbleib der Schmuckstücke unter der Telefonnummer 06151 9690 entgegen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Besonders in den warmen Sommernächten und in unbemerkten Momenten stellen offene

Türen und Fenster ein großes Risiko dar. Kriminelle nutzen solche Umstände aus,

um sich unbemerkt in Wohnräume zu schleichen und diese nach herumliegenden

Wertgegenständen und Bargeld zu durchsuchen. Gehen Sie daher auf Nummer sicher

und verschließen Sie all Ihre Türen und Fenster, beziehungsweise sichern Sie

diese, sobald Sie sie nicht mehr im Blick haben.

Darmstadt: Auseinandersetzung in Bar / Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Donnerstag (18.8.) kam es aus bislang

unbekannten Gründen in einer Bar in der Bleichstraße zu einer Auseinandersetzung

zwischen zwei Männern. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der unbekannte

Angreifer einen 22-Jährigen unter anderem mit einer Metallstange gegen den Kopf

geschlagen haben. Anschließend sei er geflüchtet. Der 22 Jahre alte Mann wurde

nach jetzigem Kenntnisstand leicht verletzt.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise zur Auseinandersetzung und zum

Flüchtigen geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt

unter der Telefonnummer 06151 969 – 0 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

B26 – Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten und zwei leicht verletzten Personen

Roßdorf (ots) – Am Donnerstag (18.08.2022) gegen 19:55 Uhr kam es auf der B26

zwischen Roßdorf West und Roßdorf Ost in Fahrtrichtung Darmstadt zu einem

Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen.

Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein 51-jähriger aus Wiesbaden mit seinem

Mercedes auf den Twingo eines 63-Jährigen aus Münster auf. Der Twingo geriet

dabei ins Schleudern und kollidierte mit der rechten Leitplanke. Der

Fahrzeugführer und seine 58-jährige Beifahrerin aus Münster wurden durch den

Aufprall im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr geborgen

werden.

Der 51-jährige Mercedes-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Fahrer

des Twingos wurde ebenfalls leicht verletzt. Die Beifahrerin wurde bei dem

Unfall schwerverletzt. Die drei Unfallbeteiligten wurden in umliegende

Krankenhäuser verbracht.

Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme wurde die B26 in

Fahrtrichtung Darmstadt für 45 Minuten Zeit vollgesperrt. Bis 22 Uhr war die

Strecke nur auf einer Spur befahrbar.

Der Sachschaden des Unfalls wird auf etwa 23.000 EUR geschätzt. Vor Ort waren Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Roßdorf, des Rettungsdienstes und der Polizei im Einsatz.

Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrradfahrer

Babenhausen (ots) – Am Freitagmorgen (19.08.) kam es in Babenhausen gegen 06:30 Uhr im

Kreuzungsbereich Platanenallee / Neubrücker Weg zu einem

Verkehrsunfall.

An der Örtlichkeit kollidierte ein Fahrradfahrer mit einer

Autofahrerin. Hierbei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Aus bislang unbekannten Gründen entfernte sich der Fahrradfahrer im

Anschluss von der Unfallstelle, ohne Angaben zu seiner Person zu

machen.

Zeugen für den Unfall, oder Personen, die Hinweise zur Identität des

Fahrradfahrers geben können, werden gebeten sich bei der

Polizeistation in Dieburg unter der Telefonnummer 06071 / 96 56 0 zu

melden.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Grauer Peugeot 206 gestohlen (GG-TO 165)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Mittwochmorgen (17.08) und Donnerstagmorgen (18.08.) einen grauen Peugeot 206 entwendet.

Gegen 9.00 Uhr bemerkte der Besitzer den Diebstahl des Autos mit dem amtlichen Kennzeichen GG-TO 165 und verständigte die Polizei. Das Auto war seit 7.00 Uhr am Vortag im Bereich der Donaustraße, am Fahrbahnrand, geparkt.

Wer im Zusammenhang mit dem Diebstahl verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Rüsselsheim: Wohnungseinbrecher erbeuten Schmuck

Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Feuerbachstraße geriet am Donnerstagabend (18.08.), gegen 17.50 Uhr, in das Visier von zwei Kriminellen. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und entwendeten anschließend Schmuck, den sie auf ihrer Suche nach Wertgegenständen in den Räumlichkeiten fanden.

Die beiden Tatverdächtigen wurden von Zeugen bei ihrer Flucht vom Tatort bemerkt. Es handelte sich hierbei um einen korpulenten Mann im Alter zwischen 30 und 40 Jahren. Er trug ein schwarzes Oberteil und eine weiße Hose. Er war in Begleitung einer Frau im etwa gleichen Alter. Beide Personen sollen laut Zeugen ein südeuropäisches Erscheinungsbild haben.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

