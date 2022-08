Heidelberg: Gefährliches Überholmanöver – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr überholte ein bisher

unbekannter Fahrzeugführer auf der K4161 eine 54-jährige Frau in ihrem Ford.

Beide Fahrzeuge waren von Heidelberg in Richtung Gaiberg unterwegs. Auf dem

Gaiberger Weg in Richtung der „Drei-Eichen“ setzte der unbekannte BMW-Fahrer auf

der unübersichtlichen Strecke schließlich zum Überholen an, obwohl im

Gegenverkehr ein silberner Kleinwagen entgegenkam. Da der BMW mit dem

entgegenkommenden Kleinwagen zu kollidieren drohte, musste die Ford-Fahrerin

eine Vollbremsung einlegen, sodass dieser zurück auf seine Fahrspur wechseln

konnte. Der BMW mit Heidelberger Kennzeichen fuhr in der Folge unbeeindruckt

weiter. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: ca. 25-30 Jahre alt, dunkle

Haare, dunkler Bart, braungebrannt. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben,

der silberne Fahrer bzw. Fahrerin Kleinwagen sowie weitere Personen, welche

durch das Verhalten BMW-Fahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel.: 0621/174-1700 in Verbindung zu

setzen.

Heidelberg: Zwei Tankstellen überfallen, möglicher Tatzusammenhang – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr betrat ein bisher unbekannter

maskierter Mann eine Tankstelle in der Karlsruher Straße und forderte die

Kassiererin auf ihr sämtliches Bargeld in seinen mitgeführten Rucksack zu geben.

Seiner Forderung verlieh der Unbekannte Nachdruck, indem er die Mitarbeiterin

der Tankstelle mit einer Pistole bedrohte. Die Frau schrie daraufhin laut um

Hilfe. Dadurch trat der Täter beutelos die Flucht in Richtung Herrenwiesenstraße

an. Ungefähr eine Stunde später kam es in der Vangerowstraße in einer Tankstelle

zu einer ähnlichen Situation. Gegen 23:10 Uhr betrat ein maskierter Unbekannter

den Verkaufsraum und forderte ebenfalls unter Vorhalt einer Pistole die

Herausgabe von Bargeld. Hierbei erbeutete der Täter rund 120 Euro und flüchtete

danach in unbekannte Richtung. Der Verdächtige wird in beiden Fällen ähnlich und

wie folgt beschrieben:

ca. 175cm groß

schlank

dunkles langärmliges Oberteil

trug einen Rucksack

sprach akzentfreies deutsch

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwägen

konnte der Flüchtige nicht mehr festgestellt werden. Die

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt nun wegen räuberischer Erpressung

in beiden Fällen. Die zentrale Kriminaltechnik hat erste Spuren gesichert,

welche nun ausgewertet werden. Inwiefern ein Tatzusammenhang besteht, wird

ebenfalls näher geprüft. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder

Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim

kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter 0621/174-4444 zu melden.