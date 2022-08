Altlußheim, Rhein-Neckar-Kreis: Motorrollerfahrerin bei Unfall schwer und ihre Sozia leicht verletzt

Altlußheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagabend, gegen 18:30 Uhr

parkte in der Hauptstraße, auf Höhe Gebäude 68, eine 33-jährige Fahrerin eines

VW-Passats rückwärts aus. Dabei stieß sie gegen einen Motorroller, der auf der

Hauptstraße in Richtung Neulußheim fuhr.

Die 58-jährige Fahrerin und die 19-jährige Sozia stürzten zu Boden. Dabei

verletzte sich die Fahrerin schwer und ihre Mitfahrerin leicht.

Beide kamen mit Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand

Sachschaden von insgesamt circa 2.000 Euro.

Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Auto-Fahrer unter Drogeneinfluss; 27-Jähriger wieder auffällig und hatte „nichts gelernt!“

Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits am vergangenen

Mittwochnachmittag, gegen 17 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung des

Polizeireviers Heidelberg-Nord bei einer Kontrolle eines 27-jährigen

Audi-Fahrers in der Konrad-Adenauer-Straße auf, dass der Mann sichtlich nervöser

und „unruhiger“ wurde.

Nachdem weitere Hinweise auf Drogeneinfluss durch die Beamten festzustellen

waren und letztendlich auch der Urintest positiv auf THC angeschlagen hatte,

waren die Hintergründe dafür klar. Der 27-Jährige räumte auch ein,

Marihuana-Joints geraucht zu haben.

Außerdem „gestand“ er, dass er vor wenigen Jahren wegen Cannabis-Konsum eine

Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) machen musste. Leider hatten wohl

unter anderem der Leistungstest und das Untersuchungsgespräch der MPU keinen

nachhaltigen Erfolg für den Mann gebracht.

Durch einen Polizeivertragsarzt wurde eine Blutentnahme entnommen. Inwieweit er

weiterhin führerscheinpflichtige Fahrzeuge fahren darf, wird nach Abschluss der

Ermittlungen und nach der Vorlage einer Strafanzeige durch die Behörde

festgelegt werden. Für die entstandenen Kosten muss er sicherlich heute schon

einen hohen Geldbetrag „ansparen“.

Sandhausen: Brand in Möbelhaus; Zeugen gesucht

Sandhausen (ots) – Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung

hat das Polizeirevier die Ermittlungen zum Brand in einem Möbelhaus in der

Robert-Boschstraße aufgenommen.

Wie die bisherigen Recherchen ergaben, sollen ein oder mehrere Täter am

Donnerstagmorgen, gegen 3.30 Uhr, einen Sack mit Plastikabfällen angezündet

haben.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Sandhausen und Nußloch hatten den Brand schnell

gelöscht und haben so Schlimmeres verhindert.

Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Sachschaden bei rund 10.000.- Euro

liegen.

In unmittelbarer Tatortnähe wurden nach Brandausbruch drei Jugendliche

kontrolliert, die als wichtige Zeugen gelten.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.:

06222/5709-0 oder mit dem Polizeiposten Sandhausen, Tel.: 06224/2481 in

Verbindung zu setzen.

Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) / A61: 36-jähriger Autofahrer fährt ohne Führerschein

Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) / A61 (ots) – Eine Polizeistreife kontrollierte

am Mittwochabend auf der A61 bei Hockenheim einen Autofahrer, der sich noch nie

im Besitz einer Fahrerlaubnis befand.

Gegen 19:00 Uhr stellten Beamte der Autobahnpolizei Walldorf den 36-Jährigen in

Fahrtrichtung Speyer fest, als dieser ohne Führerschein unterwegs war. Der Mann

erklärte im weiteren Verlauf den Polizisten, zuvor noch nie einen Führerschein

besessen zu haben. Weitere Überprüfungen ergaben auch, dass der 36-Jährige in

der Vergangenheit bereits zweimal in gleicher Sache aufgefallen und angezeigt

wurde.

Die Weiterfahrt war damit für den 36-Jährigen Autofahrer beendet. Gegen ihn wird

nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Leimen: Brand in Kellerwohnung vom 11.8.2022; Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung; Schaden: ca. 30.000.- Euro

Leimen (ots) – Wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt das

ermittelt das Polizeirevier Wiesloch gegen Unbekannt.

Am Vormittag, des 11. August hatte es in einer Kellerwohnung in der

Bürgermeister -Weidemaier-Straße gebrannt, wobei ein Sachschaden von rund

30.000.- Euro entstanden war. Verletzt wurde damals niemand.

Wie die bisherigen Ermittlungen der Wieslocher Brandexperten ergaben, brach das

Feuer außerhalb der Kellerwohnung aus und griff anschließend auf die Wohnung

über.

Alle bisherigen Ermittlungsschritte deuten auf eine fahrlässige Begehung hin.

Wer hierfür allerdings verantwortlich ist, ist nach wie vor Gegenstand der

Ermittlungen.

Leimen: Brand eines Geräteschuppens; Verdacht der Sachbeschädigung durch Brandlegung; Zeugen gesucht

Leimen (ots) – Wegen es Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung

ermittelt das Polizeirevier Wiesloch gegen vier bislang unbekannte Jugendliche.

Sie sollen sich am späten Montagnachmittag des 08. August, vor dem Ausbruch des

Feuers gegen 17.30 Uhr an und in dem Geräteschuppen in der Johannisgasse

aufgehalten haben. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, soll dieser in einem

Hinterhof gelegene Geräteschuppen in der Vergangenheit öfter Anziehungspunkt für

Jugendlichen gewesen sein, weshalb sich die Ermittler wichtige Hinweise aus

dieser Personengruppierung erhoffen.

Wie das Feuer gelegt wurde, ist bislang noch unbekannt.

Neckargemünd-Dilsbergerhof: Brand auf Gutshof; Kripo ermittelt wegen Verdacht der Brandstiftung

Neckargemünd-Dilsbergerhof (ots) – Nach dem verheerenden Feuer auf einem Gutshof

im Ortsteil Dilsbergerhof ermitteln die Brandexperten der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg nun gegen Unbekannt wegen des Verdachts der

Brandstiftung.

Der Brand war am frühen Donnerstagmorgen des 04. August, gegen 00.45 Uhr; im

Bereich einer Scheune ausgebrochen, an und in der Heuballen gelagert wurden.

Das Feuer breitete sich schnell aus, sodass die Scheune schnell in Vollbrand

stand. Die Flammen griffen anschließend auch noch auf das angrenzende Wohnhaus

über. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 500.000.- Euro.

In diesem Zusammenhang werden zwei junge Fahrradfahrer als wichtige Zeugen

gesucht, die sich bei Anfahrt der Rettungskräfte zum Brandort in dessen Umgebung

aufgehalten haben sollen.

Diese beiden sowie weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen auf dem

Dilsbergerhof sowohl vor dem Brandausbruch (vor 00.45 Uhr), aber auch danach

gemacht haben und diesen Wahrnehmungen bislang keine besondere Bedeutung

schenkten, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444

oder mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 in Verbindung zu

setzen.

Weinheim-Ritschweiher, Rhein-Neckar-Kreis: Wohnhaus komplett ausgebrannt und nicht mehr bewohnbar; mehrere hunderttausend Euro Sachschaden; eine Bewohnerin wurde leicht verletzt

Weinheim-Ritschweiher, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zunächst roch es „nur

verbrannt“ nach Grillgut und die beiden anwesenden 54- und 56-jährigen Bewohner

wollten ihre Fenster schließen.

Am gestrigen Donnerstagabend, gegen 22 Uhr griffen die Flammen, vermutlich

ausgehend von einem angrenzenden Carport, schnell auf die Hausfassade eines

Anwesens in der Hohensachsener Straße über.

Danach ging alles sehr schnell und die beiden in dem Carport abgestellten

Fahrzeuge sowie die beiden Wohngebäude des alten Gutshofs brannten lichterloh.

Die Eheleute konnten nur noch ihr Anwesen verlassen und mussten mit zusehen, wie

es völlig ausbrannte. Weitere Bewohner befanden sich während des Brandes nicht

in dem Gebäude.

Bereits kurze Zeit nach der Alarmierung waren Feuerwehren aus den umliegenden

Gemeinden, Rettungswagen und die Polizei mit über 60 Einsatzkräften am Brandort.

Die Löscharbeiten erstreckten sich über viele Stunden.

Das gelöscht geglaubte Feuer entzündete sich wieder erneut gegen 3 Uhr morgens

im Bereich Dachstuhl und dauerte bis 5 Uhr an.

Erst gegen Mittag konnte Entwarnung gegeben werden und die letzten Glutnester

waren gelöscht.

Vorsorglich sind immer noch Feuerwehrkräfte vor Ort.

Die 56-jährige Bewohnerin wurde durch den Brand und beim Versuch ihre Haustiere,

einen Vogel und eine Katze, zu retten, leicht verletzt. Die Frau wurde später

vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen und am Gebäude selbst wird

auf mehrere hunderttausend Euro beziffert. Über den Verbleib der Haustiere ist

bisher nichts bekannt.

Durch die Stadtwerke Weinheim wurde die Stromversorgung über einen

Verteilerkasten abgestellt. Neben dem ausgebrannten Anwesen sind noch weitere

Anwesen in der Hohensachsener Straße von der Stromabschaltung bis

voraussichtlich einschließlich des heutigen Tages betroffen.

Der Bauhof Weinheim hat den Brandort großräumig mit Zäunen für die polizeilichen

Ermittlungen abgesichert. Die „obdachlos gewordenen“ Bewohner des abgebrannten

Hauses konnten vorübergehend Unterkunft bei Bekannten finden.

Während des Brandes kamen zahlreiche Anwohner zum Brandort. Leider musste

hiervon eine vierköpfige Gruppe von „Schaulustigen“ durch die Polizei

weggeschickt werden.

Bisher ist die Brandursache noch nicht bekannt und die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums

Mannheim unter der Telefonnummer 0621 174-4444 in Verbindung zu setzen.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: WhatsApp-Betrug in „letzter Sekunde“ vereitelt

Weinheim (ots) – Ein derzeit noch unbekannter Täter versuchte am Montag über den

Nachrichtendienst „WhatsApp“ eine 61-jährige Frau aus Weinheim um mehrere

tausend Euro zu betrügen.

Die Frau erhielt per WhatsApp Nachrichten einer ihr unbekannten Nummer.

Angeblich sollte es sich um die Tochter der 61-Jährigen handeln, welche dringend

mehrere Rechnungen zu begleichen hätte. Im Glauben, die Tochter unterstützen zu

können, reichte die Frau bei ihrer Bank zwei Überweisungsträger ein.

Am Montagabend fiel der Betrug schließlich auf, als die 61-Jährige telefonischen

Kontakt zu ihrer Tochter hatte. Glücklicherweise konnten die Überweisungen in

Höhe von mehr als 3.500 Euro von der Bank rückgängig gemacht werden, wodurch

kein Schaden entstand.

Das Polizeirevier Weinheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und geht

mehreren digitalen Spuren nach.