Ettlingen – Zeugen nach Unfall am Kiesdreieck gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag gegen 11:50 Uhr ereignete sich im Bereich des

sogenannten Kiesdreiecks in Ettlingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein

Beteiligter die Flucht ergriff.

Die beiden Fahrzeuge sollen zunächst auf der Landesstraße 607 von Ettlingen aus

kommend in Richtung Rheinstetten gefahren sein. Der Fahrer eines schwarzen Pkw

versuchte dann den Toyota eines 68-Jährigen zu überholen und auf die

Bundesstraße 3 aufzufahren. Offenbar durch seine nicht angepasste

Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die

Fahrspur des Geschädigten. Dieser konnte einen Unfall durch ein Ausweichmanöver

gerade noch verhindern. Sein Auto geriet zunächst in den Grünstreifen, wurde von

der Leitplanke teilweise abgewiesen und kam schließlich quer zur Fahrbahn zum

Stehen. Der Verursacher hingegen beschleunigte seinen Pkw und konnte unerkannt

entkommen.

Zu diesem ist lediglich bekannt, dass er wohl ein schwarzes Fahrzeug fuhr.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Karlsruhe

unter der Rufnummer 0721/944840 zu melden.

Rheinstetten – Rust – Zeugen nach mutmaßlicher Trunkenheitsfahrt gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstagnachmittag verursachte ein offenbar betrunkener

Autofahrer einen Verkehrsunfall in Rheinstetten. Hierbei wurde ein Gartenzaun

beschädigt, Passanten hinderten den Fahrer an der Weiterfahrt.

Ein 47-jähriger fuhr mit seinem VW gegen 16:30 Uhr in einen Mattenzaun im

Tannenweg. Anwohner wurden auf die Kollision aufmerksam und verständigten die

Polizei. Die eintreffende Streife stellte bei dem Mann Alkoholgeruch fest,

weshalb bei ihm in der Folge eine Blutprobe entnommen wurde. An seinem weißen

Mini-SUV konnten zudem weitere, offenbar frische Unfallspuren festgestellt

werden. Er hatte laut eigenen Angaben den Tag mit seiner ebenfalls im Fahrzeug

befindlichen Tochter in einem Freizeitpark in Rust verbracht. Der Führerschein

des Mannes wurde einbehalten, er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Aufgrund der Unfallspuren am Fahrzeug sucht die Polizei Zeugen und Geschädigte,

welche Angaben zu weiteren Unfällen, insbesondere auf dem Fahrweg von Rust nach

Karlsruhe, machen können. Diese werden gebeten, sich bei der

Verkehrspolizeiinspektion Karlsruhe unter der Rufnummer 0721/944840 zu melden.

Karlsruher Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei gelingt empfindlicher Schlag gegen Rauschgifthändlerring – Neun Tatverdächtige in Untersuchungshaft, weitere auf der Flucht

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und Polizeipräsidium Karlsruhe:

Karlsruher Ermittlungsbehörden ist Anfang August ein empfindlicher Schlag gegen

einen überregional agierenden Rauschgifthändlerring gelungen. Seit über

eineinhalb Jahren ermitteln die Abteilung für organisierte Kriminalität der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe und die Kriminalinspektion 4 des Polizeipräsidiums

Karlsruhe gegen eine Gruppierung, die im Raum Karlsruhe, Bruchsal, Heidelberg

und Speyer ansässig ist.

Die Ermittlungsbehörden waren zum Jahresende 2020 aufgrund von Hinweisen aus dem

Ausland auf einen im nördlichen Landkreis Karlsruhe wohnhaften 35-jährigen

Tatverdächtigen aufmerksam geworden. Nach und nach erschloss sich bei

akribischer Ermittlungs- und Überwachungstätigkeit mit mehreren tausend

Einsatzstunden der höchst konspirativ agierende und daher nur schwierig zu

ermittelnde Personenkreis von Tatverdächtigen. Der Gruppierung wird vorgeworfen,

unter Investition hoher Geldbeträge in Verschleierung von Kommunikation und

Transportwegen ein weitverzweigtes Drogenhandelsnetzwerk aufgebaut zu haben.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge stammte das Rauschgift vorwiegend aus Spanien

und erreichte mittels Transportlogistik einer im benachbarten Ausland aktiven

Tätergruppierung Deutschland. Hierbei bedienten sich die Beschuldigten der

sogenannten „Krypto-Kommunikation“. Es handelt sich dabei um Nachrichten über

verschlüsselte Chat-Plattformen, die dem Nutzer versprechen, in seinem –

illegalen – Treiben vor dem Zugriff der Ermittlungsbehörden sicher zu sein. Das

ist tatsächlich aber nicht der Fall.

Im Zuge mehrtägiger Zugriffs- und Durchsuchungsaktionen kamen auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe insgesamt neun Personen in Untersuchungshaft,

weitere Tatgenossen befinden sich derzeit noch auf der Flucht. Bei den sich in

Untersuchungshaft befindlichen Beschuldigten handelt es sich um eine 29 Jahre

alte Frau und weitere acht überwiegend deutsche Tatverdächtige im Alter zwischen

25 und 61 Jahren. Dem 35-jährigen Haupttäter wird mit Haftbefehl des

Amtsgerichts Karlsruhe zur Last gelegt, allein im Zeitraum April 2020 bis Anfang

Juni 2021 unter Nutzung von Krypto-Plattformen mehr als 638 Kilogramm Marihuana

und Haschisch sowie weiteres Rauschgift einschließlich Kokain gewinnbringend

umgesetzt zu haben.

Die am 3. August gestarteten Durchsuchungsmaßnahmen umfassten insgesamt über 30

Wohn-, Geschäfts- und Lagerräume im nördlichen Landkreis Karlsruhe sowie im

Bereich von Heidelberg und Speyer und führten zur Sicherstellung von mehr als

150 Kilogramm Marihuana, zweieinhalb Kilogramm Kokain und jeweils über ein

Kilogramm Haschisch und Amphetamin sowie Schusswaffen. Die Maßnahmen förderten

zudem eine professionell betriebene Marihuana-Plantage im Bereich Heidelberg zu

Tage. In dieser waren die Täter nach ersten Schätzungen der Kriminalpolizei in

der Lage, zwischen 1.500 und 2000 Cannabispflanzen zeitgleich anzubauen.

Finanzermittler der Kriminalpolizei konnten Vermögenswerte – unter anderem

mutmaßliches Dealgeld, Schmuck, Uhren sowie ein hochpreisiges Sportboot – im

Gesamtwert von mehreren hunderttausend Euro zur Vorbereitung der Einziehung

beschlagnahmen.

Die Ermittlungen gegen die Gruppierung wegen Vorwurfs des bewaffneten

bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie

Waffenhandels dauern an.

Karlsruhe – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe – „Falscher Polizeibeamter“ – Festnahme eines 29-jährigen Geldabholers

Karlsruhe (ots) – Ein 29-jähriger Geldabholer konnte am Donnerstagabend gegen

19:45 Uhr von Beamten der Kriminalpolizei Karlsruhe bei der versuchten Abholung

von 16.000 Euro nach vorangegangenem Anruf nach der Betrugsmasche „Falscher

Polizeibeamter“ in der Durmstraße vorläufig festgenommen werden.

Den Ermittlungen zufolge erhielt ein 65-jähriger Geschädigter im Laufe des

Donnerstags den Anruf eines Täters, der sich wahrheitswidrig als Polizeibeamter

ausgab. Der Anrufer versuchte, dem Mann vorzugaukeln, dass bei einem Einbrecher

eine Notiz mit den Daten des Geschädigten aufgefunden worden sei und dass der

Geschädigte vermutlich das nächste Opfer sein werde. Der Geschädigte, der die

Betrugsmasche erkannte, ließ sich gegenüber dem Anrufer zum Schein auf die

Forderung ein, Gelder bereitzustellen und an einen Abholer zu übergeben.

Tatsächlich verständigte die Ehefrau des Geschädigten die Polizei. Durch die

Mithilfe des Ehepaars und das geschickte Vorgehen der Kriminalpolizei konnte der

29-jährige Beschuldigte vorläufig festgenommen werden, als er die vom

Geschädigten vermeintlich bereitgestellten Gelder abholen wollte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird der 29-jährige syrische

Staatsangehörige im Laufe des heutigen Tages dem Haftrichter beim zuständigen

Amtsgericht vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe möchten aus aktuellem

Anlass erneut ganz allgemein auf die Betrugsmaschen „Enkeltrick“ und „Falscher

Polizeibeamter“ hinweisen. In jüngster Zeit ist es im Stadt- und Landkreis

Karlsruhe wieder vermehrt zu entsprechenden Anrufen bei überwiegend älteren

Bürgerinnen und Bürgern gekommen. Hierbei ist Folgendes zu beachten:

Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie

den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los.

den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen

Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie bei der

Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder

Wertgegenständen.

Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen.

Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern

landen.

Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

finanziellen Verhältnisse.

Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

vertrauen.

vertrauen. Vergewissern Sie sich, ob der oder die Anrufer/in tatsächlich

eine verwandte Person ist. Legen Sie auf und rufen Sie

anschließend den angeblichen Verwandten selbst unter seiner

bekannten Telefonnummer zurück.

Ubstadt-Weiher – Brand eines Sattelaufliegers auf der A5

Karlsruhe (ots) – Ein brennender Sattelauflieger konnte am Donnerstagmittag auf

der Autobahn 5 in Fahrtrichtung Süden auf Höhe von Ubstadt-Weiher durch die

Feuerwehr gelöscht werden. Ein dadurch entstandener Flächenbrand wurde zügig

eingedämmt und gelöscht.

Aus bislang ungeklärter Ursache war gegen 14.30 Uhr ein Feuer im Bereich einer

der Achsen des Sattelaufliegers entstanden, während der Fahrer Richtung Süden

auf der A5 unterwegs war. Er konnte sein Fahrzeug noch auf Höhe von Ubstadt-

Weiher auf den Standstreifen lenken und die Zugmaschine abkoppeln. Das Feuer

breitete sich aber rasch aus, auch der Grünstreifen brannte. Die sofort

verständigte Feuerwehr löschte sowohl den Auflieger als auch den Flächenbrand.

Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Die A5 war zur Brandbekämpfung und wegen der starken Rauchentwicklung für

ungefähr eine halbe Stunde in Richtung Süden voll gesperrt. Bis 21.30 Uhr

mussten immer wieder kurzfristig ein oder zwei Fahrstreifen wegen der Bergung

gesperrt werden. Der Auflieger war mit Kunstrasensand beladen gewesen und musste

vor der Bergung erst aufwändig abgeladen werden.

Der entstandene Schaden wird auf über 40.000 Euro geschätzt.

Oberderdingen – 17-jähriger Kradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Karlsruhe (ots) – Auf der Landestraße 1103 bei Oberderdingen kam es am Donnertag

gegen 16:10 Uhr zu einem tragischen Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Kradfahrer

kollidierte aus bislang unklarer Ursache auf der Strecke zwischen Oberderdingen

und Sternenfels im Kurvenbereich mit einem Pkw aus dem Gegenverkehr. Der

Kradfahrer erlitt im Rahmen des Zusammenstoßes schwerste Verletzungen und

verstarb noch an der Unfallstelle. Der Unfallkontrahent musste ersten

Erkenntnissen zufolge mit einem Schock in ein Krankenhaus gebracht werden.

in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Strecke ist derzeit noch zur Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten voll

gesperrt.