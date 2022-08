Einbruchdiebstahl aus Baucontainer

Bad Sobernheim B 41 (ots) – In der Zeit zwischen dem 18.08.2022 16:30 Uhr und dem 19.08.2022 07:00 Uhr wurden durch bislang unbekannte Täter mehrere Baucontainer der Baustelle B 41 in Höhe Bad Sobernheim aufgebrochen. Aus den Containern wurden mehrere hochwertige Arbeitsmaterialen entwendet, sowie ca. 700 Liter Diesel.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder Täterhinweise geben kann setzt sich bitte mit der Polizei Kirn unter der 06752-1560 in Verbindung.

Sachbeschädigung an PKW

Bad Sobernheim (ots) – In der Zeit vom 11.08.2022 18:30 Uhr bis 12.08.2022 07:30 Uhr, wurden an einem PKW VW Golf, welcher in der Steinhardter Straße in Bad Sobernheim, in Höhe der Nr. 55 am Gehweg parkend abgestellt war, der rechte Vorder- und der rechte Hinterreifen zerstochen.

Zeugen die Hinweise zu dem Geschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn (06752-1560) zu melden.