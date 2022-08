Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Dienstagabend 19.08.2022, kam es in der Gräfenaustraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem 43-jährigen Autofahrer und einem 34-jährigen Fahrradfahrer. Hierbei fiel der Fahrradfahrer zu Boden und wurde leicht am Arm verletzt.

Zwei herbeieilende Ersthelfer gerieten in Streit. Dabei spuckte ein unbekannter Helfer einer 22-jährigen Helferin ins Gesicht, beleidigte sie und fuhr mit seinem Fahrrad davon. Eine Strafanzeige gegen Unbekannt wurde aufgenommen.

Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.