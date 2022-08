Wachenheim: Veranstaltung aus der Reihe „Klang Oasen“ am 03. September 2022

Wachenheim an der Weinstraße – atelier artefakt lädt zu einer Veranstaltung aus der Reihe „Klang Oasen“ ein. Ein besonderer Abend mit besonderen Klängen!

Ein Duo mit zwei ungewöhnlichen und verzaubernden Instrumenten.

Manu & Rainer

Manuela Mazarin und Rainer Körber

Beyond Longing… Jenseits der Sehnsucht

Erzählt von einer Reise durch Klang, Beziehung, Rhythmus und Gefühl…

Wie kann man das näher (be)greifbar machen? Was passiert, wenn zwei mystische Instrumente wie Didgeridoo und Hang Drum sich begegnen und auf ihre ureigene Weise einen Klangraum kreieren? Was erzählen uns die Melodien, die aus dem Augenblick entstehen? Von Gestern…von Heute? Von der Liebe oder von einer unerfüllten Sehnsucht? Wer weiß! Finden Sie es doch einfach mal heraus. Gehen Sie mit in den Dialog, lassen Sie sich (im Herzen) berühren oder gar vom Klang verführen. Neugierig, gespannt auf das, was entsteht … offen für Überraschungen?

„Wir, Manu & Rainer, wollen uns aufeinander einlassen und freuen uns darauf, diese Erfahrung mit Ihnen zu teilen.“

Wann: Samstag, 03. September 2022, 20.00 Uhr

Wo: atelier artefakt

Burgstraße 9c

67157 Wachenheim an der Weinstraße

(https://www.atelierartefakt.de/ausstellung)

Eintritt: € 15,-

Getränke: auf Spendenbasis

Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, bitten wir

um Voranmeldung unter der Telefonnr. +49 (0)178 4536113, oder per Email- info@atelierartefakt.de