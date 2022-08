Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 19.08.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Altleiningen: PKW unter Drogeneinfluss geführt

Altleiningen (ots) – Am 18.08.2022, 18:45 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Sportplatzes der 20-jährige Fahrer eines PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich Anhaltspunkte auf den Konsum von Drogen. Ein Urintest verlief positiv auf Cannabis. Dem Fahrer wurde auf der Polizeidienststelle durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Anzeige wird bei der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Bockenheim: Ohne Führerschein Kleinkraftrad gefahren

Bockenheim (ots) – Am 18.08.2022, 15:00 Uhr sollte der Fahrer eines Kleinkraftrades auf der B 271 einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 56-jährige Fahrer missachtete die Anweisung anzuhalten, bog in einen Feldweg ab und versuchte zu flüchten. Auf dem Feldweg konnte der Fahrer eingeholt und angehalten werden. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrer muss mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Bockenheim: Unter Drogeneinfluss e-Scooter gefahren

Bockenheim (ots) – Am 18.08.2022, 15:30 Uhr wurde ein 21-jähriger Fahrer eines e-Scooter auf dem Geh-und Fahrradweg, parallel der B 271 zwischen Grünstadt und Bockenheim, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnte bei dem Fahrer eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden werden. Der Fahrer gab an in der Vergangenheit Amphetamin konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Urintest verlief positiv. Dem Fahrer wurde im Krankenhaus in Grünstadt eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und auf den Fahrer kommt eine Anzeige zu.

Grünstadt: Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Grünstadt (ots) – Am 18.08.2022, gegen 16:27 Uhr, ereignete sich auf der Asselheimer Straße (L516) in Grünstadt ein Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und dem Fahrer eines Pkw. Die 37-jährige Geschädigte überquerte die Asselheimer Straße an der, für Fußgänger grünen, Lichtzeichenanlage auf Höhe des Petersparks. Hierbei missachtete ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer die rote Lichtzeichenanlage für den fließenden Verkehr und rollte der Geschädigten über den Fuß. Der Unfallfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Geschädigte trug durch den Zwischenfall glücklicher Weise lediglich leichte Verletzungen davon. Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachten konnten und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt (+49 6359 93120) in Verbindung zu setzen.

Weisenheim am Berg: Weinbergshütte mit Farbe beschmiert

Weisenheim am Berg (ots) – Zwischen dem 01.08.2022 und dem 15.08.2022 wurde eine Weinbergshütte in der Verlängerung des Dackenheimer Wegs mit Farbe besprüht. Durch die Schmierereien an den Mauern der Hütte entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Bad Dürkheim: Fahrt unter Drogeneinfluss

Bad Dürkheim (ots) – Am 17.08.2022, gegen 23:45 Uhr, sollte die 27-jährige Fahrerin eines Opel Corsa in der Gaustraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Erblicken des Streifenwagens ergriff die Frau zunächst fußläufig die Flucht, konnte aber bereits nach wenigen Metern durch die kontrollierenden Beamten eingeholt werden. Im weiteren Verlauf wurden bei der Fahrzeugführerin drogentypische Auffälligkeiten festgestellt und in einer mitgeführten Tasche konnte eine geringe Menge Amfetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Hettenleidelheim: Fahren eines Transporters unter Drogeneinfluss

Hettenleidelheim (ots) – Am 17.08.2022, 21:30 Uhr wurde auf der K 35 der 29-jährige Fahrer eines Kleintransporters einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle wurden bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Auf der Dienststelle erfolgte die Entnahme einer Blutprobe durch eine Ärztin. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrer muss nun mit einer Anzeige rechnen.

