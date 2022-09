Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 07.09.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Fahrradfahrer im Kreisel übersehen und angefahren

Bad Dürkheim (ots) – Am 05.09.2022 gegen 07:00 Uhr wurde ein 42-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Bruchstraße in Bad Dürkheim verletzt. Ein 57-Jähriger befuhr mit seinem PKW die B37 aus Fahrtrichtung A650 kommend und bog nach rechts in die Bruchstraße in Richtung Industriegebiet ab. Der 42-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad von der Bruchstraße in den Kreisverkehr und wollte die dritte Ausfahrt in Richtung Industriegebiet nehmen. Der 57-Jährige welcher sich hinter dem Fahrradfahrer im Kreisverkehr befand, übersah und berührte diesen, wodurch dieser zu Boden stürzte. Er wurde leicht an Rücken, Armen und Beinen verletzt und durch das DRK versorgt. Der 42-Jährige hatte keinen Fahrradhelm getragen. Bei vielen Fahrradunfälle ist aber der Kopf betroffen. Untersuchungen zeigen, dass Helme 20 Prozent aller leichten und 80 Prozent aller schweren Kopfverletzungen verhindern könnten. Um sicher mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, empfiehlt die Polizei daher ausdrücklich das Tragen eines Helms. Am PKW entstand kein Sachschaden.

Bad Dürkheim: Mofafahrer bei Unfall verletzt

Bad Dürkheim (ots) – Am 06.09.2022 gegen 12:00 Uhr wurde eine 50-Jährige bei einem Verkehrsunfall im Wellsring in Bad Dürkheim verletzt. Ein 46-Jähriger hielt mit seinem Fahrzeug auf einem eingezeichneten Parkplatz neben dem Fahrbahnrand an, um Pakete zu verteilen. Als er wieder auf die Straße fahren wollte, machte er einen Schulterblick und vergewisserte sich, dass hinter ihm frei ist. Dabei übersah er aber die vermutlich im toten Winkel fahrende 50-jährige Mofafahrerin. Diese stürzte zu Boden und zog sich eine Verletzung am Fuß und Schürfwunden zu. Sie wurde durch das DRK versorgt und in ein Krankenhaus verbracht.

Bad Dürkheim: Mit E-Scooter gestürzt und verletzt

Bad Dürkheim (ots) – Am 06.09.2022 gegen 15:30 Uhr wurde eine 31-Jährige bei einem Verkehrsunfall in der Gaustraße in Bad Dürkheim verletzt. Sie befuhr mit ihrem E-Scooter die Gaustraße in Richtung Römerstraße. Vermutlich kam sie aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall. Dabei verletzte sich leicht und wurde durch das DRK zu einem niedergelassenen Arzt verbracht.

