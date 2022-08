Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Lauterbach. Am Freitag (19.08.), gegen 12.40 Uhr, ereignete sich auf der B254 zwischen Lauterbach-Maar und Alsfeld ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 48-jähriger Mann aus Alsfeld mit einem grauen VW Golf die Bundesstraße von Maar kommend in Richtung Reuters. Zeitgleich fuhr ein 40-Jähriger aus Polen mit einem Lkw die B254 in entgegengesetzte Richtung. Hinter dem Lkw befanden sich eine 42-Jährige aus Nordrhein-Westfalen sowie eine weibliche Beifahrerin in einem roten Mazda. An einer ampelgeregelten Kreuzung kollidierte der Alsfelder aus noch unklarer Ursache zunächst mit dem entgegenfahrenden Lkw und stieß schließlich frontal in den nachfolgenden Pkw der 42-Jährigen. Der 48-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auch ein Gutachter hinzugezogen. In diesem Zusammenhang und zur Bergung der Fahrzeuge ist die Bundesstraße derzeit noch vollgesperrt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 14.000 Euro.

Alleinunfall mit leichtverletzter Person

Fulda. Eine 17-jährige Leichtkraftradfahrerin aus Fulda wurde bei einem Unfall am Donnerstag (18.08.) leicht verletzt. Sie befuhr mit ihrem Krad, gegen 12.15 Uhr, die L 3418 aus Richtung Johannesberg kommend in Fahrtrichtung Westring. Als sie nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen in einem dortigen Kurvenbereich nach rechts in Richtung Westring einbiegen wollte, geriet sie aus noch unklarer Ursache ins Rutschen und stürzte. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Bei dem Unfall entstand zudem geringer Sachschaden.

Fulda. Bei einem Unfall am Donnerstag (18.08.) erlitten ein 24-jähriger Skoda-Fahrer aus Fulda und ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer aus Lüdenscheid leichte Verletzungen. Der Skoda-Fahrer befuhr gegen 12.40 Uhr die Magdeburger Straße aus Richtung Petersberg kommend in Fahrtrichtung Fulda und wollte nach aktuellem Kenntnisstand im dortigen Kreuzungsbereich nach rechts in den Pappelweg einbiegen. Aus noch unklarer Ursache geriet er beim Abbiegen ins Rutschen und prallten gegen den Mercedes, welcher im Pappelweg ordnungsgemäß an der dortigen Ampel auf grünes Ampellicht wartete. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro.

Fulda. Bei einem Unfall am Donnerstag (18.08.) entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.500 Euro. Eine 68-jährige BMW-Fahrerin und ein Linienbus befuhren parallel, gegen 12.30 Uhr, die Kohlhäuser Straße und wollten nach links auf die Mainstraße abbiegen. In diesem Bereich befindet sich eine Baustelle mit zwei Abbiegespuren und zwei Fahrstreifen. Beim Abbiegen geriet die BMW-Fahrerin aus noch unklarer Ursache von dem linken auf den rechten Fahrstreifen. Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Linienbus, welcher den rechten Fahrstreifen befuhr.

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (18.08.), gegen 13:20 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die Hersfelder Straße in absteigender Richtung. Zeitgleich fuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus München mit seinem Fahrzeug von einem dortigen Grundstück auf die Hersfelder Straße auf. Dabei kollidierte er mit dem von rechts kommenden, vorfahtsberechtigten 34-Jährigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzter und hohem Sachschaden

Wildeck-Obersuhl. Am Donnerstag (18.08.), gegen 17:30 Uhr, befuhr eine 69-jährige Wildeckerin mit ihrem Pkw den Auweg aus Richtung Bothenweg kommend in Richtung Uhlandstraße. Dabei verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen ein am linken Fahrbahnrand parkendes Auto. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen eine angrenzende Grundstücksmauer geschoben. Der Pkw der Wildeckerin kippt in Folge der Kollision um und blieb auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Die 69-Jährige wurde leicht verletzt von der alarmierten Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit und mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von circa 14.000 Euro.

Fulda. Am frühen Freitagmorgen (19.08.), gegen 2.10 Uhr, kam es zu einem Brand von drei Mülltonnen vor einer öffentlichen Schule in der Buseckstraße.

Ein Zeuge bemerkte die Flammen und informierte die Rettungskräfte, welche den Brand zeitnah löschen konnten. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Auch nahestehende Gebäude wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Zum aktuellen Zeitpunkt kann auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

An den Mülltonnen entstand Sachschaden von rund 250 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere tausend Euro bei Schockanruf erbeutet

Maberzell. Unbekannte riefen am Donnerstagnachmittag (18.08.) bei einer lebensälteren Frau an und gaben sich als deren Tochter aus. In weinerlicher Stimme erklärte die Betrügerin der Dame, dass sie einen Autounfall verursacht habe, bei dem eine Person tödlich verletzt worden sei. Um nicht in Untersuchungshaft gehen zu müssen, benötige die vermeintliche Tochter nun einen fünfstelligen Geldbetrag als Kaution. Die Rentnerin glaubte den Angaben der Betrügerin und übergab einem ihr unbekannten Mann Wertgegenstände und Bargeld in Höhe des geforderten Betrags. Wenig später fiel der Trickbetrug auf. Der Abholer kann als männlich, circa 50 bis 55 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß mit athletischer Statur beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Basecap, einen Mundschutz und ein blaukariertes, langärmeliges Hemd. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Motorrad bei Probefahrt unterschlagen – Zeugenaufruf

Großenlüder. Eine zu Verkauf stehende KTM EXT450 in oranger und weißer Farbe fuhr ein Unbekannter am Donnerstagabend (18.08.), gegen 18.45 Uhr, in Müs Probe. Der vermeintliche Interessent brachte das Zweirad mit dem amtlichen Kennzeichen FD-K 449 im Anschluss an die Fahrt jedoch nicht wie vereinbart zu der Eigentümerin zurück. Der Fahrer kann als männlich, circa 1,75 Meter mit kräftiger Statur, südländischem Erscheinungsbild und schwarzen, schulterlangen Haaren beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes T-Shirt mit je einem Aufdruck auf dem Rücken und einem Ärmel, eine schwarze Jogginghose, weiße Socken und weiße Turnschuhe. Darüber hinaus hatte der Mann einen schwarzen Cross-Helm mit rosa- und türkisfarbenem Camouflageaufdruck und eine schwarze Schutzbrille bei sich. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

Wildeck. Unbekannte brachen zwischen Samstagabend (13.08.) und Donnerstagnachmittag (18.08.) in ein Vereinsheim im Rhädenweg in Obersuhl ein. Durch Aufbrechen eines Vorhängeschlosses und Aufhebeln der dahinter befindlichen Tür gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten. Anschließend entwendeten sie eine geringe Menge Bargeld und mehrere Flaschen Coca-Cola, bevor sie unerkannt flüchteten. Es entstand zudem Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Bebra. Ein Einfamilienhaus in der Gilfershäuser Straße wurde zwischen Donnerstag (11.08.) und Donnerstag (18.08.) Ziel unbekannter Täter. Wie die Einbrecher in das Haus gelangten, ist aktuell noch nicht bekannt. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Langfinger verschiedene Schmuckstücke im Gesamtwert von rund 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rundballenbrand Heringen

Bei dem Brand auf einem Feld am Ortsrand von Heringen gingen 150 Rundballen Stroh, Heu und Silage in Flammen auf. Die Nachlöscharbeiten werden bis in den Vormittag andauern. Die Brandursache ist zur Zeit noch unklar. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt.

Reifen von Fahrzeugen gestohlen

Alsfeld. Unbekannte montierten in der Nacht zu Donnerstag (18.08.) von insgesamt drei Fahrzeugen des Herstellers Audi die Reifen ab und stahlen diese. Zur Tatzeit standen die Pkw auf einem Stellplatz in der Straße „An der Hessenhalle“. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Handy gestohlen

Angersbach. Ein Unbekannter ließ sich am Donnerstagvormittag (18.08.) mit einem Fahrradtaxi von Lauterbach nach Angersbach fahren. Als der 34-jährige Fahrer dem Mann half eine heruntergefallene Tasche aufzuheben, entwendete dieser unbemerkt das Handy des 34-Jährigen aus einer Halterung am Lenkrad und flüchtete. Der Radfahrer stellte erst kurz darauf den Diebstahl des Geräts, im Wert von circa 400 Euro, fest. Der Unbekannte kann als männlich, etwa 50 Jahre alt, rund zwei Meter groß, von kräftiger Statur, mit rotem Vollbart und langen Haaren beschrieben werden. Das äußerliche Erscheinungsbild des Mannes habe zudem einen ungepflegten Anschein erweckt. Er habe mehrere Jacken übereinander, eine beige-oliv-grüne Hose mit seitlichen Taschen und eine Wintermütze am Kopf getragen. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ulrichstein. Wie bereits berichtet, brannte ein unbewohntes Fachwerkhaus in der Kölzenhainer Straße im Ortsteil Feldkrücken am Samstag (13.08.), gegen 3.30 Uhr, vollends aus.

Rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren neben der Polizei und dem Rettungsdienst im Einsatz. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Eine neben dem – nach Auskunft eines Sachverständigen – einsturzgefährdeten Wohnhaus befindliche Scheune wurde ebenfalls durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro.

Die Alsfelder Kriminalpolizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen und vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen – mit Unterstützung von Experten des Hessischen Landeskriminalamtes – durchgeführt, als auch die Brandstelle mit einem externen Gutachter begangen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird von Brandstiftung ausgegangen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nach Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Tatortes gesehen oder in den Tagen zuvor verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Alsfeld unter Telefon 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.