Marburg: Einbruch in Fitnessstudio

Unbekannte gelangten zwischen 23 Uhr am Mittwoch, 17. August, und 11.30 Uhr am Donnerstag gewaltsam in ein Fitnessstudio in der Straße Krummbogen und entwendeten von dort technische Geräte im Wert von etwa 500 Euro. Zudem entstand ein Schaden von etwa 100 Euro an einer Tür. Die Kripo Marburg bittet um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06421/4060).

Kirchhain: Schmierereien an Hauswand

Großflächig besprühten Unbekannte eine Hauswand in der Straße Am Schefferplatz mit roter und gelber Farbe. Die Schäden in Höhe von etwa 1.300 Euro entstanden am Samstag, 13. August, zwischen 3 Uhr und 17 Uhr. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: Fahrzeugfront touchiert

Schäden an der Fahrzeugfront seines grauen Opel stellte ein Halter fest, als er am Donnerstag, 18. August, zum Astra zurückkehrte. Diesen hatte er am Tag zuvor gegen 15.10 Uhr gegenüber von der Einfahrt zum Studentenwohnheim am linken Fahrbahnrand in der Straße Fuchspaß geparkt. Ein unbekannter Autofahrer verursachte in dem Zeitraum die Schäden von etwa 1200 Euro und entfernte sich anschließend, ohne sich darum zu kümmern. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).