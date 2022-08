Frankfurt-Altstadt: Taschendiebstahl

Frankfurt (ots) – (dr) Eine Taschendiebin bediente sich gestern Abend am

Rucksack eines Restaurantbesuchers und erbeutete einen Laptop.

Ein 40-jähriger Mann hielt sich gegen 22:30 Uhr im Außenbereich eines

Restaurants in der Fahrgasse auf. Er führte einen Rucksack mit, den er hinter

sich auf dem Boden abstellte. Eine bislang unbekannte Frau nutzte die sich ihr

bietende Gelegenheit und schlug in einem günstigen Moment zu. Sie öffnete den

Rucksack und entnahm aus diesem einen schwarzen Laptop der Marke „Dell“. Mit der

gemachten Beute verließ sie das Lokal und entfernte sich in Richtung

Brückhofstraße. Der Geschädigte verständigte nach der Tat die Polizei. Eine

Fahndung nach der unbekannten Frau verlief jedoch ohne Erfolg.

Personenbeschreibung:

Weiblich, circa 40 Jahre alt, circa 170 cm groß, schlank, stark gebräunt,

mitteleuropäische Erscheinung; Piercing im Gesicht; bekleidet mit einem langen

schwarzen Oberteil (weiße Aufschrift „New York) und schwarzer Baseballkappe.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Polizei unter

der Rufnummer 069 / 755 10100 zu melden.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: 27-Jähriger nach Flucht festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 27 Jahre alter Mann versuchte sich am Mittwochabend

(17. August 2022) einer Festnahme zu entziehen. Polizeibeamte beendeten die

Flucht des Mannes, der per Haftbefehl gesucht wurde.

Eine Polizeistreife erblickte gegen 17:45 Uhr den per Haftbefehl gesuchten Mann

im Bahnhofsviertel, welcher nach kurzem Blickkontakt sofort die Flucht ergriff.

Der 27-Jährige flüchtete zunächst in eine Drogenhilfseinrichtung, in welcher ihn

die Beamten in einem der Obergeschosse antrafen. Als er festgenommen werden

sollte, schlug er jedoch um sich und konnte zunächst über das Treppenhaus

entkommen. Dabei verletzten sich die beiden Beamten. Sie nahmen umgehend die

Verfolgung des Mannes auf. Der 27-Jährige verließ das Gebäude und flüchtete zu

Fuß über die Taunusstraße in Richtung Weserstraße. Eine weitere alarmierte

Streife erblickte nun den Flüchtigen und eilte ihm entgegen. Der Aufforderung,

stehen zu bleiben, kam er allerdings nicht nach, sodass die Beamten Reizstoff

gegen ihn einsetzten. An der Kreuzung Taunusstraße / Weserstraße gelang es den

eingesetzten Polizeistreifen den 27-Jährigen an einem Kiosk festzunehmen. Ein

Stehtisch wurde beschädigt.

Der Festgenommene wurde aufgrund eines Vollstreckungshaftbefehls nach

Unterschlagung in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und muss sich nun auch

wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Zwei Polizeibeamte

waren aufgrund der erlittenen Verletzungen nicht mehr dienstfähig.

Frankfurt-Gutleutviertel: Raub von Kameraequipment

Frankfurt (ots) – (fue) Ein 18-Jähriger war am Donnerstag, den 18. August 2022,

gegen 08.20 Uhr, zu Fuß unterwegs in Richtung der Stadtmitte. Am nördlichen

Mainufer, am Untermainkai, fertigte er noch einige Fotoaufnahmen und verstaute

dann sein Kameraequipment in seinem Rucksack. Als er sich diesen wieder

aufsetzen wollte, erhielt er von hinten einen Stoß und stürzte. Dabei fiel sein

Rucksack zu Boden und der unbekannte Täter griff diesen auf und flüchtete auf

einem Fahrrad in Richtung Stadtmitte. Neben der Ausrüstung zu einer Sony Alpha 7

IV und der Kamera selbst, befand sich noch ein Stativ der Marke Manfrotto und

ein MacBook Air in dem Rucksack.

Der Täter wird beschrieben als 20-25 Jahre alt und 180-185 cm groß. Sportliche

Statur, kurze, schwarze Haare, camouflagefarbenes T-Shirt, dunkle Tommy Hilfiger

Jacke, dunkle Hose und weiße Nike Air Force Schuhe mit rotem Nike Logo.

Auffälliges Tattoo am Hals, insgesamt ungepflegte Erscheinung.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Festnahme nach Störung polizeilicher Maßnahmen

Frankfurt (ots) – (th) Am Donnerstagnachmittag (18. August 2022) wurde ein

34jähriger Mann festgenommen, nachdem er mehrfach polizeiliche Maßnahmen im

Bereich des Kaisersacks störte. Während einer Personenkontrolle trat der

zunächst unbeteiligte Mann an die Polizeikräfte heran und störte die

polizeilichen Maßnahmen. Der Aufforderung sich zu entfernen und einen

Mindestabstand einzuhalten kam er nicht nach, so dass er ebenfalls einer

Personenkontrolle unterzogen und im Anschluss mit einem Platzverweis entlassen

wurde. Diesem kam er ebenfalls nicht nach. Der alkoholisiert wirkende Mann ging

mit geballten Fäusten auf die Polizisten zu. Er wurde darauf hin zu Boden

gebracht. Auch nachdem er nochmals mit einem Platzverweis belegt und entlassen

wurde lies der aggressiv auftretende Mann nicht von den Beamten ab. Dies führte

schlussendlich dazu, dass er zur Durchsetzung des Platzverweises und zur

Ausnüchterung festgenommen und in das zentrale Polizeigewahrsam verbracht wurde.

Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Mehrere Festnahmen nach Raub

Frankfurt (ots) – (th) In der Nacht von Donnerstag (18. August 2022) auf Freitag

(19. August 2022) kam es gegen 02.45 Uhr im Bereich der Taunusstraße zu einem

Raub zum Nachteil eines 25jährigen Mannes. Zwei der drei Täter konnten

festgenommen werden. Verletzt wurde niemand. Der 25jährige Geschädigte lief die

Taunusstraße entlang, als drei männliche Personen an ihn herantraten. Einer der

Täter nahm den Geschädigten in den „Schwitzkasten“, während die anderen Beiden

den Kopf des Opfers nach unten drückten. Dabei entwendeten die Täter das Handy

des Opfers aus dessen Gesäßtasche. Im Anschluss flüchteten sie. Der Geschädigte

setzte seinen Weg Richtung Hauptbahnhof fort. An der Ecke Taunusstraße /

Hauptbahnhof erkannte er einen der Täter wieder, hielt diesen fest und rief eine

gerade vorbeifahrende Streife der Bundespolizei hinzu. Die Streife nahm den

jugendlichen Beschuldigten widerstandslos fest. Noch während dieser Situation

erschien der zweite Tatverdächtige am Festnahmeort. Bei diesem handelte es sich

ebenfalls um einen Jugendlichen, auch er wurde festgenommen. Verletzt wurde

niemand. Der dritte Täter konnte bislang nicht ermittelt werden.

Frankfurt – Altstadt: Zwei Festnahmen nach Raubüberfall

Frankfurt (ots) – (th) In der Nacht von Donnerstag (18. August 2022) auf Freitag

(19. August 2022) kam es gegen 02:45 Uhr im Bereich der Neuen Mainzer Straße zu

einem Raub zum Nachteil eines 25jährigen Mannes. Der Geschädigte sprach die fünf

bis sechsköpfige Personengruppe an. Kurz darauf wurde er zu Boden gebracht,

geschlagen und getreten. Einer der Täter entwendete dabei dem Opfer das

Portemonnaie, im Anschluss flüchtete die Personengruppe. Der Geschädigte erlitt

bei dem Überfall mehrere Schürfwunden und Prellungen. Auf Grund der sehr guten

Täterbeschreibung konnten noch in der Nacht, im Rahmen der Fahndung, zwei

Tatverdächtige im Nahbereich an der Konstablerwache von Revierkräften

identifiziert und festgenommen werden; sie trugen das Raubgut noch bei sich. Es

handelte sich dabei um einen 20jährigen Heranwachsenden sowie um ein erst 13

Jahre altes Kind.

Frankfurt – Westend: Schwerer Raub

Frankfurt (ots) – (lo) Am Freitag (19. August 2022), gegen 04:25 Uhr, ereignete

sich an der Bockenheimer Landstraße ein schwerer Raub, bei dem zwei unbekannte

Männer unter Vorhalt eines Messers die Wertsachen von einem 23-Jährigen

erbeuteten. Der 23-Jährige hielt sich mit seiner Begleitung gegen 04:25 Uhr in

Höhe eines Cafés auf der Bockenheimer Landstraße auf. Hier kamen zwei unbekannte

männliche Personen auf den 23- Jährigen zu. Mit vorgehaltenen Messer forderte

einer der Täter den Geschädigten auf, ihm seine Umhängetasche zu übergeben. Mit

einem Laptop der Marke „Lenovo ThinkPad“ und einer schwarzen Sonnenbrille von

„MCM“ machten sich die Täter dann aus dem Staub. Der erste Täter soll etwa 20 –

30 Jahre alt gewesen sein, ca. 180 cm groß und afrikanisch ausgesehen haben. Er

habe eine schlanke Erscheinung und kurze schwarze Haare. Er trug einen schwarzen

Kapuzenpullover, Bluejeans und sprach Deutsch mit Akzent. Der zweite Täter soll

etwa 170 cm groß gewesen sein und nordafrikanisch ausgesehen haben. Er war mit

einem dunklen T-Shirt und einer Bluejeans bekleidet. Eine Personenfahndung

verlief negativ. Sowohl der Geschädigte als auch sein Begleiter blieben

unverletzt. Die Ermittlungen dauern hierzu an. Zeugen mit sachdienlichen

Hinweisen zu den Unbekannten werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei

unter der Rufnummer 069 / 755 11300 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle

zu melden.

Frankfurt – Gutleut: versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Frankfurt (ots) – (lo) Am heutigen Freitag (19. August 2022) gegen 03:30 Uhr kam

es im Karpfenweg zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl, bei dem drei

Personen (34, 22 und 21 Jahre) festgenommen werden konnten.

Ein Zeuge meldete über den Notruf der Polizei, dass drei Verdächtige auf der

Terrasse seines Nachbarn seien. Beim Eintreffen der Streife flüchteten die

vermeintlichen Täter erst zum nahe gelegenen Bootsanliegersteg und dann wieder

zurück zum Karpfenweg. Hier konnten der 22-jährige und 21-jährige Beschuldigte

durch die eingesetzten Polizeikräfte festgenommen werden. Der 34-jährige

Beschuldigte versteckte sich in dieser Zeit in einem Vorgarten in unmittelbarer

Nähe, was ein wachsamer Nachbar beobachtete. Nachdem der Nachbar das Versteck

verriet, flüchtete der 34-Jährigen in Richtung Westhafenbrücke. Die Flucht

endete mit der Festnahme des Tatverdächtigen. Nach Durchführung der

polizeilichen Maßnahmen wurden die Beschuldigten entlassen.

Frankfurt – Bonames: Homophober Angriff auf 25-Jährigen

Frankfurt (ots) – (la) Am Sonntagmorgen, den 14. August 2022, wurde ein

25-Jähriger zunächst homophob beleidigt und im Anschluss mit einem

tischtennisballgroßen Stein beworfen. Der junge Mann befand sich zusammen mit

seinem Partner in der U-Bahn auf dem Nachhauseweg. Der spätere Täter befand sich

ebenfalls mit den Beiden im selben Wagon. Als die Drei an der Haltestelle

Bonames-Mitte ausstiegen und zu Fuß in den Ben-Gurion-Ring einbogen, beleidigte

der Täter den jungen Mann zunächst als „Schwuchtel“. Dann nahm er einen etwa

tischtennisballgroßen Stein und warf ihn gegen den Kopf des Opfers ehe er

unerkannt flüchtete. Der 25-Jährige trug keine augenscheinlichen Verletzungen

von dem Angriff davon. Der Täte kann wie folgt beschrieben werden: 25-28 Jahre

alt, circa 180 cm groß, dunkelhäutig, gelocktes dunkles Haar, schlanke Statur,

heller Kapuzenpullover, kurze Hose, Badesandalen der Marke Adidas. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Zeugen mit

sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der

Rufnummer 069 / 755 11400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Mittelschwere Verletzung nach Biss in den Oberarm

Frankfurt am Main (ots) – Im Frankfurter Hauptbahnhof kam es am

Donnerstagnachmittag (18. August) zu einer gefährlichen Körperverletzung zum

Nachteil eines Mitarbeiters der Deutschen Bahn Sicherheit. Der 26-jährige

Geschädigte wurde hierbei durch eine randalierende Person in den Oberarm

gebissen und es wurde versucht ihm mittels einem Feuerzeug Verbrennungen im

Gesicht zuzuführen.

Der polizeibekannte 50-jährige Mann (die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am

Main berichtete entsprechend am 16. und 17. August 2022) randalierte vor dem

Servicepoint der Deutschen Bahn im Hauptbahnhof und schrie lautstark umher.

Durch eine Streife der Deutschen Bahn Sicherheit sollte der Mann aus dem Bahnhof

verbracht werden, hiergegen wehrte er sich jedoch. Im Rahmen der anschließenden

körperlichen Auseinandersetzung konnte der 50-Jährige letztlich am Boden fixiert

werden. Doch auch hier wehrte sich der Randalierer und biss dem 26-jährigen

Sicherheitsmitarbeiter ein Stück Gewebe aus dem Oberarm. Der Geschädigte musste

in ein Krankenhaus verbracht und operiert werden.

Auch der Kollege des verletzten Mannes wurde durch den 50-Jährigen gebissen. Er

traf jedoch lediglich eine Seitentasche der Hose. Weitere Angriffsversuche des

Mannes konnten erfolgreich bis zum Eintreffen der Beamten der Bundespolizei und

der Festnahme verhindert werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in eine psychiatrische

Klinik eingewiesen.

Bemerkenswerte Einsätze am 18.08.2022 – 3 Brände

Feuerwehr Frankfurt am Main

Am Morgen um 07:00 wurden die Einsatzkräfte von der automatischen Meldeanlage alarmiert in die Speicherstraße alarmiert. Dort war in einem Batterieraum eines Wohn- und Geschäftshauses eine Batterie in Brand geraten und der entstandene Rauch hatte begonnen, sich im Keller auszubreiten. Die Trupps löschten die brennende Batterie und brachten sie und alle übrigen ebenfalls erhitzten Batterien ins Freie, um sie in einem Wasserbehälter zu kühlen und eine mögliche weitere Entzündung zu vermeiden. Der entstandene Brandrauch wurde mit maschinellen Lüftern aus dem Gebäude entfernt. Am Vormittag gegen 10:00 dann, hatte sich in Bockenheim, Jordanstraße in einem Keller Wäsche entzündet und der Rauch ließ die Bewohner des Hauses die Feuerwehr alarmieren. Die Einsatzkräfte konnten auch hier den Kleinbrand schnell löschen und mussten den Brandrauch mit maschinellen Lüftern entfernen. Um 15:46 ging es dann für die Brandschützer in die Weismüllerstraße im Ostend. In einem Verwaltungsgebäude waren im 1.Obergeschoss Flammen am Fenster der Kantine zu sehen und ein entsprechender Brand war sowohl automatisch als auch fernmündlich gemeldet worden. Die eingesetzten Kräfte konnten auch hier des Feuer zügig unter Kontrolle bringen und den Brand löschen. Ebenfalls wurde der Brandrauch maschinell entfernt und der Belüftungserfolg umfangreich kontrolliert, damit die nicht betroffenen Bereiche des Verwaltungsgebäudes weiter genutzt werden können. In allen Fällen können bisher keine Angaben zur Brandursache gemacht werden und auch über die jeweilige Schadenhöhe liegen keine Schätzungen vor. Verletzt wurde niemand