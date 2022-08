Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Nidda: Kripo ermittelt nach Brand bei Ober-Schmitten

Nachdem am Sonntag, 07.08.2022 am Rande des Waldes bei Ober-Schmitten (Verlängerung Alter Weg) aus noch ungeklärten Gründen ein Baum brannte, ermittelt die Wetterauer Kriminalpolizei.

Zeugen hatten die Flammen gegen 11.50 Uhr bemerkt und daraufhin die Feuerwehr verständigt. Mehrere Anwohner berichteten einer hinzugerufenen Polizeistreife, einige Zeit zuvor sei ihnen eine verdächtige Person nahe des späteren Brandortes aufgefallen. Zudem soll es in der Nähe bereits am Dienstag, 02.08. sowie am Mittwoch, 03.08.2022 zu Bränden gekommen sein.

Da die Personalien der am Brandort angetroffenen Passanten den Ermittlern momentan nicht bekannt sind, werden diese sowie mögliche weitere Zeugen gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Kripo in Friedberg zu melden.

Die Brandursachenermittler fragen außerdem: Wer hat im Zusammenhang mit einem der genannten Feuer verdächtige Personen beobachtet? Wem sind gegebenenfalls Fahrzeuge nahe der Brandorte aufgefallen?

Bad Vilbel: Gärtnerin droht mit Säge

Nachdem es am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr in einem Kiosk am Bad Vilbeler Bahnhofsplatz eine Kundin Schwierigkeiten hatte, ihren Einkauf mit Karte zu bezahlen, war es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, in deren Rahmen die Verkäuferin beleidigt und bedroht wurde. So soll die Beschuldigte, die als etwa 160 cm große und kräftige Frau mit braunen, lockigen Haaren beschrieben wird, die den Angaben zufolge „Gärtnerinnen-Kleidung“ und einen Hut trug, aus einer mitgeführten Tüte eine Säge hervorgeholt- und damit gedroht haben, der Geschädigten etwas antun zu wollen. Anschließend soll die Unbekannte das Geschäft verlassen haben. Die Polizei in Bad Vilbel ermittelt nun und bittet mögliche weitere Zeugen, die Angaben zur Identität der Tatverdächtigen machen können, sich unter Tel. 06101/54600 zu melden.

Friedberg: Tresor geknackt

Einbrecher waren zwischen Mittwochnachmittag (16 Uhr) und Donnerstagmorgen (5.20 Uhr) im Grünen Weg am Werk. Im Tatzeitraum stiegen sie dort in die Räumlichkeiten einer gemeinnützigen Organisation und hebelten mehrere Zimmer auf. Nachdem auch ein Tresor gewaltsam geöffnet worden war, flüchteten die Täter. Unklar ist aktuell, ob etwas entwendet wurde. Die Kripo ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Friedberg: Tasche entwendet

Eine abgestellte Tasche entwendete ein Dieb am Mittwoch, 17. August, in einem unbeobachteten Moment vom Gelände einer Autowaschanlage in der Raiffeisenstraße. Der Taschenbesitzer hielt sich dort zwischen 19.45 Uhr und 20.15 Uhr auf und säuberte sein Auto, die Tasche stellte er außerhalb des Fahrzeugs ab. Als Tatverdächtiger kommt ein Mann in Frage, der sich zu der Zeit ebenfalls dort aufhielt. Er trug eine grüne Basecap mit gelbem Logo, einen schwarzen Kapuzenpullover mit kurzen Ärmeln, eine beige kurze Hose und weiße Schuhe mit schwarzen Streifen. Unterwegs war dieser Mann mit einem 7er BMW mit Hamburger Kennzeichen (HH). In der Tasche befanden sich diverse Gegenstände, darunter auch ein Portmonee mit Bank- und Kreditkarten. Der Gesamtwert liegt bei mehreren hundert Euro. Die Friedberger Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Diebstahl bemerkt? Wer kennt den beschrieben Mann und kann die Angaben ergänzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06031/6010.

Friedberg: In Fahrzeughalle eingedrungen

In die Fahrzeughalle einer Nutzfahrzeuge-Servicestation in der Frankfurter Straße drangen Kriminelle zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Donnerstag, 7 Uhr ein. Die Straftäter öffneten auf dem Gelände gewaltsam eine Zugangstür der dortigen Prüfhalle und betraten die Räumlichkeiten. Entwendet wurde offenbar nichts. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei den Ermittlern des Einbruchkommissariats zu melden.

Friedberg: Fahrzeugführer stirbt

Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte am Donnerstag, 18. August, gegen 12.40 Uhr, ein PKW auf der L3351 zwischen Bruchenbrücken und der Hauptstraße/ B275 mit einem Brückenpfeiler. Der 46-jährige Fahrer aus der Wetterau verstarb noch an der Unfallstelle. Am PKW entstand Totalschaden, er wurde abgeschleppt. Weitere Unfallbeteiligte gab es derzeitigen Erkenntnissen nach nicht. Während der Arbeiten an der Unfallstelle war die Straße bis 16.15 Uhr gesperrt.

Butzbach: Punto gestohlen

Einen blauen Fiat Punto entwendeten Diebe von einem Parkplatz in der Abt-Möhner-Straße zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr und Donnerstag, 12.30 Uhr. Das Fahrzeug mit einem Zeitwert von etwa 2.000 Euro war nach bisherigen Erkenntnissen nicht verriegelt gewesen; ein Autoschlüssel soll sich zudem im Innenraum befunden haben. An dem Kleinwagen waren zumindest bis zur Entwendung die Kennzeichen „FB-CJ 4624“ angebracht gewesen. Hinweise erbittet die Polizei in Butzbach unter Tel. 06033/70430.

Bad Nauheim: Motorroller geklaut

Einen schwarz-roten Motorroller (Peugeot Kisbee) stahl ein Diebestrio am frühen Freitagmorgen aus einem Carport in der Hermann-Ehlers-Straße in Bad Nauheim. Gegen 3.35 Uhr waren drei Personen dabei beobachtet worden, wie sie das eingerastete Lenkradschloss knackten und den Roller über die Blumenstraße in Richtung Frankfurter Straße schoben. An dem Kleinkraftrad war zumindest bis zur Entwendung das Versicherungskennzeichen „564-JNE“ angebracht. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.