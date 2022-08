Pfinztal – Fahrzeugbrand sorgt für Verkehrsbeeinträchtigungen

Karlsruhe (ots) – Ein brennendes Fahrzeug sorgte am Donnerstagmorgen für

Verkehrsbeeinträchtigungen in der Hauptstraße in Pfinztal, Ortsteil

Kleinsteinbach.

Gegen 07:00 Uhr meldete eine Anwohnerin ein brennendes Fahrzeug in der

Bockstalstraße. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr griff das Feuer bereits

auf ein weiteres Fahrzeug über. Eine Hausfassade wurde ebenfalls in

Mitleidenschaft gezogen. Die Anwohner konnten nach den Löscharbeiten in ihre

Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden

an den Fahrzeugen und am Haus wird auf circa 100.000 Euro geschätzt.

Zur Brandursache können noch keine näheren Angaben gemacht werden. Der

Polizeiposten Pfinztal hat die Ermittlungen aufgenommen.

Karlsruhe – Erste Urteile nach Einführung des „beschleunigten Verfahrens“

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung des Amtsgerichts, der

Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Nach der Einführung beschleunigten Verfahrens seit Monatsbeginn in Karlsruhe gab

es bereits am Dienstag nach einem am Vortag verübten Ladendiebstahl erste

Urteile gegen zwei Männer. Ein Ladendetektiv hatte das Duo in einem

Bekleidungsgeschäft der Karlsruher Innenstadt beim Diebstahl hochwertiger

Bekleidung ertappt und festgehalten. Die beiden algerischen Staatsangehörigen im

Alter von 26 Jahren wurden von Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz

im Büro des Ladendetektivs vorläufig festgenommen. Ihr arbeitsteiliges Vorgehen

war auch anhand von Videoaufzeichnungen eindeutig zu belegen. Bei diesem Delikt

und aufgrund der klaren Beweislage waren die Voraussetzungen für ein

beschleunigtes Verfahren gegeben.

So folgte die Strafe wenige Stunden nach verübter Tat auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe beim hiesigen Amtsgericht. Bereits bei der am

Dienstag auf 9.00 Uhr terminierten Gerichtsverhandlung erhielten beide

Angeklagte vom Amtsgericht Karlsruhe jeweils eine Geldstrafe in Höhe von 700

Euro. Darüber hinaus haben sie die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Karlsruhe -21-jährige Geldabholerin nach „Schockanruf“ in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Mittwoch eine polnische

Staatsangehörige dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der

Haftbefehl erließ. Die 21-jährige Frau wird des versuchten gewerbs- und

bandenmäßigen Betrugs beschuldigt.

Den Ermittlungen zufolge erhielt eine 81-jährige Frau einen „Schockanruf“. Der

Anrufer gaukelte der Dame vor, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht habe

und nur gegen die Zahlung einer Kaution eine Haftstrafe abzuwenden sei. Die

Geschädigte übergab das Telefongespräch im weiteren Verlauf an ihren anwesenden

Sohn, der die Betrugsmasche erkannte, sich gegenüber den Tätern jedoch zum

Schein darauf einließ, Geld bei der Bank zu holen, tatsächlich aber die Polizei

verständigte. Durch die Mithilfe der 81-Jährigen sowie ihres Sohnes und das

geschickte Vorgehen der Kriminalpolizei konnte die 21-Jährige am

Dienstagnachmittag am vereinbarten Übergabeort in der Karlsruher Innenstadt

festgenommen werden, als sie ihre Beute abholen wollte.

Weitere Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe möchten aus aktuellem

Anlass erneut ganz allgemein auf die Betrugsmaschen „Enkeltrick“ und „falscher

Polizeibeamter“ hinweisen. In jüngster Zeit ist es im Stadt- und Landkreis

Karlsruhe wieder vermehrt zu entsprechenden Anrufen bei überwiegend älteren

Bürgerinnen und Bürgern gekommen. Hierbei ist Folgendes zu beachten:

Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie

den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los.

Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie bei der

Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder

Wertgegenständen.

Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern

landen.

finanziellen Verhältnisse.

vertrauen.

eine verwandte Person ist. Legen Sie auf und rufen Sie

anschließend den angeblichen Verwandten selbst unter seiner

bekannten Telefonnummer zurück.

Karlsruhe – Unter dem Einfluss von Betäubungsmittel Verkehrsunfall verursacht

Karlsruhe (ots) – Obwohl eine 24-jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmittel

stand, war sie am Mittwochnachmittag mit einem gemieteten Fahrzeug unterwegs und

verursachte einen Verkehrsunfall. Gegen 15.40 Uhr meldete sich die 24-Jährige

selbst bei der Polizei und gab an, einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Die

vor Ort eintreffenden Polizeibeamten bemerkten sofort Auffälligkeiten bei der

24-Jährigen, weshalb sie einen Drogenkonsum vermuteten. Ein freiwillig

durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht und die 24-Jährige musste eine

Blutprobe abgeben. Bei dem Unfall beschädigte die 24-Jährige mit einem Van einen

in der Mathystraße geparkten BMW. Der Gesamtsachschaden beziffert sich auf

geschätzte 3.500 Euro.

Karlsruhe – Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen wurde eine

63-jährige Fußgängerin leicht verletzt.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei, fuhr ein 52-jähriger

Ford-Fahrer gegen 10.55 Uhr auf der Rüppurrer Straße in Richtung

Mendelssohnplatz. An der dortigen Kreuzung wendete er bei Grünlicht, um die

Rüppurrer Straße wieder in südliche Richtung zu befahren. Hierbei übersah er die

Fußgängerin die ebenfalls bei Grünlicht die Fahrbahn überquerte und touchierte

diese. Herbeigeeilte Rettungskräfte brachten die gestürzte Fußgängerin in ein

Krankenhaus. An dem Ford entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Wartehäuser am Haltepunkt Forchheim beschädigt – Zeugen gesucht

Rheinstetten – Forchheim (ots) – Bereits am 13. August 2022 haben bislang

unbekannte Täter zwei Wartehäuser am Haltepunk Forchheim beschädigt. Die Höhe

des Sachschadens ist bislang noch unbekannt.

Gegen 22:00 Uhr teilte ein am Haltepunkt wartender Reisender über den

Polizeinotruf mit, dass mehrere Jugendliche vor Ort randalieren würden. Noch

während des Telefonats warfen die Jugendlichen mit Steinen die Scheiben der

beiden Wartehäuschen ein.

Als eine Streife des Polizeipräsidiums Karlsruhe die Tatörtlichkeit erreichte,

ergriffen die Tatverdächtigen die Flucht über die Gleise. Der Zeuge konnte die

Jugendlichen folgendermaßen beschreiben:

Alle drei Personen hatten ein arabisches oder südosteuropäisches Aussehen. Einer

der insgesamt drei männlichen Tatverdächtigen war zwischen 18 und 25 Jahre alt,

etwa 180 cm groß, korpulent und hatte dunkle Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er ein

weißes T-Shirt und hatte einen dunklen Pullover um die Hüfte gebunden.

Zu den anderen Personen liegen keine weiteren Hinweise vor.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Tathergang machen

können werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in

Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 – 120 160

oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen. Zudem nimmt

jede Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen gegen unbekannt wegen gemeinschädlicher

Sachbeschädigung aufgenommen.

Zugbegleiter nach Hinweis auf Maskentragepflicht von Hund gebissen

Karlsruhe (ots) – Mittwochnachmittag (17. August) hat ein Zugbegleiter im ICE

276 (Fahrweg Offenburg – Berlin) zwei Reisende auf die Pflicht zum Tragen einer

Mund-Nasen-Bedeckung hingewiesen. Dabei wurde er von einem Hund gebissen und

leicht am Unterarm verletzt.

Noch während der Zugbegleiter die 15-jährige deutsche Staatsangehörige und ihre

Begleitung auf die Maskentragpflicht hinwies, sprang der Hund der

Tatverdächtigen den Geschädigten an. Das Tier befand sich zuvor zwischen dem

Gepäck der Reisenden im Fußraum und war vom Zugbegleiter nicht wahrnehmbar.

Da der Hund ohne Maulkorb im Zug war kam es dazu, dass er dem Geschädigten in

den Unterarm biss. Dieser erlitt glücklicherweise nur oberflächliche

Verletzungen, die keiner umgehenden ärztlichen Behandlung bedurften.

Am Karlsruher Hauptbahnhof wurden Bundespolizisten zum Vorfall hinzugerufen. Die

15-Jährige wurde von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Sie erwartet nun eine

Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Warum der Hund entgegen den Beförderungsrichtlinien der Deutschen Bahn keinen

Maulkorb trug, ist Teil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Karlsruhe – 15-Jähriger mit Messer bedroht und beraubt – Polizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots) – Bereits am Dienstagnachmittag wurde ein 15-jähriger Junge

Opfer eines Raubes an der Straßenbahnhaltestelle „Auer Straße“ in Durlach.

Der Junge war gegen 16.45 Uhr alleine in der Unterführung der Durlacher Allee am

Aufgang zur Straßenbahnhaltestelle „Auer Straße“ unterwegs. Dort wurde er von

einem Jugendlichen aufgefordert, seine hochwertige Umhängetasche herauszugeben.

Der 15-Jährige lehnte dies ab, woraufhin der Ältere ihm ein ausgeklapptes Messer

zeigte. Hierdurch fühlte sich der Junge bedroht und gab schließlich seine Tasche

samt Inhalt heraus. Der Räuber flüchtete zusammen mit seinen beiden männlichen,

ungefähr gleichaltrigen, Begleitern in Richtung Karlsruher Allee.

Der Junge kam mit seinem Vater erst am Abend zur Polizei um Anzeige zu

erstatten.

Er konnte den Haupttäter als 18-20 Jahre alt, ungefähr 180 cm groß und mit

kurzen, schwarzen Haaren beschreiben. Er hatte einen eher dunklen Teint und

sprach flüssiges Deutsch ohne Akzent. Bekleidet war er mit einer langen, blauen

Jeans und einem einfarbigen blauen T-Shirt ohne Aufdruck. Er trug grau-schwarze

Nike-Schuhe der Serie TN mit weißer Sohle.

Seine beiden Begleiter waren ungefähr genauso alt wie er, und ungefähr gleich

groß. Einer hatte dunkle kurze Haare, der andere leicht gelockte, an den Seiten

ganz kurz. Der eine trug eine schwarze Jogginghose mit einem gelben

Seitenstreifen und ein Trikot des Fußballvereins Paris Saint Germain mit dem

Namenszug „Ibrahimovic“. Der andere hatte einen etwas helleren Teint und trug

eine dunkelbraune lange Hose und ein schwarzes T-Shirt. Die Schuhe waren

ebenfalls von der Marke „Nike“, Serie TN, aber komplett schwarz.

Geraubt wurde eine schwarze Umhängetasche der Marke „Prada“. Darin befanden sich

ein I-Phone, eine Powerbank und diverse persönliche Gegenstände des Opfers.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721/666-5555

entgegen.

Karlsruhe – Hochwertige E-Bikes gestohlen

Karlsruhe (ots) – Aus dem Hof eines Mehrfamilienhauses im Starenweg im

Karlsruher Stadtteil Neureut wurden zwei hochwertige E-Bikes entwendet.

Bislang unbekannte Täter stahlen die beiden Fahrräder in der Zeit von Mittwoch,

18 Uhr, bis Mittwoch, 7 Uhr. Die Räder waren durch mehrere Schlösser gesichert.

Die E-Bikes hatten einen Gesamtwert von über 6000 Euro.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Telefonnummer

0721/967180 entgegen.