Mannheim-Seckenheim: Unbekannter schlägt die Heckscheibe eines Pkws ein – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In der Nacht zum Donnerstag kam es, gegen 02:30 Uhr, in der

Badenweilerstraße in Mannheim-Seckenheim zu einer Sachbeschädigung. Hierbei

schlug eine unbekannte männliche Person mutwillig die Heckscheibe eines

geparkten Mercedes ein. Kurz darauf entfernte er sich, mit zwei weiteren

männlichen Personen, in Richtung Wasserturm. Trotz sofort eingeleiteter

Fahndungsmaßnahmen konnte die Gruppierung nicht mehr angetroffen werden. Es

entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 500 Euro.

Der unbekannte Täter wird als ca. 180 – 190 cm großer und sehr schlanker Mann

beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er ein helles Muskelshirt und eine kurze

dunkle Hose.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Ladenburg, Tel: 06203/93050, in Verbindung zu setzen.