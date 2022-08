Fußgängerin von Straßenbahn erfasst -leicht verletzt-

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gegen 15.45 Uhr wurde in Schriesheim an

der dortigen Straßenbahnhaltestelle „Schriesheim Bahnhof“ eine Passantin beim

unachtsamen Überqueren des Fußgängerfurts von einer einfahrenden Straßenbahn

erfasst. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau zu Boden und zog sich eine

blutende Wunde am Kopf zu. Polizei sowie Rettungsdienst waren schnell vor Ort.

Die Frau wurde nach der medizinischen Erstversorgung in ein umliegendes

Krankenhaus eingeliefert. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen

aufgenommen.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Körperliche Auseinandersetzung in der Tafel Sinsheim

Sinsheim (ots) – Am Mittwochmorgen gab es in der Tafel Sinsheim einen tätlichen

Angriff gegen eine Mitarbeiterin. Gegen 10:00 Uhr versuchte eine männliche

Person sich gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten der Ausgabestelle der Tafel

Sinsheim zu verschaffen. Eine 75-jährige Mitarbeiterin versuchte dies zu

verhindern und wurde dabei heftig zu Boden geschleudert. Sie zog sich

Verletzungen am rechten Auge, am Hinterkopf und am linken Arm zu und musste

daraufhin in eine Klinik verbracht werden. Als die Polizei am Ort des Geschehens

eintraf, hatte sich der Täter bereits entfernt. Die sofort eingeleitete Fahndung

blieb erfolglos, jedoch ist der Täter den Mitarbeitern der Tafel namentlich

bekannt. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung

und Hausfriedensbruch aufgenommen.

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer unter Drogeneinfluss festgestellt

Dossenheim (ots) – Am Mittwochabend, gegen 16:45 Uhr, kontrollierte eine Streife

des Polizeirevieres Heidelberg-Nord im Bereich der Theodor-Heuss-Straße den

Fahrer eines Audi. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich konkrete

Verdachtsmomente, dass der 27-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

stehen könnte. Ein durchgeführter Drogentest erhärtete den Verdacht, sodass dem

jungen Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wird nun wegen dem

Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr ermittelt. Zudem muss er mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen

rechnen.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Baustellenfahrzeug beschädigt eine Hochspannungsleitung; kurzfristige Vollsperrung der BAB 5

Weinheim (ots) – Am Mittwochmorgen, gegen 08:15 Uhr, blieb ein Muldenkipper der

Marke Scania in der Baustelle zwischen der Anschlussstelle Hirschberg und dem

Autobahnkreuz Weinheim an der Hochspannungsleitung hängen, da die Mulde nicht

vollständig abgesengt gewesen war. Hierbei wurden zwei von drei

Hochspannungskabel abgerissen. Glücklicherweise standen die Kabel nicht unter

Strom. Das dritte Kabel wurde in der Folge vorsorglich durch die Stadtwerke

Viernheim gekappt. Hierzu musste die BAB 5 gg. 13 Uhr in beiden Fahrtrichtungen

für wenige Minuten voll gesperrt werden. Nennenswerte Verkehrsbeeinträchtigungen

blieben aus.

Bei dem Vorfall kamen keine Verkehrsteilnehmer zu Schaden. Der entstandene

Sachschaden an der Hochspannungsleitung ist nicht bekannt.