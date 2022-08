Notbremsung verhindert Schlimmeres

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Mainz (ots) – Am 17. August 2022 um 20:10 Uhr wurde die Bundespolizei in Mainz

über eine Notbremsung auf der Strecke zwischen dem Bahnhof Mainz Mombach und

Bahnhof Budenheim informiert. Vor Ort stellte sich folgender Sachverhalt dar.

Die Triebfahrzeugführerin erkannte frühzeitig eine Person, die in den Gleisen

lief und leitete umgehend die Notbremsung ein, welche die Kollision mit der

Person verhinderte. Andernfalls wäre der 43-jährige Mann durch den Zug überrollt

worden. Es handelte sich bei dem Mann um einen polnischen Staatsangehörigen, der

zum Zwecke der Belehrung und aufgrund der bestehenden Sprachbarriere mit zur

Dienststelle verbracht wurde. Dort wurde außerdem ein Atemalkoholwert von 2,46

Promille festgestellt. Insgesamt verursachte der Vorfall eine Streckensperrung

von 28 Minuten, hiervon waren sechs Züge betroffen und es entstanden 135 Minuten

Verspätung. Der Mann konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die

Dienststelle verlassen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen des

gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Trickdiebstahl durch falschen Handwerker

Mainz (ots) – Am 17.08.2022, gegen 17:30 Uhr, klingelt an der Wohnungstür einer

90jährigen in der Kurt-Schumacher-Straße ein Mann, der sich als Handwerker

ausgibt. Dieser gibt an, von der Hausverwaltung beauftragt worden zu sein, ihre

Spüle in der Küche zu reparieren. Als die Dame den angeblichen Handwerker

daraufhin in die Wohnung lässt, fordert dieser sie auf, den Schrank unter der

Spüle auszuräumen, damit er seine Arbeit verrichten kann. Weiterhin lässt der

Mann die Spüle so voll mit Wasser laufen, dass das Wasser auf den Boden läuft

und die Frau alles aufwischen muss. Nachdem der Mann später die Wohnung wieder

verlässt, bemerkt die Seniorin, dass Bargeld und Schmuck aus dem Schlafzimmer

entwendet wurde. Der Trickdieb soll etwa 40 Jahre alt gewesen sein, ungefähr

1,80 Meter groß und eine Glatze gehabt haben. Wer sachdienliche Hinweise zu dem

genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter

der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Aufmerksamer Zeuge vereitelt Trick durch „Falschen Polizeibeamten“

Mainz (ots) – Die aufmerksame Reaktion eines 59jährigen Mainzer vereitelte einen

gemeinen Betrugsversuch in nahezu letzter Minute. Was war passiert:

Am gestrigen Nachmittag gegen 15:00 Uhr erhält ein 81jähriger Mann aus Mainz

einen Anruf. Am Telefon meldet sich ein angeblicher Polizeibeamter, der angab,

dass der Sohn des Angerufenen einen Verkehrsunfall gehabt habe. Er habe an einem

Fußgängerüberweg ein Kind überfahren habe. Das Kind würde im Sterben liegen. Als

der Senior dem Anrufer erklärte, dass es sich wohl um seinen Schwiegersohn

handeln müsse, da er nur zwei Töchter habe, sagte der angebliche Polizist, dass

seine Tochter auch im Fahrzeug gewesen sei. Im weiteren Gespräch hatte der

Senior dann wohl erwähnt, dass seine Tochter und sein Schwiegersohn auf

Lanzerote in Urlaub sind.

Wie üblich wird solch eine Information von den sehr geschickt agierenden und

geschulten Trickbetrügern sofort verarbeitet und man bot an, einen

deutschsprachigen Anwalt vor Ort vermitteln zu können. Direkt wurde das

Telefonat dann an den angeblichen Anwalt weitergeleitet. Dieser gab dann an,

dass er sich für den Schwiegersohn einsetzen würde und schnellstmöglich noch am

gleichen Tag 30.000 Euro als Sicherheitsleitung benötige, damit der

Schwiegersohn nicht in Haft komme. Das Geld sollte noch am gleichen Tag der

Staatsanwaltschaft Mainz übergeben werden. Er fragte, ob der ältere Herr so viel

Geld zuhause habe, was er verneinte.

Er wurde dann aufgefordert zu seiner Bank zu gehen und das Geld abzuheben. Der

Anrufer entgegnete so lange am Festnetztelefon bleiben würde, bis er wieder von

der Bank zurück sei, um dann weiter die Übergabeformalitäten zu erklären.

Der ältere Mann machte sich dann zu Fuß vom Kupferberg in Richtung Innenstadt.

In der Münsterstraße traf er auf den 59Jährigen, der gerade aus seinem Auto

ausstiegt. Er sprach diesen Autofahrer an und fragte ihn, da er in zeitlicher

Not war, ob er ihn zu seiner Bank fahren könne, weil er dringend Geld abheben

möchte, um seinen Schwiegersohn frei zu bekommen. Der Autofahrer unterhielt sich

dann mit dem Senior und erkannte, dass es sich hier um einen Betrugsfall

handelt. Er rief dann sofort die Polizei an, die vor Ort kam. Dieses umsichtige

Verhalten des 59jährigen Mainzers verhinderte, dass dieser Trickbetrug, der

deutschlandweit mittlerweile nahezu tagtäglich zur Anwendung kommt, keinen

Erfolg hatte. Dem Autofahrer kann nicht genug gedankt werden. Er hat

Zivilcourage gezeigt und so den Senior vor einem hohen finanziellen Schaden

gerettet.

Die Polizei warnt immer wieder vor diesen Anrufen und rät dringend, die Anrufe

sofort zu beenden und auf gar keinen Fall Geld abzuheben und an Unbekannte zu

übergeben. Weder Polizei, Staatsanwaltschaft und auch keine Rechtsanwälte werden

in solchen Fällen dazu auffordern, Bargeld zu übergeben.

Mainz – Sonnenschirm aus Biergarten entwendet

Mainz (ots) – Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag einen

Sonnenschirm aus einem neu eröffneten Biergarten in Mainz-Laubenheim entwendet.

Zudem versuchten die Täter wohl vergeblich, einen Container zu öffnen, der als

Hauptgebäude des Biergartens dient. Darauf deuten Einbruchsspuren vor Ort hin.

Täterhinweise sind nicht bekannt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz – Unbekannter leuchtet nachts in Studentenwohnungen

Mainz (ots) – Die Polizei Mainz bestreift derzeit verstärkt den Bereich der

Studenten-Wohnanlagen auf dem Kisselberg in der Isaac-Fulda-Allee und der

Franz-Werfel-Straße. In den letzten Tagen hatten Bewohnerinnen und Bewohner

gemeldet, eine unbekannte Person beobachtet zu haben, die abends in

Erdgeschosswohnungen hereinschaue oder hereinleuchte. Bisher konnten keine

auffälligen Personen festgestellt werden. Die Polizei bittet daher die

Bewohnerinnen und Bewohner, weiterhin aufmerksam zu sein und entsprechende

Vorfälle zu melden. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der

Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu

setzen oder in dringenden Fällen den Polizeinotruf 110 zu wählen. Hinweise

können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt

werden.